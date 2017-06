Regionalsport Schwarzwald Leichtathletik-Senioren immer noch gut für Medaillen

Baden-Württembergische Seniorenmeisterschaften in Helmsheim

Leichtathletik: (h) Eine ganze Reihe von Medaillen brachten die Schwarzwälder Senioren von den Baden-Württembergischen Titelkämpfen, die in Helmsheim bei Bruchsal ausgetragen wurden, mit nach Hause. Zu Meistertiteln reichte es Simon Hoenen vom TV Lenzkirch im Speerwerfen und Kugelstoßen, Bertold Wörner (LG Baar/TB Löffingen) über 1500 m, Natascha Wolf von der DJK Villingen im Stabhochsprung und Hammerwerfen sowie Manfred Danner vom TV Immendingen im Dreisprung. Mehrere Medaillen sammelten Rembert Plutowski vom TV Neustadt, Günther Rodinger (FSV Schwenningen), Maik Arendt von der LG Baar/LV Donaueschingen, Armin Leiber und Manfred Danner vom TV Immendingen sowie Thomas Pleil und Ottmar Heiler von der LG Baar/TB Löffingen.

In der Klasse M 30 gelangen dem Lenzkircher Speerwerfer Simon Hoenen in seiner Spezialdisziplin einige sehr gute Würfe. Sein bester Versuch wurde mit 54,72 m gemessen und mit dem Titel belohnt. Im Kugelstoßen heimste er mit 11,98 m weiteres Gold ein. Bei der M 35 glänzte Maik Arendt mit Bestleistung im Speerwerfen von 44,47 m und belohnte sich mit Silber. 10,58 m waren für ihn im Kugelstoßen Bronze wert. In der Klasse M 40 trat Thomas Pleil von der LG Baar/TB Löffingen in drei Wurfwettbewerben an. Im Kugelstoßen kam er mit neuer Drehtechnik auf 9,40 m als Fünfter in die Wertung. Erfolgreicher war er im Diskuswerfen, wo er mit 29,81 m den 2. Platz errang. Mit Bronze im Speerwerfen mit 32,11 m rundete Pleil seinen Einsatz an den zwei Wettkampftagen ab.

Berthold Wörner beschränkte sich in der M 45 auf die 1500 m Distanz. Nach einem gut eingeteilten Rennen erreichte er nach 4:31,35 min als Erster das Ziel. Damit war Wörner fast 20 Sekunden schneller als bei seinem Titelgewinn im Vorjahr. Günther Rodinger vom FSV Schwenningen lief in der M 50 über 400 m mit 65,46 sek und über 800 m mit 2:28,32 min jeweils auf Platz fünf. Im Stabhochsprung war er mit 2,40 m konkurrenzlos, im Hochsprung waren seine guten 1,53 m Rang zwei wert. Der Immendinger Armin Mauch belegte in der M 55 über die 100 m Sprintstrecke (13,95 sek) ebenso Platz 5 wie im Weitsprung mit 4,59 m. Joachim Becht vom LT Furtwangen erreichte in der Altersklasse M 55 im 5000 m Rennen als Dritter mit 18:21,51 min das Ziel..

In der M 60 belegte Manfred Danner im Weitsprung mit 4,43 m den 2. Platz. Über die 300 m Hürdenstrecke holte er ebenfalls Silber mit 54,32 sek. Über die 200 m (29,93 sek) lief er auf den 5. Platz. Den Dreisprung-Wettbewerb entschied er mit 9,27 m für sich. Sein Teamkollege Armin Leiber ließ den Speer auf 36,40 m segeln und holte Silber. Im Kugelstoßen bescherten ihm die 9,72 m den 6. Rang. Sowohl im 100 m Hürdenlauf (24,28 sek) als auch im Speerwerfen holte Bronze. Ottmar Heiler begann den ersten Tag mit Rang 3 im Hammerwerfen (30,83 m) und legte als Vierter des Diskuswerfens 31,08 m nach. Am folgenden Tag schaffte er mit dem Speer als Dritter 25,81 m und mit der Kugel Rang 5 mit 9.64 m.

In der M 75 sprintete Fritz Reichle von der LG Tuttlingen-Fridingen über 100 und 200 m jeweils zu Silber mit 13,94 bzw. 30,22 sek. Der Neustädter Rembert Plutowski lief über 300 m Hürden ohne Gegner mit 1:20,74 min eine passable Zeit. Über 400 m „flach“ wurde er mit 1:47,44 min Zweiter und im Speerwerfen (18,36 m) Achter. Zweimal Bronze gab es für ihn an der Sandgrube mit 3,02 m beim Weitsprung und 7,18 m im Dreisprung.

Bei den Damen startete Natascha Wolf zunächst im Diskuswerfen. Nach Silber mit 32,69 m musste sie etliche Kilometer fahren, um in Forst den Stabhochsprung zu absolvieren. Mit 2,60 m holte sie dort ihr erstes Gold, ehe sie nach der Hatz zwischen den zwei Sportstätten im Hammerwerfen (39,81 m) ihr zweites Gold einheimste. Luzia Burgbacher aus Furtwangen konnte im Hammerwurfring bei nur zwei gültigen Versuchen zar nicht ihr volles Leistungsvermögen abrufen, sicherte sich aber mit 36,45 m den 2. Platz der W 55.