Leda rotiert erneut im Tor

DJK Donaueschingen erwartet am Samstag den FC RW Salem

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC RW Salem (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Mit dem Rückenwind des jüngsten Erfolgs am Mittwoch gegen Gutmadingen will die DJK Donaueschingen nun auch das zweite Heimspiel in Folge mit drei Punkten beenden. Trainer Christian Leda hofft, dass seine Elf an die starken 40 Minuten der ersten Halbzeit gegen Gutmadingen anknüpft. „Nach dem schnellen 0:1 haben wir wie aus einem Guss gespielt. Da hat meine Mannschaft gezeigt, was sie kann. So möchte ich uns auch gegen Salem sehen.“

Mit einem negativen Torverhältnis hat sich die DJK am Mittwoch auf Rang drei in der Tabelle geschoben. Nicht belohnt wurde hingegen das Risiko, Raphael Künstler einzusetzen, der frühzeitig wieder vom Platz musste und wohl auch am Sonntag eher zuschauen wird. Mitgenommen hat Leda indes die schwere Verletzung des Gutmadingers Nicky Taubert, der einst auch für die DJK spielte. „Unser ganzer Verein und ich persönlich wünschen Nicky eine schnelle Genesung“, denkt Leda an den Spieler der Gäste.

Leda war nicht rundum mit der Vorstellung seiner Elf zufrieden. Nach dem Seitenwechsel habe die Mannschaft nicht konzentriert die Konter zu Ende gespielt, zudem einen Elfmeter vergeben und sogar noch Glück, dass Gutmadingen in der Schlussphase nur Aluminium traf. Gestimmt habe die Leidenschaft, die Leda auch am Sonntag erwartet.

Personell wird sich wenig ändern. Zwischen den Pfosten gibt es erneut eine Veränderung, nachdem sich Leda weiterhin nicht auf eine feste Nummer eins festgelegt hat. Am Mittwoch spielte gegen Gutmadingen Sebastian Neininger, am Sonntag darf Steffen Vesenmayer gegen Salem ran.