Leda gehen die Spieler aus

Ersatzgeschwächte DJK Donaueschingen gastiert beim Tabellenzweiten FC Singen

Fußball-Landesliga: FC Singen – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Noch vor einigen Wochen hätten sich die Donaueschinger riesig auf die Partie beim Tabellenzweiten gefreut. Aktuell ist davon nichts zu spüren. Einerseits ist die Mannschaft mit zwei Niederlagen in die zweite Saisonhälfte gestartet, andererseits gehen Trainer Christian Leda die Spieler aus. „Aktuell sieht es so aus, dass wir nur neun Spieler aus unserem Kader haben. Ich weiß nicht, wie ich die Mannschaft aufstellen soll. So eine Misere habe ich bisher als Trainer noch nicht erlebt“, betont Leda.

Zu den vielen verletzten, angeschlagenen und kranken Spielern sind unter der Woche Stephan Ohnmacht (Fieber) und Florian Kleinhans (Muskelverletzung) hinzugekommen. Zudem ist Berkay Cakici gesperrt. Leda wird entweder Spieler aus der Kreisliga-Mannschaft mitnehmen müssen oder einige angeschlagene Akteure spielen lassen müssen. Da scheint der gastgebende Tabellenzweite noch deutlicher als vorher favorisiert. „Das Spiel kommt für uns zu einem ganz falschen Zeitpunkt. Singen präsentierte sich zuletzt in einer Top-Verfassung. Da sollte die Erwartungshaltung bei unseren Fans nicht so hoch sein“, mahnt Leda.

Punkte mitzunehmen ist vor diesem Hintergrund eher unmöglich. Dabei könnte die DJK diese gut gebrauchen. „Für uns geht es eher darum, mit einem guten Gefühl aus dem Spiel zu gehen, denn es kommen noch machbare Gegner“, ergänzt Leda. Aktuell stelle sich die Elf von allein auf, was dem Trainer zahlreiche Sorgen bereitet. „Ich jammere nie, denn in der Regel gibt es immer andere Spieler, die die Lücken schließen können. Gegenwärtig sind die bei uns aber nicht in Sicht. Es zeigt sich immer deutlicher, dass wir vor einer schweren Rest-Saison stehen“, fügt Leda an.