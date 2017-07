Regionalsport Schwarzwald Lars Nieberg schnell und fehlerfrei

Zweiter Tag beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Auch am Samstag und Sonntag wird wieder toller Reitsport geboten

Reitsport: Natürlich stand auch der zweite Turniertag beim Fest der Pferde im Reitzentrum Frese auf den Immenhöfen ganz im Zeichen des rasanten Reitsports. In zahlreichen nationalen und internationalen Prüfungen wurden die Sieger ermittelt. Im Hauptspringen des zweiten Turniertages, dem Großen Preis des Quellenland Schwarzwald Baar, einer Gruppenspringprüfung CSI2**, siegte am Abend Lars Nieberg auf Leonie vom RV St. Hubertus Wolbeck.

Früh aufstehen hieß es am gestrigen Freitagmorgen, zumindest für die Helfer und regionalen Reiter, denn die zweite Qualifikation zum Donaucup stand auf dem Programm. Der Sieg ging an Martina Sander von der RSG Riedwiese Fischbach. Die regionalen Reiter kämpfen am heutigen Samstag ab 16.10 Uhr um die Nutzung eines Autos für ein Jahr. Wer aus dem Parcours fährt, entscheidet sich im L-Springen mit einmaligem Stechen.

Zur Hauptprüfung des zweiten Turniertages, einer internationalen Gruppenspringprüfung CSI2**, trugen sich die 30 besten Reiterpaare aus der Qualifikation vom Freitagmorgen in die Starterliste ein. Diese 30 wiederum wurden in zehn Gruppen eingeteilt, wovon das jeweils beste Paar einer jeden Gruppe die abschließende Siegerrunde reiten durfte. Hier schaffte Lars Nieberg den schnellsten Nullfehlerritt und sicherte sich den Sieg im prestigeträchtigen Springen des Quellenland Schwarzwald Baar beim Fest der Pferde.

Am heutigen Samstag geht es mit spannenden Springprüfungen weiter. Darunter ist auch die zweite Qualifikation für das BW Bank Hallenchampionat im November in der Stuttgarter Schleyer-Halle. Zudem geht es am heutigen Abend im Großen Preis der Sparkasse Schwarzwald Baar und der Autowelt Schuler um ein tolles Auto. Am Sonntag stehen die Finalprüfungen an. Höhepunkt ist gegen 15.15 Uhr der Große Preis der Immenhöfe. Erneut eine CSI2** Prüfung, allerdings mit Stechen. Die Ergebnisse vom Freitag:

L-Springen: 1. Martine Sander, Cödl Deluxe (RSG Riedwiese Fischbach), 2. Laura Lange, Cartouche (RSG Riedwiese Fischbach), 3. Nadine Bauer, Qualite De la Vie (RC Gustav Bauer).

CSIHY1 6 und 7 jährige Pferde: 1. Tobias Schwarz, Carlchen (RFSV Kenzingen), 2. Timo Beck, Miss Master (RFV Legelshurst), 3. Denis Nielsen, Tiefenhofs Cacun (RA München).

CSI2** mittlere Tour: 1. Lars Nieberg, Nabab de Revel (RV St. Hubertus Wolbeck), 2. Jörg Oppermann, Eckhart (RFV Elz), 3. Sven Fehnl, Lacox (RFV Hahnbach).

CSIAmB: 1. Luisa Meidinger, Absolut Albert (RV Lahr), 2. Janine Maier, Akrobat (RV Hofgut Mahlspüren), 3. Antonia Rinninger, Christian (RFV Isny Rohrdorf).

M** 1. Abteilung: 1. Stefan Hirsch, Missile du Buisson (RV Nordstetten Horb), 2. Tobias Schwarz, Soleil (RFSV Kenzingen), 3. Miro Walter, Lancerto (RSG Ostalb).

2. Abteilung: 1. Christian Heim, Vallerey (RV Hofgut Mahlspüren), 2. Michael Jung, fischerDaily Impressed (RSG Altheim), 3. Tim Hoster, Chico (RFV Pfullendorf).

CSIAmA: 1. Maximliane Ruppert, Looking for You (RFV Eggenfelden), 2. Alexandra Amar, Jabari Van de Maltahoeve (Schweiz), 3. Maximiliane Ruppert, Libertino (RFV Eggenfelden).

Internationale Gruppenspringprüfung CSI2** mit Siegerrunde: 1. Lars Nieberg, Leonie (RV St. Hubertus Wolbeck), 2. Armin Jun. Schäfer, Baldur (RV Mannheim), 3. Rossen Raytchev, Mercedes Dream (RV Epfendorf).