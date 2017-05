Regionalsport Schwarzwald Lars Mundinger: "Derby in Immendingen wird ein tolles Spiel"

Lars Mundinger: "Derby in Immendingen wird ein tolles Spiel"

Trainer des SV Hinterzarten tippt den 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Ein Quartett kämpft im Tabellenkeller gegen den Abstieg. Dazu gehört auch der SV Hinterzarten, dessen Trainer Lars Mundinger für den SÜDKURIER die Spiele am Wochenende tippt.

TuS Bonndorf – FC Brigachtal. „Aus unserer Sicht wäre es natürlich gut, wenn die Brigachtaler als einer unserer Konkurrenten im Abstiegskampf ohne Punkte bleiben. Bonndorf leidet etwas unter den Spielerabgängen im Winter, gewinnt aber die Partie mit 2:0.“

FC Dauchingen – SV Obereschach. „Obereschach hat für mich etwas überraschend zuletzt einige Punkte liegen gelassen und musste Platz eins räumen. Nun gilt es wieder den Vorwärtsgang zu finden. Dauchingen musste am Mittwoch im Pokal-Halbfinale ran, aber das sollte kein Nachteil sein. Wenn die Obereschacher alles aufbieten, gewinnen sie mit 2:1.“

FC Hochemmingen – SV Hinterzarten. „Die jüngste Heimniederlage gegen Schönwald war für uns sehr bitter. Noch haben wir aber von den vier Mannschaften im Tabellenkeller die beste Ausgangsposition. Die gilt es zu halten, auch wenn es in Hochemmingen sehr schwer wird. Wir wollen aus den restlichen vier Partien noch möglichst viele Punkte mitnehmen, um Platz 13 zu halten. Was dann passiert, haben wir nicht mehr in der eigenen Hand.“

FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld. „Der Sieg von Pfaffenweiler in Obereschach war schon überraschend. Königsfeld hat jetzt Platz eins erobert und wird alles versuchen, um diesen jetzt auch über die Ziellinie zu bringen. Pfaffenweiler wird sicherlich motiviert sein, zum zweiten Mal in Folge einen Tabellenführer zu stürzen. Ich schätze Königsfeld jedoch stark genug ein, um mit 3:1 zu gewinnen.“

SV Grafenhausen – FV Tennenbronn. „Grafenhausen will sich ordentlich und achtbar aus der Liga verabschieden. Tennenbronn ist jedoch zu stark und gewinnt 3:1.“

SV Überauchen – SG Riedböhringen/Fützen. „Spiele von Riedböhringen sind schwer zu tippen. Die Mannschaft ist personell gut besetzt, doch die Konstanz in den Leistungen fehlt manchmal. Überauchen ist noch nicht ganz gesichert. Für uns wäre es gut, wenn es so bleibt und die Riedböhringer mit 2:0 gewinnen.“

SV TuS Immendingen – SV Geisingen. „Geisingen spielt eine fantastische Runde. Mitaufsteiger Immendingen ist nach der Winterpause ähnlich stark. Das wird sicherlich ein tolles Spiel. Beide werden auf Sieg und sehr offensiv spielen. Genau darin haben die zwei Teams ihre Stärken. Es könnte einige Tore geben. Mein Tipp: 2:2.“

FC Schönwald – SV Hölzlebruck. „Schönwald wird nach dem Sieg bei uns Rückenwind haben. Die Mannschaft spielt eine ordentliche Rückrunde. Natürlich hoffe ich auf Hölzlebruck. Ich tippe 1:1.“

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus