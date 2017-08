Regionalsport Schwarzwald Landesliga: Schwarzwälder Trainer im Meistertipp einig

Kur vor dem Saisonstart. Fünf Fragen an die sieben Trainer

Fußball-Landesliga: Mit der Partie DJK Donaueschingen gegen Überlingen beginnt am Freitag die neue Landesliga-Saison. Vier der sieben Schwarzwälder Teams starten mit einem Heimspiel. Der SÜDKURIER fragte die Trainer nach ihren bisherigen Erkenntnissen und Saisonzielen. Hier die Antworten auf die fünf Fragen (siehe Infokasten).

Christian Leda (DJK Donaueschingen)

1. Bezüglich der Quantität hatten wir stets einen kleinen Kreis an Spielern. Da hätte ich mir mehr Auswahl gewünscht. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir gut vorbereitet sind.

2. In erster Linie an unserer Defensivarbeit. Offensiv sehe ich uns gut aufgestellt. Wichtig wird es zudem sein, eine gewisse Lockerheit zu haben. Wir agierten in der vergangenen Saison häufig zu angespannt.

3. Bis auf eine Position steht die Elf.

4. Wir wollen uns im vorderen Drittel etablieren, was aus meiner Sicht bereits ein hohes Ziel ist. Nach Platz drei in der vergangenen Saison bin ich gespannt, ob wir ähnlich gut spielen oder diese Platzierung bereits das Maximum war. Ich muss die Erwartungen wegen der Personalsituation etwas dämpfen. Holen wir aus den ersten zehn Spielen 16 Punkte, wäre das schon sehr gut.

5. Pfullendorf wird Meister. Wer etwas anderes sagt, hat sich nicht mit der Materie beschäftigt. Pfullendorf wird in der Liga die Übermannschaft sein.

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen II)

1. Die Vorbereitung verlief gut. Ich bin zufrieden, zumal wir immer gute personelle Möglichkeiten hatten. Auch die Zusammenarbeit mit Jago Maric, dem Trainer der Oberliga-Mannschaft, passt. Die Spieler haben meine Philosophie gut angenommen.

2. In erster Linie gilt es noch an taktischen Dingen zu arbeiten. In punkto Fitness sehe ich uns gut aufgestellt.

3. Ich habe die Start-Elf im Kopf, muss aber abwarten, wer am Wochenende in den Kader der ersten Mannschaft aufrückt.

4. Wir geben keine Platzierung vor. Wir wollen junge Spieler an das Niveau der Oberliga heranführen. Wenn es zwei, drei Spieler in der Saison schaffen, wäre es gut. Wir haben viele junge Akteure, die erstmals im Aktivenbereich auftreten. Ihre Entwicklung zu verfolgen, wird spannend.

5. Grundsätzlich scheint die Liga sehr ausgeglichen. Mein Favorit ist Pfullendorf. Donaueschingen und Löffingen können auch weit oben mitspielen. Vom Bodensee sind Konstanz und F.A.L. zu beachten.

Tim Heine (FC Löffingen)

1. Die ersten drei, vier Trainingswochen verliefen gut. Da hatten wir immer 20 Spieler dabei. Danach flachte es etwas ab. Nun gibt es mit Kornienko und Ketterer zwei Verletzte. Offensiv haben wir unser Potenzial aufblitzen lassen.

2. Schwerpunkt ist das Spiel gegen den Ball. Durch die Urlaubszeit gilt es, Spieler schnell zu integrieren, die zum Auftakt auf dem Platz stehen werden.

3. Die erste Elf für die Partie gegen Hilzingen stellt sich quasi von allein auf. Erst am zweiten Wochenende kann ich mehr Einfluss nehmen.

4. Nach fünf Wochen beim FC Löffingen tue ich mich schwer, ein konkretes Ziel auszugeben. Kommen wir ohne Verletzungspech durch, werden wir eine gute Rolle spielen. Auf jeden Fall will ich einen einstelligen Platz.

5. Pfullendorf ist mit Abstand der große Favorit. Ich traue auch den Schwarzwälder Teams im Kampf um Platz zwei einiges zu. Am Tabellenende kann es gut sein, dass die halbe Liga gegen den Abstieg kämpft.

Enrique Blanco (FC Schonach)

1. Die Vorbereitung verlief gut. Wir haben alles abgearbeitet, was wir uns vorgenommen hatten. Es waren oft 18 Spieler im Training und wir haben konzentriert gearbeitet.

2. Wir müssen noch etwas an der Passgenauigkeit feilen und am Torabschluss. Außerdem gilt es, die vier Neuzugänge, an denen der FC Schonach noch viel Freude haben wird, weiter zu integrieren. Das gilt auch für die vier Jungs, die in der vergangenen Saison aus der A-Jugend kamen. Sie müssen den nächsten Schritt gehen.

3. Ich habe noch keine Plätze vergeben. Bei den zwei Testspielen am vergangenen Donnerstag und Freitag habe ich mir alle Spieler noch mal intensiv angeschaut. Jetzt warte ich die letzten Eindrücke im Training ab.

4. Wir wollen uns von der Abstiegszone fernhalten. Das zweite Jahr in der Liga wird schwerer. Dennoch haben wir den Anspruch, uns in der Liga zu etablieren.

5. Mein Favorit ist Pfullendorf. Dahinter ist eine ausgeglichene Liga zu erwarten. Oft wird die Tagesform entscheiden. Absteigen können durchaus Mannschaften, die jetzt noch keiner auf der Rechnung hat.

Michael Burow (DJK Villingen, Co-Trainer)

1. Wir sind mit den Trainingsleistungen zufrieden, auch mit den Testspielen, in denen die Ergebnisse zweitrangig waren. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und gehen zuversichtlich in die Punktspiele. Wir haben einen großen Kader und einiges ausprobiert.

2. Die Schwerpunkte liegen auf Passgenauigkeit, auf dem Umschaltspiel und auf einer eine noch bessere Kommunikation auf dem Platz.

3. Ich habe 15 Spieler im Kopf, aus denen ich die erste Elf auswählen werde. Für die Entscheidung lasse ich mir bis Donnerstag Zeit.

4. Wir sind nicht so vermessen, Platz eins oder zwei als Ziel auszugeben. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison eine starke Rückrunde gespielt. Diese Euphorie gilt es mitzunehmen. Unabhängig von der Platzierung wollen wir die jungen Spieler entwickeln.

5. Ich will mich nicht festlegen, aber Pfullendorf scheint sehr stark zu sein.

Markus Knackmuß (FC Furtwangen)

1. Natürlich gab es in der Vorbereitung Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Gefallen hat mir, wie meine Elf in den Pokalspielen in Tennenbronn und Geisingen aufgetreten ist. Wir haben gezeigt, dass wir es können, wenn es darauf ankommt.

2. Da aus den bereits bekannten Gründen gegenwärtig viele Spieler fehlen, stehen Spritzigkeit und Schnelligkeitsübungen im Mittelpunkt.

3. Ich habe meine erste Elf im Kopf, allerdings fehlen aus Urlaubsgründen leider zwei Drittel dieser Spieler. Somit wird am ersten Spieltag eine Mannschaft auflaufen, die so nicht geplant war. Ich hoffe, dass zumindest Steffen Holzapfel und Yannik Markon noch grünes Licht geben.

4. Unser Kader ist breiter geworden. Ein guter einstelliger Platz ist unser Ziel.

5. Natürlich ist Pfullendorf der Top-Favorit. Zu beachten ist der FC Schonach. Der Elf traue ich sehr viel zu. Den Abstieg wünsche ich keinem.

Mario Bibic (SV Obereschach)

1. Die Vorbereitung verlief schleppend und zäh. Durch die vielen Urlauber hatten wir oft nur zwölf bis 13 Spieler. Gut war unsere Vorstellung im Pokal gegen den Verbandsligisten FC Neustadt. Alles ist bei uns ausgerichtet auf den 13. August, wenn das erste Punktspiel in Frickingen ansteht.

2. Wir werden an der Spritzigkeit arbeiten. Da sehe ich aktuell noch Steigerungsbedarf. Nun gilt es, die Müdigkeit aus den Beinen zu schütteln, Explosivität zu gewinnen und in den Köpfen bereit für die Punktspiele zu sein.

3. Zwei, drei Positionen sind noch offen. Zu großen Teilen werden wir mit der Mannschaft starten, die in der vergangenen Saison den Aufstieg schaffte.

4. Ziel ist der Klassenerhalt. Alles andere wäre vermessen. Wir wollen die Liga genießen, Spaß haben und versuchen, einige Favoriten zu ärgern.

5. Pfullendorf ist der klare Titelfavorit. Auch die DJK Donaueschingen stufe ich hoch ein, ebenso unseren ersten Gegner F.A.L.

Fragen an die Trainer

1. Wie verlief die Vorbereitung?

2. Woran gilt es noch zu arbeiten?

3. Steht die Elf für das erste Spiel?

4. Wie lautet Ihr Saisonziel?

5. Wer wird Meister, wer steigt ab?