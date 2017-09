Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Gipfeltreffen in Löffingen

Heine-Elf empfängt Spitzenreiter F.A.L. Gäste-Team noch mit weißer Weste

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – Spvgg. F.A.L. (Samstag, 16 Uhr). Bereits der fünfte Spieltag hält ein absolutes Top-Spiel bereit. Der Tabellenzweite (10 Punkte) empfängt den Spitzenreiter (12). Noch hat der Gast eine absolut weiße Weste. Nur zu gern möchten die Löffinger das ändern. „Dass die Frickinger auf Platz eins stehen, ist keine Überraschung. Unser zweiter Rang dagegen schon“, sagt Frank Löffler, Co-Trainer der Gastgeber. Er übernahm für eineinhalb Wochen Training und Vorbereitung, da Cheftrainer Tim Heine im Urlaub weilt. Taktik und Aufstellung sind zwischen beiden abgesprochen.

Die Löffinger haben den Gegner bereits beobachtet. „Wir sollten Standards vermeiden. Bei Freistößen fackeln sie nicht lange. Da haben sie eine große Qualität“, warnt Löffler. Spieler wie die Burgenmeister-Brüder oder Sebastiani verfügen zudem über Möglichkeiten, um ein Spiel allein entscheiden zu können.

Löffingen wird weitestgehend auf die Elf setzen, die am vergangenen Wochenende in Donaueschingen gewann. Im Angriff wird weiterhin Benjamin Gaudig fehlen. Johannes Kaufmann und David Baumann stehen möglicherweise ebenfalls nicht zur Verfügung. „Wir werden taktisch nicht viel verändern. Zuletzt stimmte unser Konzept, zumal sich die Mannschaft immer besser einspielt“, ergänzt Löffler. Im Training wurde einmal mehr am Defensivverhalten geübt, denn offensiv ist Löffingen auch ohne Gaudig jederzeit in der Lage, für Erfolgserlebnisse zu sorgen.