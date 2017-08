Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Derby schnell entschieden

FC 08 Villingen II besiegt Donaueschingen 4:1. Drei Treffer innerhalb von sechs Minuten

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – DJK Donaueschingen 4:1 (3:0). (olg) Traumstart für die Villinger. Im Derby landete die Oberliga-Reserve wie am ersten Spieltag einen klaren Sieg und überzeugte mit seiner jungen Mannschaft auf der ganzen Linie. Nach 90 Minuten setzte sich der FC 08 II sicher durch und entschied die Partie in der ersten halben Stunde mit drei Treffern in nur sechs Minuten.

Beide Teams suchten von Beginn an die Offensive. Dabei kam Villingen in der Startphase zu guten Chancen durch Timo Wagner (9.) und Fabio Chiurazzi (15.), die Gästetorhüter Sebastian Neininger beide vereitelte. Villingen blieb jedoch am Drücker. Neininger musste gegen den Schuss von Johannes Wehrle eine Glanztat zeigen und lenkte den Ball gerade noch zur Ecke. Im Anschluss an den ruhenden Ball brachte die DJK den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Marcel Jerhof schloss in der 21. Minute aus zehn Metern trocken zum 1:0 ab. Kurz darauf enteilte Fabio Chiurazzi nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld der Gästeabwehr und vollendete gegen Neininger sicher zum 2:0. In der 27. Minute legte er nach und schnürte seinen Doppelpack. Dabei verwandelte er eine präzise Flanke von Mario Ketterer unbedrängt zum 3:0. Danach kontrollierte der FC 08 II bis zur Pause sicher die Partie, Ball und Gegner.

Der Gastgeber vergab in der 50. Minute eine weitere Riesenchance durch Ketterer. Auch Neuzugang Mario Siber nutzte nach Zuspiel von Maurice Dresel die freie Schussbahn nicht zum vierten Tor. Dann wurde Timo Wagner im Gästestrafraum gefoult. Neininger wehrte den Elfmeter von Pietro Morreale jedoch noch ab. Das Tor fiel trotzdem, da sein Nachschuss in die hohe Torecke zum 4:0 einschlug. Neininger zeigte noch eine weitere tolle Parade bei einem Freistoß von Wagner (67.). Mit einem schönen Spielzug erzielte Donaueschingen das 1:4 und betrieb etwas Ergebniskosmetik. Andreas Albicker setzte den Ball in der 72. Minute unhaltbar ins Kreuzeck. Die DJK mühte sich zwar weiter bis zum Ende, ein zweiter Treffer wollte jedoch nicht mehr gelingen. Tore: 1:0 Marcel Jerhof (21.), 2:0 Fabio Chiurazzi (24.), 3:0 Fabio Chiurazzi (27.), 4:0 Pietro Morreale (60.), 4:1 Andreas Albicker (72.). SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). ZS: 120.

Trainerstimmen:

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen II): "Wir sind viel gelaufen und hatten schon vor der Pause viele Chancen um noch mehr Tore zu machen. Wir gehen mit einem positiven Eindruck aus dem Spiel. Es hat vieles gepasst."

Christian Leda (DJK Donaueschingen): "Wir haben den Ausfall von fünf Stammspielern nicht kompensieren können. Gegen eine junge Elf wie den FC 08 II haben wir tempomäßig nicht mitgehalten und waren auf einigen Positionen zu langsam."

FC 08 Villingen II: Otte, Dresel, Wagner, Baris Cakici, Hynes, Morreale, Kettterer (61. Kokolanski), Jerhof, Fabio Chiurazzi (74. Felix Ganter), Wehrle (84. Albayrak), Credo (46. Siber).

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Kleinhans (46. Hölzenbein), Schneider, Wild (62. Künstler), Albicker, Beha, Benedikt Ganter (56. Jäggle), Berkay Cakici, Erndle, Heitzmann.