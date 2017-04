Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Derby mit besonderer Brisanz

FC 08 Villingen II empfängt DJK Donaueschingen. Beide Teams auch am Montag im Einsatz

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr). Spannung verbreitet das Derby zwischen zwei Mannschaften aus dem Vorderfeld der Tabelle. Vor allem bei den Gästen ist das Vorrundenspiel noch in bester Erinnerung. Nach dem 1:4-Pausenrückstand feierten die Donaueschinger nach einer spektakulären Aufholjagd noch einen 5:4-Erfolg. Die Baaremer reisen mit einem Vorsprung von neun Punkten an. Interessanterweise haben beide mit 57:57 das gleiche Torverhältnis

„Die Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften haben immer ihre Brisanz. Schließlich spielen in Donaueschingen einige Akteure, die schon beim FC 08 das Trikot getragen haben“, sagt Villingens Trainer Jörg Klausmann. Für ihn liebäugelt die DJK „ganz sicher noch mit einem Sprung auf Platz zwei“. Klausmann hofft, dass der jüngste 2:1-Sieg in Stockach seiner Mannschaft im Saisonfinale Auftrieb gibt. „Einige Spieler kämpfen um ihre Zukunft beim FC 08, andere wollen sich für neue Vereine interessant machen. Es gibt demnach keinen Grund, die Saison einfach austrudeln zu lassen“, ergänzt Klausmann.

Aus der zuletzt siegreichen Elf wird wohl Tobias Weißhaar fehlen, der laut Klausmann am Wochenende für die erste Mannschaft eingeplant ist. Wieder in die Mannschaft rücken sollte der zuletzt in Stockach nicht eingesetzte Aleksandar Novakovic. „Ich werde die Personalfragen in Abstimmung mit Jago Maric klären. Möglicherweise kommen auch einige Spieler zum Einsatz, die zuletzt weniger die Chance dazu hatten“, ergänzt Klausmann.

Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, vermeidet im Vorfeld des Derbys, zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. „Es ist ein Spiel wie jedes andere auch. Wir haben in der Vergangenheit schon oft gegeneinander gespielt. Ich sehe da keine besondere Brisanz.“ Leda hat unter der Woche mit seinen Schützlingen ganz normal und ohne Veränderungen wegen des Doppelspieltags trainiert. „Mir war wichtig, dass wir im Rhythmus bleiben. Wir können das Spiel dank unserer bisher ausgezeichneten Saison befreit angehen.“

Verzichten müssen die Donaueschinger am Wochenende aus privaten Gründen auf Stefan Heitzmann, der bisher in 27 der 28 Partien zum Einsatz kam. Dafür haben sich Raphael Künstler und Sebastian Sauter zurückgemeldet, was Leda neue Möglichkeiten verschafft. „Wir haben, wie so oft in der Saison, nur zwölf bis 13 Feldspieler und zwei Torhüter. Die jüngsten Partien haben aber gezeigt, dass wir diese Personalsorgen wegstecken können.“

SC Konstanz-Wollmatingen – FC 08 Villingen II (Montag, 15 Uhr). Wie die DJK Donaueschingen gehört auch der SC Konstanz zu den Mannschaften, die in der Tabelle vor den Villingern stehen. Nur zu gern möchten die Nullachter den 2:1-Vorrundenerfolg wiederholen. Da jedoch zeitgleich die erste Mannschaft in Lahr spielt, wird sich Klausmann wahrscheinlich personell mit weniger Akteuren begnügen müssen. An der Zielsetzung ändert sich für den Trainer deshalb nichts. „Wir wollen aus dem Doppelspieltag das Maximum an Punkten mitnehmen. Also gibt es keinen Grund, in Konstanz mit angezogener Handbremse zu spielen.“

VfR Stockach – DJK Donaueschingen (Montag, 15 Uhr). Mitte Oktober tat sich die DJK beim 2:1-Heimsieg gegen Stockach etwas schwer. Die Gastgeber sind unter Zugzwang, denn die gegenwärtigen 32 Punkte und Platz 13 sind nicht das, was sich die Stockacher vorgestellt haben. Der VfR ist seit vier Partien sieglos und muss am Samstag in Furtwangen antreten.