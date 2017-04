Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Derby: Starke Löffinger Schlussphase

FC 08 Villingen II unterliegt auf eigenem Platz mit 0:2 Toren

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Löffingen 0:2 (0:0). (olg) Es war ein Derby mit einem von Taktik geprägten Spiel auf beiden Seiten. Dennoch war Villingen druckvoller mit den besseren Chancen. Dominik Osek parierte glänzend gegen einen Drehschuss von Fabio Chiurazzi (11.), danach blockte Janik Beha in höchster Not den zum Torschuss bereiten Chiurazzi zur Ecke ab. Einen weiteren Schuss wehrten die Löffinger von Erik Raab zur Ecke weg (33.), aus der in der nächsten Aktion Teyfik Ceylan knapp verzog.

Was hatte Löffingen offensiv zu bieten? In der 27. Minute musste 08-A-Jugendkeeper Anthony Vitulli im Herauslaufen gegen Marco Kopp klären. Mit dem Pausenpfiff hätte Simon Weissenberger beinahe den Spielverlauf aus dem Nichts auf den Kopf gestellt, als er an der Strafraumgrenze direkt abzog und das Ziel hauchdünn verfehlte (45.).

Löffingen war nach der Pause torgefährlicher. Die erste Chance versiebte indes Bodenseh am Fünfmeterraum völlig frei. Maurice Dresel klärte dagegen für die Hausherren auf der Torlinie gegen einen Schuss von Weißenberger (51.). Dann rettete Vitulli gegen Kopp (61.) und zwei Minuten später vertändelte Weißenberger. Vitulli rettete mit Glanztat gegen Adam Zimoch (66.). Das 0:1 fiel über die rechte Seite. Kopp (77.) spielte flach vor das Tor, Vitulli griff daneben und Gaudig schob den Ball zum 0:1 über die Linie. Mit einem Freistoß aus 28 Metern unter die Latte erhöhte Johannes Kaufmann sogar noch auf 0:2 gegen in der zweiten Hälfte ideenlose und schwache Villinger. Benjamin Gaudig hatte sogar noch das 0:3 auf dem Fuß (90.). Tore: 0:1 (76.) Gaudig, 0:2 (87.) Kaufmann; SR: Timo Salwik (Salem). ZS: 100.

FC 08 Villingen II: Vitulli, Dresel (73. Cakici), Raab, Y. Arslan, Campisciano, Turan, Atar, Ceylan, F. Chiurazzi, Bak (58. Novakovic), Bodenseh (68. Kaminski).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Fuß, Weißenberger (88. Benz), Kaufmann, Zimoch, Gaudig, Kopp (79. Schuler), Baumann, J. Beha, Ketterer (71. Hirschbolz).