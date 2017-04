Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Derby: Punkteteilung eher unwahrscheinlich

FC Löffingen erwartet DJK Donaueschingen. Beide Mannschaften keine Remis-Spezialisten

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 17 Uhr). Die Gäste aus Donaueschingen haben vor dem Baar-Derby sieben Punkte mehr auf der Habenseite und den ersten Vergleich beider Teams in dieser Saison mit 2:1 Toren gewonnen. Beide Teams haben bisher 53 Tore erzielt und gelten nicht als Remis-Spezialisten. Löffingen teilte bisher einmal die Punkte, die DJK zweimal. Vor einer sicherlich guten Kulisse zeichnet sich somit wieder ein interessantes Derby ab.

„Wir wollen die Donaueschinger ärgern. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt sicher. Das sollten beste Voraussetzungen für ein packendes und unterhaltsames Derby sein“, sagt Löffingens Trainer Tobias Urban. Er hofft, dass seine Elf möglichst nahtlos an die gute Leistung beim jüngsten 2:0-Erfolg in Villingen anknüpft. Es war für die Löffinger der zweite Sieg in Folge und die zweite Partie ohne Gegentreffer. „Ich hoffe, wir haben wieder in die Spur gefunden. Die jüngsten Endrücke waren gut“, ergänzt Urban. Vor den beiden Siegen war Löffingen zweimal als Verlierer vom Platz gegangen, wobei Urban vor allem beim 0:2 in Salem eine eher lustlose Vorstellung seiner Elf sah.

Mit den Donaueschingern haben die Löffinger zuletzt viele gute Erfahrungen gemacht. In der vergangenen Saison gab es sogar zwei Siege, darunter ein 4:1 auf eigenem Platz. Urban hofft auf eine willensstarke Leistung seiner Mannschaft und packt das Team an der Ehre. „Die Spiele gegen die DJK sind immer interessant und bieten auch den Zuschauen stets eine gute Unterhaltung“, ergänzt Urban. Weil es ein Derby ist, äußert sich der Trainer überhaupt nicht zu personellen Fragen. Einen Grund, die zuletzt erfolgreiche Elf zu verändern, hat Urban nicht. Allerdings bevorzugt Urban gerne eine kleine Rotation, um alle Spieler bei Laune zu haben und gute Trainingseindrücke zu belohnen.

Trotz des Erfolges im Hinspiel hat DJK Donaueschingens Trainer Christian Leda nicht nur gute Erinnerungen. „Wir haben es damals nach unserer 2:0-Führung unnötig spannend gemacht. Zudem war Löffingen seinerzeit personell nicht so stark aufgestellt. Die Elf hat aktuell einen kleinen Lauf und wird alles versuchen, um dem scheidenden Trainer den bestmöglichen Abschied zu verschaffen“, betont Leda. Er freue sich auf das Spiel, auch wenn es erneut einige Ausfälle gebe. So muss Leda auf Raphael Künstler und Daniel Köpfler verzichten. Möglicherweise werden Akteure aus der spielfreien zweiten Mannschaft aufrücken. Leda will sich diesbezüglich noch mit seinem Co-Trainer Olaf Kurth besprechen.

Die Donaueschinger haben bisher eine starke Saison gespielt. Schon jetzt, sechs Spieltage vor Abschluss der Saison, haben die Allmendshofener mit 47 Zählern exakt die Punktzahl erreicht, mit der sie die Saison 2015/16 abgeschlossen haben. Auf Platz drei stehend, wird es diesmal jedoch wohl nicht entscheidend weiter nach oben gehen. In erster Linie soll der gute Tabellenplatz verteidigt werden. Leda: „Natürlich ist bei uns die Luft schon etwas raus. Das Derby sollte aber Motivation sein, um sich von der besten Seite zu zeigen.“