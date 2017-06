Regionalsport Schwarzwald Läufer auf Rekordjagd in der Bergstadt

Siebter Stadtfestlauf in St. Georgen. Fünftes Rennen umIntersport-Denzer-Cup

Leichtathletik: (ju) In St. Georgen herrscht am Wochenende Hochbetrieb bei den Leichtathleten: Am Samstag findet in der Bergstadt der 7. Stadtfestlauf von St. Georgen statt. Diese Veranstaltung geht erneut mit einem breit gefächerten Laufsportprogramm über die Bühne. Der Hauptlauf über 10,5 Kilometer ist zugleich der fünfte Wertungslauf um den Intersport-Denzer-Cup.

Auch in diesem Jahr weckt der Stadtfestlauf großes Interesse. Gut möglich, dass ein neuer Teilnehmerrekord mit mehr als 700 Läufern erreicht wird. Große Starterfelder zeichnen sich im Hauptlauf über 10,5 Kilometer gemeinsam mit dem „Rathaus-Cup“ und dem „ebm-pabst-Halbmarathon“ über 21 Kilometer ab. Der Start dieser Rennen erfolgt um 15 Uhr. Auch im Rahmenprogramm mit den Läufen der Schüler und Jugend werden viele Teilnehmer erwartet. Der Stadtfestlauf wird bereits um 13.10 Uhr mit dem Jugend- und Jedermanns-Lauf „Rund um den Bärenplatz“ über fünf Kilometer eröffnet. Der Schülerlauf über 1,3 Kilometer für Mädchen und Buben der U 10 bis U 16 wird fünf Minuten später gestartet. Um 14 Uhr nehmen die Bambinis und 15 Minuten später der Jahrgang 2012 und jünger den Lauf über 500 Meter unter ihre Sohlen.

Im Haupt- und Wertungslauf um den Intersport-Denzer-Cup sind die Jugend U 18 bis zu den Senioren startberechtigt und auch im Halbmarathon Läufer der U 20 und älter. Auf der 21-Kilometer-Distanz wird ein Sonderpreis für die Verbesserung der Streckenrekorde vergeben. Sie werden von Mackenzie Kanady (USA) seit dem Vorjahr in 1:38:28 und Lukas Ebner (LT Furtwangen) in 1:14:39 Stunden seit 2011 gehalten. Um 15.10 Uhr gehen die Nordic Walking-Freunde auf die Zehn-Kilometer-Strecke.

Nach vier Wertungsläufen der neunteiligen Serie um den Intersport Denzer-Cup hat sich bei den Damen im Kampf um den Gesamtsieg noch keine klare Favoritin herauskristallisiert. Jeder Lauf brachte bislang eine andere Gewinnerin. Aber bei den Herren ist dem vierfachen Sieger Peter Fane aus Hüfingen der erste Gesamtsieg wohl nicht mehr zunehmen. Nachmeldungen sind jeweils bis eine Stunde vor dem Start möglich.

Der Zeitplan

13.10 Uhr:

Rund um den Bärenplatz 5 km

13.15 Uhr:

Schüler-Lauf 1300 m

14.00 Uhr:

Bambini-Lauf 400

15.00 Uhr:

10 km-Lauf und Halbmarathon

15.10 Uhr:

10 km-Nordic Walking-Lauf