Regionalsport_Schwarzwald Kyle Sonnenburg wechselt zu den Wild Wings

Verteidiger kommt von den Krefeld Pinguinen nach Schwenningen

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings haben einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Kyle Sonnenburg wechselt von den Krefeld Pinguinen in den Schwarzwald. Der 30-jährige Linksschütze wurde 1986 im kanadischen Waterloo (Ontario) geboren. Seine Eishockeykarriere startete er bei den Belleville Bulls, für die er zwischen 2002 und 2005 in der Ontario Hockey League auf dem Eis stand. Anschließend wechselte der 1,85 Meter große und 89 Kilogramm schwere Verteidiger innerhalb der kanadischen Juniorenliga zu den Brampton Battalion.

Ab 2007 spielte Sonnenburg insgesamt vier Jahre lang für die Universitätsmannschaft der University of Waterloo in der Canadian Interuniversity Sport. In den beiden Spielzeiten 2009/10 und 2010/11 wurde er dort als bester Verteidiger ausgezeichnet. Im Sommer 2011 wechselte Sonnenburg nach Krefeld.

"Kyle ist mit 30 Jahren im besten Eishockeyalter und bringt die Erfahrung von 253 DEL-Spielen mit. Er ist ein läuferisch guter Verteidiger, der unserer Defensive mehr Stabilität verleihen wird", sagt Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich sicher. Kyle Sonnenburg ist offiziell nach Benedikt Brückner und Mirko Sacher der dritte Verteidiger im Schwenninger Kader. Verteidiger Nummer vier ist Dominik Bittner aus Mannheim, dessen Verpflichtung die Wild Wings bald bekannt geben dürften. Sonnenburg ist zudem der erste Deutsch-Kanadier, der für Schwenningen in der neuen Saison auflaufen wird.