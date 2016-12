Eishockey Kurzes Zwischenhoch vorbei: Wild Wings unterliegen Grizzlys Wolfsburg

Schwenningen verliert am zweiten Weihnachtsfeiertag vor 4271 Zuschauern mit 1:3 Toren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Zwischenhoch der Wild Wings kurz vor Weihnachten war nur von kurzer Dauer und wich schon wieder einem Tief. Nach der Niederlage am Freitag in Nürnberg verloren die Schwenninger drei Tage später vor 4271 Zuschauern auch zu Hause gegen die Grizzlys aus Wolfsburg mit 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Toren.

Für die Schwenninger ging es in dieser Partie darum, den zuvor mühsam hergestellten Anschluss an Platz zehn nicht gleich wieder zu verlieren. Dieser Rang ist deshalb von Bedeutung, da er die Tür zu den Pre-Playoffs öffnet. Die ersten zehn Minuten verstrichen mangels Unterbrechung nahezu in Echtzeit. Die technisch versierten Gäste setzten weniger ihre Körper als vielmehr ihre spielerische Klasse ein und kombinierten sich elegant vor das Schwenninger Tor.



Die Wild Wings wiederum hielten sich mit Checks zurück. Sie wussten genau, dass sie sich angesichts der dünnen Personaldecke keine Strafen erlauben durften. Zu den bereits fehlenden Sascha Goc, Jiri Hunkes und Stefano Giliati gesellte kurz vor Spielbeginn auch noch Uli Maurer. Der Außenstürmer hatte sich zwar aufgewärmt, fehlte aber beim Auftaktbully.

Die defensiv eingestellten Schwenninger machten in der neutralen Zone die Räume dicht und lauerten auf ihre Chance. Diese eröffnete sich im Powerplay, als Gästeverteidiger Jeremy Dehner nach einer harmlosen Attacke an Jerome Samson eine Zweiminutenstrafe kassierte.



Den Schuss von Istvan Bartalis wehrte Grizzly-Schlussmann Felix Brückmann zwar ab, doch der Abpraller erreichte Andree Hult. Der Schwede fackelte nicht lange und hämmerte die Scheibe zur 1:0-Führung (10.) ins Netz. Fast hätten die Neckarstädter mit ihrer Taktik der Nadelstiche ein zweites Mal Erfolg gehabt. Bei Jake Hansens Lattenkracher (17.) fehlten nur wenige Zentimeter.

Im zweiten Abschnitt bahnte sich der Kombinationsfluss der Norddeutschen immer wuchtiger seinen Weg Richtung gegnerisches Tor und mündete in Minute 24 in den Ausgleich. Als SERC-Verteidiger Alex Trivellato seinen Schläger verloren hatte, war der Weg frei für Tyler Haskins. Der US-Amerikaner spazierte durch die Abwehr, umkurvte Schwenningens Torhüter Joey MacDonald und schob zum 1:1 ein.

In Minute 32 gerieten die Wild Wings erstmals in Rückstand. Nach Dehners Schuss verlor MacDonald die Orientierung und die Scheibe aus dem Blick. Der Puck senkte sich direkt hinter dem 36-Jährigen aufs Eis. Blieb die Frage: Lag die Scheibe auf oder hinter der Linie, ehe sie von Will Acton aus der Gefahrenzone befördert wurde?



Die Schiedsrichter nahmen den Videobeweis zu Hilfe und entschieden auf Tor. Nach dem 1:2 waren die Hausherren gezwungen, ihre Abwehr zu öffnen. Das taten sie und drängten auf den Ausgleich. Hansen und Jerome Samson hatten kurz vor der zweiten Pause gute Gelegenheiten, doch das 2:2 wollte nicht fallen.

Stattdessen fiel auf der anderen Seite das 1:3. 54 Minuten lang hatten die Schwenninger den bitteren Gang auf die Strafbank vermeiden können. Doch dann erwischte es Samson. Wolfsburg nutzte dieses Überzahlspiel kurz vor Schluss zum entscheidenden Treffer. Jeffrey Likens zog von der blauen Linie ab und der Puck zischte ausgerechnet durch die Schoner von MacDonald hindurch ins Netz. Denn Wild Wings gelang es nicht mehr, das Blatt noch zu wenden.