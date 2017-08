Regionalsport Schwarzwald Kritische Personalsituation

Große Personalsorgen bei der DJK Donaueschingen

Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L. – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Mit großen Bauchschmerzen reist DJK-Trainer Christian Leda am Sonntag nach Frickingen. Einerseits steht der Gegner noch ohne Punktverlust und ohne Gegentor da, andererseits wird Leda die Fahrt wohl nur mit zwölf oder 13 Spielern antreten, was die Erfolgsaussichten gewaltig dämpft.

„An diesem Wochenende ist unsere Personalsituation so kritisch, wie sie noch nie war und auch nicht wieder sein wird. Unser Ziel kann daher nur sein, achtbar abzuschneiden. Ich bin kein Tiefstapler, aber mehr ist gegenwärtig nicht drin, auch wenn unser Umfeld das nicht immer akzeptieren will. Wir sind in dieser Saison keine Spitzenmannschaft. Unser Anspruch muss es sein, uns in Frickingen ordentlich zu präsentieren“, sagt Leda. Schon vor einer Woche bei der 1:4-Niederlage in Villingen war die Personalsituation angespannt. Jetzt ist sie laut Leda so dramatisch, „wie ich es in fünf Jahren bei der DJK noch nie erlebt habe“.

Nur zu gern würde der Donaueschinger die Elf, die in Villingen 1:4 verlor, umbauen, doch ihm sind die Hände gebunden. So hat sich jetzt auch noch Maximilian Kleinhans verletzt. Möglicherweise werden Spieler aus der zweiten Mannschaft mitreisen, doch der Trainer will den Bezirksliga-Aufsteiger auch nur ungern schwächen. „Wir müssen endlich alle kapieren“, sagt Leda, „dass wir in dieser Saison keine Mannschaft für die ersten drei Plätze sind. Bei der personellen Konstellation wird es ganz schwer, das Punktekonto aufzustocken. Da kann ich nur die Frickinger beneiden, die ganz andere Möglichkeiten haben.“