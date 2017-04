Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Sebastian Boma erzielt Viererpack

22. Spieltag. Kein Sieger beim Derby in Hüfingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) SSC Donaueschingen – SV Göschweiler 3:1 (0:0). Bereits in der Anfangsphase war der SSC klar besser, es ging aber torlos in die Pause. In Durchgang zwei brachte Benjamin Otto sein Team mit zwei Elfmetern in Führung. Das 3:0 durch Denis Laichner machte alles klar. Tore: 1:0 (54.) Otto (HE), 2:0 (62.) Otto (FE), 3:0 (83.) Laichner, 3:1 (89.) Tobias Heizmann. ZS: 50. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

FC Neustadt II – FC Löffingen II 1:1 (0:0). Nach torloser erster Hälfte brachte Björn Fischer die Neustädter in Führung. Zehn Minuten vor dem Ende glich Jens Lauble für die Außenseiter aus Löffingen aus. In einer hektischen Schlussphase sah ein Neustädter die rote Karte. Tore: 1:0 (63.) Fischer, 1:1 (80.) Lauble. ZS: 80. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

FC Bad Dürrheim – FV Möhringen 3:1 (2:0). Bereits in der Anfangsphase hatten beide Teams hochkarätige Chancen und spielten mit offenem Visier. Per Doppelschlag von Ömer Bulut und Stefan Nezel ging es mit 2:0 in die Pause. In der Folge waren die Gäste besser, Timo Cristilli machte aber mit einem Konter alles klar. Tore: 1:0 (36.) Bulut, 2:0 (38.) Nezel, 3:0 (73.) Cristilli, 3:1 (79.) Kebba Drammeh. ZS: 15. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

DJK Donaueschingen II – FC Lenzkirch. 8:0 (4:0). Klare Sache für die Allmendshofener: Nach dem frühen 1:0 schwächte sich Lenzkirch mit einem Platzverweis selbst, und somit hatte die DJK-Reserve leichtes Spiel, ihre Räume auszunutzen. Besonders sehenswert war ein 20-Meter-Schuss von Tobias Wild in den Winkel. Tore: 1:0 (10.) Andrei Szabo, 2:0 (22.) ET, 3:0 (31.) ET, 4:0 (34.) Tobias Wild, 5:0 (48.) Wild, 6:0 (56.) Andreas Späth, 7:0 (73.) Wild, 8:0 (76.) Szabo. ZS: 150. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

FC Hüfingen – FC Bräunlingen 1:1 (1:0). Am Ende einer von Taktik geprägten und ausgeglichenen ersten Derbyhälfte brachte Enes Atik die Gastgeber in Führung. In Abschnitt zwei steigerte sich Bräunlingen: Kai Albicker wurde mit einem langen Ball geschickt und vollendete gekonnt zum insgesamt gerechten 1:1-Endstand. Tore: 1:0 (43.) Enes Atik, 1:1 (60.) Kai Albicker. ZS: 200. SR: Jakob Langhammer (Weisweil).

SV Mundelfingen – SV Öfingen 0:3 (0:1). Öfingen zeigte sich vor dem Tor effektiver und gewann somit verdient. Bereits nach zwölf Minuten schob Sascha Wenzler zur Führung ein. In Hälfte zwei erhöhte wieder Wenzler sowie Mathias Zeller zum 3:0. Mundelfingen nutzte keine seiner zahlreichen Chancen. Tore: 0:1 (12.) Wenzler, 0:2 (63.) Wenzler, 0:3 (81.) Zeller. ZS: 140. SR: Markus Isele (Weizen).

FC Pfohren – SV St. Märgen 4:1 (1:0). Eine schwache erste Hälfte von beiden Teams wurde mit dem 1:0 durch Sebastian Boma abgeschlossen. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Boma zum 2:0. Nach dem 3:0 verkürzte Marco Faller nach einem Standard, Boma machte aber in der Schlussphase mit seinem vierten Treffer alles klar. Tore: 1:0 (45.+1) Boma, 2:0 (46.) Boma, 3:0 (59.) Boma, 3:1 (67.) Faller, 4:1 (8.) Boma. ZS: 70. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SV Gündelwangen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:7 (1:3). Den Torreigen eröffnete Jan Fluk, nachdem die ersten 20 Minuten ausgeglichen waren. Danach nutzte die SG ihre Chancen kaltschnäuzig und machte in Hälfte zwei den verdienten Sieg sehr deutlich. Tore: 0:1 (25.) Fluk, 0:2 (37.) Florian Schmid, 0:3 (41.) Andreas Metzler, 1:3 (45.) Manuel Fischer, 1:4 (47.) Manuel Martin, 2:4 (54.) Cezar Duduta, 2:5 (59.) Björn Werhan, 2:6 (74.) ET, 2:7 (86.) Dominik Bäurer. ZS: 160. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).