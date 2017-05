Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: SG Riedöschingen/Hondingen gewinnt Spitzenspiel

28. Spieltag: Rückschläge für FC Pfohren und Bräunlingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: DJK Donaueschingen II – FC Löffingen II 2:1 (1:0). (daz/ms/ju) Donaueschingen kontrollierte von Beginn an das Geschehen. Nach einem Löffinger Fehler schloss Andrei Szabo ein Solo zur verdienten DJK-Führung ab. In Hälfte zwei glichen die Gäste in Unterzahl durch einen Lupfer von Florian Hofmann aus. Nur wenig später traf Constantin Rist nach Vorlage von Szabo zum 2:1-Siegtreffer der DJK. Tore: 1:0 (33.) Szabo, 1:1 (79.) Hofmann, 2:1 (83.) Rist. ZS: 120. SR: Frank Gätcke (Geisingen). Gelb-Rot: FCL (60.).

SV Mundelfingen – FC Neustadt II 1:1 (0:1). Neustadt war in den ersten 45 Minuten präsenter, während Mundelfingen zunächst nicht ins Spiel fand. Die Neustädter nutzten durch Fischer frühzeitig eine Chance zur Führung. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Mundelfingen in die Partie, verschoss allerdings ein Elfmeter. Nach einer Standardsituation köpfte Hildebrand in der Schlussminute zum 1:1 ein, was für die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt zu wenig ist. Tore: 0:1 (18.) Björn Fischer, 1:1 (90.) Sebastian Hildebrand; SR: Markovic (Schwenningen), Zuschauer: 80.

FC Pfohren – FC Bad Dürrheim II 1:1 (1:1). Die Kurstädter gingen mit dem ersten Schuss auf das Tor in Führung. Pfohren war nur kurz geschockt. Nach Vorarbeit von Boma glich Reichmann nach einer halben Stunde aus. Sekunden vor dem Pausenpfiff hatte Boma die Chance zum 2:1, scheiterte aber am Schlussmann der Gäste. Nach dem Seitenwechsel fehlte bei Pfohren der direkte Zug zum Tor, sodass es keine weiteren Treffer gab. Tore: 0:1 (12.) Timo Cristilli, 1:1 (30.) Fabian Reichmann; SR: Scheffler (Furtwangen); ZS: 70.

SV Öfingen – SV St. Märgen 3.2 (1:2). Mann des Tages war bei Öfingen Markus Wenzler, der zwei Tore erzielte und eines vorbereitete. Der schnellen Führung folgte für Öfingen der Schock mit dem Ausgleich und dem Rückstand. Zwischenzeitlich hatte Öfingen einige gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit drehte Öfingen die Partie und sicherte sich die drei Punkte. Tore: 1:0 (2.) Markus Wenzler, 1:1 (13.) Steve Gerhardt, 1:2 (35.) Zoltan Varga, 2:2 (57.) M. Wenzler, 3:2 (64.) Fabian Ott; SR: Helten (Emmingen), ZS: 50.

FC Bräunlingen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:4 (1:2). Gabriel Götz (2.) hätte Bräunlingen frühzeitig in Führung schießen können, vergab aber. Binnen elf Minuten trafen dafür die Gäste zweimal. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Bräunlingen der Anschluss, doch in Halbzeit zwei stellte Heine den alten Abstand wieder her. Erneut vom Elfmeterpunkt verkürzte Bräunlingen, bevor Bäurer mit einer Einzelaktion der vierte SG-Treffer gelang. Tore: 0:1 (6.) Andreas Metzler, 0:2 (17.) Patrick Bäurer, 1:2 (45+3./HE) Dominik Emminger, 1:3 (53.) Heine, 2:3 (56./FE) D. Emminger, 2:4 (73.) P. Bäurer; SR: Czech (Neuhausen); bes. Vor.: GR Karte (69./SG R/H), ZS. 250.

SV Gündelwangen – SV Göschweiler 1:2 (1:1). Eine ausgeglichene Partie lieferten sich beide Teams. Die Gäste nutzten durch Agostini (21.) die Chance zur Führung. Fünf Minuten vor der Pause erzielte Fischer den Ausgleich. In der Nachspielzeit zirkelte Lampel einen 20-m-Freistoß unhaltbar in den Winkel zum glücklichen Gästesieg. Tore: 0:1 (21.) Christoph Agostini, 1:1 (40.) Manuel Fischer, 1:2 (90.+1) Viktor Lampel. ZS: 120. SR: Bartler (Brigachtal).

FC Lenzkirch – FV Möhringen 4:3 (3:0) Die Gastgeber kamen schon nach vier Minuten durch Rüdiger zum 1:0. Bis zur Pause erhöhte Veit (24.+39.) auf 3:0. Alles deutete auf einen klaren Heimsieg, doch Möhringen drehte nach der Pause auf und glich zum 3:3 aus. In der Schlussphase sahen die Möhringer zwei Rote Karten. Lenzkirch nutzte einen Elfmeter in der Nachspielzeit zum Siegtreffer. Tore: 1:0 (4.) Tim Rüdiger, 2:0 + 3:0 (24.+39.) Julian Veit, 3:1 (54.), 3:2 (67.) + 3:3 (71.) , 4:3 (90.+1) J. Veit. ZS: 100. Bes. Vork.: R K (89.+90.) Möhringen. SR: Hettich (St. Peter).

FC Hüfingen – SSC Donaueschingen 0:2 (0:1). Die erste Halbzeit konnte Hüfingen die Partie offen gestalten. Donaueschingen hatte jedoch deutlich mehr Ballbesitz und kam vor der Pause (42.) durch Vantaggio zur Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Ridvan (53.) das 0:2 nach. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis sicher bis Spielende. Tore: 0:1 (42.) Robert Vantaggio, 0:2 (53.) Avin Ridvan. ZS: 130. SR: Freigang (St. Georgen).