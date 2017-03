Kreisliga A, Staffel 2: Müller kritisiert Schiri und Gegner

Trainer analysieren 19. Spieltag

Fußball, Kreisliga A Staffel 2: (jsi) Nach dem 4:1-Auswärtssieg in St. Märgen spricht Oliver Mahler, Trainer des FC Neustadt II, von einem verdienten Erfolg: „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, vor allem von Seiten des Gegners.“ St. Märgen ging nach elf Minuten in Führung, verlor direkt im Anschluss allerdings einen Spieler per Ampelkarte. „Nach der frühen gelb-roten Karte mussten sich die Gastgeber auf das Konterspiel beschränken und ihr Matchplan war wahrscheinlich dahin“, sagte der Coach der Neustädter Reserve. Noch vor der Pause drehte sein Team die Partie und gewann am Ende klar mit 4:1. Dank des „Dreiers“ sicherte Neustadt Rang fünf ab. Der Rückstand nach oben ist relativ überschaubar, trotzdem bleibt Mahler bescheiden. „Wir wollen die vorderen Teams so lange wie möglich ärgern, alles andere ist Zugabe. In der letzten Saison wurden wir Vierter. Das ist in der laufenden Spielzeit wieder möglich und daher auch unser Ziel. Den Aufstieg haben wir nicht im Fokus.“ Die nächsten Partien, so Mahler, werden zeigen, in welche Richtung es tabellarisch gehe.

Eher ärgerlich war das 2:2-Unentschieden in Möhringen für den FC Löffingen II. Trainer Michael Baumann beklagt vor allem das späte Ausgleichstor des Gastgebers. „Wenn es bis zur 90. Minute 2:1 für uns steht, bist du mit diesem Ergebnis natürlich nicht zufrieden“, räumt er ein und ergänzt: „Vom gesamten Spielverlauf her geht die Punkteteilung in Ordnung. Es war eine sehr zerfahrene Partie mit vielen gelben Karten. “ Bei der Begegnung auf dem Hartplatz lautete die Devise Baumann zufolge „hoch und weit nach vorne“. Beide Teams hätten mit dem Platz Probleme gehabt. Im Spiel gegen Möhringen sah ein Löffinger Gelb-Rot und fehlt damit gegen Göschweiler. Außerdem fällt Kapitän Andreas Happle weiterhin verletzt aus. Baumann: „Bei weiteren Spielern zwickt es nach dem Möhringen-Spiel noch. Es gilt die Trainingswoche abzuwarten, um zu sehen, ob es am Wochenende wieder geht.“

Trainerkollege Steffen Breinlinger vom FV Möhringen freut sich über den Last-Minute-Punktgewinn gegen Löffingen. „Wenn der Ausgleich so spät fällt, ist das natürlich zufriedenstellend. Insgesamt hatten wir uns gegen die Löffinger aber mehr als einen Zähler vorgenommen.“ Der Möhringer Übungsleiter bemängelt vor allem die eigene Konsequenz im Spiel. „Defensiv lassen wir insgesamt zu viele Tore zu. Vorne müssen wir unsere Abschlüsse konsequenter verwerten. Auch am Umschaltspiel von Defensive auf Offensive muss gearbeitet werden“, erklärt Breinlinger die Baustellen. Der Torschütze zum 1:0 gegen Löffingen II, Modou Tamba, musste nach 61 Minuten vorzeitig wegen Kniebeschwerden ausgewechselt werden. Breinlinger: „Ich habe von ihm aber keine negative Rückmeldung bekommen und bin zuversichtlich, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“

Aus Sicht eines Tabellenzweiten war das 1:1 der DJK Donaueschingen II gegen den Drittletzten aus Mundelfingen zu wenig. Donaueschingens Trainer Erich Thurow zufolge müssen sich die Gastgeber komplett an die eigene Nase fassen, dass es nicht zum „Dreier“ gereicht hat. „Wir sind selbst Schuld, da wir Chancen zuhauf hatten und diese nicht nutzten. Das Spielgeschehen hatten wir die gesamten 90 Minuten über mehr als im Griff.“ Damit es in der nächsten Partie beim FC Hüfingen wieder mit der Maximalausbeute von drei Punkten klappt, müsse Thurows Team wieder cleverer vor dem gegnerischen Kasten agieren. Aktuell gibt es bei der DJK noch zwei, drei Verletzte, doch unterm Strich sieht die Personallage gut aus.

Der FC Bräunlingen verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen den SV Gündelwangen mit 0:1. „Der dritte Tabellenplatz ist für uns sehr gut. Wir haben uns mit einem jungen Team ohne höherklassige Erfahrung nach vorne gearbeitet. Rückschläge gehören dazu, die Jungs werden daraus lernen“, sagt Trainer Uwe Müller. Primär müsse sich Bräunlingen wegen der Punkteteilung an die eigene Nase fassen, doch auch die Schiedsrichter-Leistung sei in Halbzeit zwei alles andere als gut gewesen. Müller: „Im ersten Abschnitt müssen wir einfach führen, aber die Chancenverwertung war nicht gut. In den zweiten 45 Minuten entschied der Unparteiische ständig zu Unrecht auf Abseits gegen uns. Außerdem müssen wir mindestens einen Strafstoß bekommen, das waren zum Teil hundertprozentige Elfer. Zu allem Übel kommt dazu, dass dem entscheidenden 0:1 eine Abseitsstellung hervorging. Gleich drei Gündelwanger standen im Abseits. Aus der entstandenen Ecke folgte der Gegentreffer.“ Auch für den Gegner hat Müller nicht unbedingt lobende Worte. „90 Minuten lang haben sie den Ball nur nach vorn geschlagen, ohne zu einem Torabschluss zu kommen. Mir stinkt, dass das über die gesamte Saison hinweg viel zu oft belohnt wird. Außerdem gehen sie übertrieben hart in die Zweikämpfe, was bei uns zu Verletzungen führte.“ Daniel Gemeinder ist angeschlagen. Ob und wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. Ömer Aygün zog sich eine Prellung zu. Müller: „Gegen Pfohren sehe ich personell schwarz. Vier weitere Spieler sind im Urlaub.“