Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Jubel bei der DJK Donaueschingen II

30. Spieltag: SG Riedöschingen macht die Relegation klar

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: – FC Pfohren – SV Göschweiler 6:1 (2:1). Pfohren startete furios und hatte zu Beginn viele Möglichkeiten. Sebastian Boma eröffnete den Torreigen nach 13 Minuten. Mit dem ersten Schuss glich Viktor Lampel wenig später aus. Nach dem 2:1 durch Michael Hug hatten die Gastgeber leichtes Spiel und siegten etwas zu deutlich. Tore: 1:0 (14.) Boma, 1:1 (21.) Lampel, 2:1 (38.) Hug, 3:1 (55.) Markus Wiehl, 4:1 (65.) Boma, 5:1 (80.) Patrick Krohn, 6:1 (88.) Dominik Engeser. Zuschauer: 180. SR: Markus Isele (Weizen).

SV Öfingen – FV Möhringen 1:1 (1:0). Dominik Wölfle brachte Öfingen per Kopf nach einem Eckball in Führung. Kurz nach Wiederbeginn schloss Jonathan Bell eine schöne Kombination zum Ausgleich ab. Danach drängte Möhringen auf den Sieg, doch es blieb beim gerechten Remis. Tore: 1:0 (20.) Wölfle, 1:1 (46.) Bell. ZS: 50. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal); Bes. Vor.: Gelb-Rot: SVÖ (85.).

FC Bräunlingen – FC Löffingen II 2:1 (2:0). Nach ruhiger Anfangsphase schlug Bräunlingen doppelt zu. Zunächst unterlief den Gästen ein Eigentor, drei Minuten später erhöhe Lukas Arnhold zum 2:0. In Hälfte zwei verwaltete Bräunlingen das Ergebnis. Florian Isele erzielte in der Schlussphase den Ehrentreffer. Nun muss Löffingen in die Relegation. Tore: 1:0 (29.) ET, 2:0 (32.) Anhold, 2:1 (90.) Isele. ZS: 100. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

FC Lenzkirch – SSC Donaueschingen 2:4 (1:3). Der SSC spielte in Hälfte eins stark und lag bis kurz vor der Pause verdient mit 3:0 vorne. Tim Rüdiger verkürzte dann per Direktabnahme und stellte in Hälfte zwei mit einem Kopfball den Anschlusstreffer her. Das 2:4 durch Bouba Sila machte alles klar. Tore: 0:1 (7.) Dennis Feuerstein, 0:2 (13.) Benjamin Otto, 0:3 (35.) Sila, 1:3 (45.) Rüdiger, 2:3 (68.) Rüdiger, 2:4 (77.) Sila. ZS: 180. SR: Frank Faller (Bräunlingen).

DJK Donaueschingen II – FC Neustadt II 5:0 (1:0). Die DJK dominierte klar. Christian Limberger zirkelte den Ball zum verdienten 1:0 nach 32 Minuten in die Maschen. Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck und lieferten mit einem klaren 5:0 ein souveränes Meisterstück. Tore: 1:0 (32.) Limberger, 2:0 (65.) Leo Mayer, 3:0 (71.) Markus Fürderer, 4:0 (88.) Fabian Schedler, 5:0 (90.) Andrei Szabo. ZS: 200. SR: Noemi Topf (Pfaffenweiler).

FC Hüfingen – FC Bad Dürrheim II 1:1 (1:0). In einem mäßigen Spiel brachte Sebastian Sohn den FCH per Lupfer in Führung. Kurz nach Wiederbeginn glich Stefan Nezel per Elfmeter aus. In der Folge ließen beide Teams gute Chancen aus. Tore: 1:0 (45.) Sohn, 1:1 (51.) Nezel (FE). ZS: 90. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

SV Mundelfingen -SV Gündelwangen 1:4 (1:1). Cezar Duduata brachte die Gäste frei vor dem Tor in Führung. Robin Glunk glich kurz darauf für den Absteiger aus. Nach der Pause machten Benjamin Kaiser mit einem Doppelpack sowie Kevin Lücke in kürzester Zeit alles klar. Tore: 0:1 (27.) Duduata, 1:1 (37.) Glunk, 1:2 (55.) Kaiser, 1:3 (56.) Lücke, 1:4 (65.) Kaiser. ZS: 80. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

SV St. Märgen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:8 (0:4). Mit einem Schützenfest in St. Märgen machte Aufsteiger SG Riedöschingen den Einzug in die Relegation perfekt. Patrick Bäurer und Patric Frank trafen doppelt. Tore: 0:1 (8.) Tim Heine, 0:2 (18.) Bäurer, 0:3 (22.) Bäurer, 0:4 (30.) Marko Deschle, 0:5 (49.) Frank, 1:5 (51.) Matthias Hettich, 2:5 (55.) Stefan Hettich, 2:6 (59.) Frank, 2:7 (68.) Manuel Martin, 2:8 (73.) Dominik Bäurer. ZS: 200. SR: Peter Becker (Hinterzarten).