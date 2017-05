Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II stoppt FC Pfohren

25. Spieltag: Mundelfingen überrascht in Möhringen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) FC Neustadt II – FC Bad Dürrheim II 1:4 (1:0). Neustadt beherrschte Hälfte eins und kam durch einen Elfmetertreffer von Björn Fischer zur verdienten Pausenführung. Danach steigerten sich die Gäste. Alexander Feucht sorgte mit drei Kopfballtoren und einem Abstauber im Alleingang für die Wende. Tore: 1:0 (21.) Fischer (FE), 1:1 (57.) Feucht, 1:2 (60.) Feucht, 1:3 (62.) Feucht, 1:4 (82.) Feucht. ZS: 15. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FV Möhringen – SV Mundelfingen 0:2 (0:0). Eine chancenarme erste Hälfte endete torlos. In Abschnitt zwei vergab Tobias Hofstetter eine Großchance für den FVM. Im Gegenzug traf Daniel Schwarz für die Gäste. Mit einem Elfmeter machte Schwarz den Doppelpack und Sieg perfekt. Tore: 0:1 (80.) Schwarz, 0:2 (85.) Schwarz (FE). ZS: 40. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen). Rot: FVM (85.).

SG Riedöschingen/ Hondingen – FC Hüfingen 3:1 (2:0). Hüfingen hatte zu Beginn gute Chancen, doch Tim Heine brachte die SG mit einem Freistoß in Führung. Werhan legte später per Kopf nach. Nach der Pause verkürzte Enis Atik aus dem Gewühl heraus. Der FCH drängte auf den Ausgleich und kassierte den entscheidenden Konter von Werhan. Tore: 1:0 (11.) Heine, 2:0 (26.) Werhan, 2:1 (58.) Atik, 3:1 (90.+1) Werhan. ZS: 170. SR: Chris Schäper (Villingen).

SV St. Märgen – DJK Donaueschingen II 0:4 (0:0). Die Gastgeber hielten die erste Halbzeit offen. Nach der Pause schlug die DJK in kürzester Zeit dreimal zu. Marius Gerold verwertete zwei lange Bälle, Andrei Szabo traf per Kop, und in der Schlussminute traf Fabian Schedler per Elfmeter. Tore: 0:1 (52.) Gerold, 0:2 (63.) Gerold, 0:3 (68.) Szabo, 0:4 (88.) Schedler (FE). ZS: 50. SR: Yannik Fuhry (Denzlingen).

SV Göschweiler – FC Bräunlingen 2:3 (1:0). Der SVG startete gut: Viktor Lampel schob eine Flanke von rechts zum 1:0 ein. In Durchgang zwei erhöhte Djavid Sulejmani, ehe Dominik Emminger mit einem Doppelpack ausglich. Ugur Tat brachte die Gäste nach einem Freistoß in Führung. In der Nachspielzeit vergab Lampel einen Elfmeter. Tore: 1:0 (29.) Lampel, 2:0 (63.) Sulejmani, 2:1 (70.) Emminger, 2:2 (72.) Emminger, 2:3 (89.) Tad. ZS: 80. SR: Marcel Haberbosch (Villingen). Rot: FCB (90.), Gelb-Rot: FCB (90.).

SSC Donaueschingen – SV Gündelwangen 2:3 (0:2). Der SSC startete druckvoll, vergab aber viele Chancen. Im Gegenzug brachten Jan Albicker und Cezar Duduta den SVG mit 2:0 in Führung. Nach dem 0:3 durch Thomas Fischer kämpfte sich der SSC nochmals heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Tore: 0:1 (14.) Albicker, 0:2 (18.) Duduta, 0:3 (56.) Fischer, 1:3 (83.) Jochen Reihs, 2:3 (87.) Marcel Krech. ZS: 45. SR: Stephan Niggemeier (Villingen).

FC Löffingen II – FC Pfohren 1:0 (0:0). Pfohren begann nervös und kam nicht gut in die Partie. Marius Wiehl vergab eine Großchance für den FCP. Nach der Pause brachte Benjamin Gaudig den FCL nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung in Führung. Die Hausherrren brachten den Sieg locker über die Zeit. Tore: 1:0 (60.) Gaudig. ZS: 100. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

SV Öfingen – FC Lenzkirch 3:2 (1:1). Mit einem Elfmeter durch Noureddine Aroussi gingen die Gäste in Führung. Der SVÖ überzeugte kämpferisch und drehte durch Tore von Markus Wenzler und Fabian Ott die Partie. Der Anschlusstreffer von Patrick Uhlmann per Freistoß brachte keine Wende mehr. Tore: 0:1 (9.) Aroussi (FE), 1:1 (14.) Wenzler, 2:1 (54.) Wenzler, 3:1 (68.) Ott, 3:2 (80.) Uhlmann. ZS: 50. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).