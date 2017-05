Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Donaueschinger Schützenfest in Möhringen

Kreisliga A, Staffel 2: Donaueschinger Schützenfest in Möhringen

27. Spieltag: Spitzenquartett marschiert weiterhin im Gleichschritt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Bad Dürrheim II – SV Gündelwangen 2:2 (1:1). Bereits nach fünf Minuten brachte Stefan Netzel die Gastgeber in Führung. Thomas Fischer glich wenig später aus und traf für Gündelwangen nach 70 Minuten aus vermeintlicher Abseitsposition zur Führung. Nach einem schönen Doppelpass besorgte Timo Cristilli in der Schlussphase den verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 (5.) Netzel, 1:1 (14.) Fischer, 1:2 (70.) Fischer, 2:2 (77.) Cristilli. ZS: 20. SR: Peter Becker (Hinterzarten). Gelb-Rot: SVG (90.)

SV St. Märgen – FC Bräunlingen 0:1 (0:0). In einem schwachen Spiel erzielte Raphael Emminger mit einer Freistoßflanke, die ins Tor segelte, das Tor des Tages. Wenig später vergab Kai Albicker für die Gäste einen Elfmeter. In der Schlussphase vergab Zoltan Varga im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Torwart eine große Chance zum 1:1. Tore: 0:1 (50.) Emminger. ZS: 30. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

SSC Donaueschingen – SV Mundelfingen 1:0 (0:0). Nach einer ausgeglichenen und chancenarmen ersten Hälfte traf Marian Jerg für die Gäste nur die Latte. In der Schlussphase wurde der SSC stärker. Ismaila Dampha erzielte mit einem Konter in der Nachspielzeit den entscheidenden, aber nicht unverdienten Lucky Punch. Tore: 1:0 (90.+2) Dampha. ZS: 75. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach). Gelb-Rot: SVM (75.).

FC Neustadt II – FC Pfohren 0:3 (0:0). Nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten brachte David Gemon die Gäste in Führung. Danach vergab Amadou Gibba eine große Gelegenheit zum Ausgleich für Neustadt. Stattdessen machten Dominik Engeser per Volleyschuss sowie Adrian Wolf per Konter den um ein Tor zu hoch ausgefallenen Endstand klar. Tore: 0:1 (52.) Gemon, 0:2 (83.) Engeser, 0:3 (89.) Wolf. ZS: 50. SR: Jose Allende (St. Georgen).

FC Löffingen II – FC Hüfingen 1:2 (0:1). Nach einem schlechten Löffinger Einwurf konterte Hüfingen und traf zum 0:1. Nach der Pause glich Florian Hofmann aus. Löffingen scheiterte in der Folge oft am starken FCH-Keeper. Hüfingen nutzte in der Schlussphase eine der wenigen Chancen und nahm den schmeichelhaften Dreier mit. Tore: 0:1 (6.) Mustafa Özyurt, 1:1 (59.) Florian Hofmann, 1:2 (73.) Enrico Stephan. ZS: 120. SR: Markus Isele (Weizen).

FV Möhringen – DJK Donaueschingen II 0:7 (0:4). Die DJK war in allen Belangen überlegen und führte zur Pause bereits deutlich. Danach gab sich Möhringen auf und ließ ein Schützenfest zu. Alle Tore wurden stark herausgespielt. Tore: 0:1 (14.) Marc Mayer, 0:2 (19.) Marius Gerold, 0:3 (32.) Gerold, 0:4 (36.) Andrei Szabo, 0:5 (63.) Tobias Wild, 0:6 (86.) Wild, 0:7 (90.) ET. ZS: 40. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Lenzkirch 2:1 (0:0). Die SG rannte 72 Minuten lang vergeblich an, ehe Johannes Scherer sowie Björn Werhan mit zwei Kopfbällen innerhalb von zwei Minuten die Weichen auf Sieg stellten. Ein Eigentor sorgte nochmals für Spannung. Tore: 1:0 (72.) Scherer, 2:0 (74.) Werhan, 2:1 (86.) ET. ZS: 170. SR: Markus Bienek (Titisee-Neustadt).

SV Göschweiler – SV Öfingen 0:3 (0:2). Die Gäste waren von Beginn an besser im Spiel. Eine schöne Kombination schloss Fabian Ott wuchtig unter der Latte ab. Wenig später schob Adrian Riegger nach zum 2:0 ein. Mit einem Konter machte Ott nach der Pause alles klar. Göschweiler agierte harmlos. Tore: 0:1 (8.) Ott, 0:2 (19.) Riegger, 0:3 (61.) Ott. ZS: 70. SR: Thomas Engel (Furtwangen). Rot: SVG (68.).