Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Vorentscheidung im Kampf um Rang zwei

28. Spieltag: FC Triberg verliert überraschend

Fußball-Kreisliga A; Staffel 1: DJK Villingen – FV Marbach 0:3 (0:2). (ms) Der Meister aus Marbach dominierte das Spiel klar. Zwei schön herausgespielte Tore von Stefan Henseleit führten zu einer 2:0-Pausenführung. Nach der Halbzeit steigerte sich die DJK und kam selbst zu einigen guten Chancen. Mit dem 3:0 von Fabio Mauch nach schöner Einzelaktion war das Spiel entschieden. Tore: 0:1 (39.) Henseleit, 0:2 (45.) Henseleit, 0:3 (80.) Mauch. ZS: 150. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Triberg – SV Rietheim 1:3 (0:3). Mit einem Schuss in den Winkel brachte Nico Meder die Gäste in Front. Marcel Verdugo legte mit einem Doppelpack zur etwas zu hohen 3:0-Pausenführung nach. In Durchgang zwei starteten die Hausherren eine Aufholjagd. Mehr als das 1:3 durch Felix Fehrenbach gelang aber nicht mehr. Tore: 0:1 (15.) Meder, 0:2 (24.) Verdugo, 0:3 (35.) Verdugo, 1:3 (55.) Fehrenbach. ZS: 70. SR: Dieter Heizmann (Mühlenbach).

VfB Villingen – FC Unterkirnach 2:1 (1:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Steffen Restle den VfB per Drehschuss in Führung. In einer spannenden Schlussphase glich Unterkirnach durch ein Eigentor der Villinger zunächst aus. Ein eigenes Eigentor brachte die Gäste aber um den verdienten Punktgewinn. Tore: 1:0 (32.) Restle, 1:1 (80.) ET, 2:1 (84.) ET. ZS: 70. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

NK Hajduk Villingen – SG Buchenberg / Neuhausen 6:0 (2:0). Mit einem souveränen Sieg festigte Hajduk Rang zwei und hat beste Chancen zur Aufstiegsrunde. Vier Vorlagen vom starken Hrvoje Jozinovic trugen zum Schützenfest bei. Beim letzten Tor ließ Hrvoje Jozinovic vier Gegner stehen und legte quer auf Josip, der nur noch einschob. Tore: 1:0 (8.) Josip Matkovic, 2:0 (24.) Matkovic, 3:0 (51.) Ilija Jozinovic, 4:0 (64.) Hrvoje Jozinovic, 5:0 (69.) Josip Jozinovic, 6:0 (89.) Ilija Jozinovic. ZS: 150. SR: Ole Henze (Unterkirnach).

FC Königsfeld II – FC Weilersbach 2:4 (1:2). Weilersbach führte bereits nach 26 Minuten mit 0:2. Unmittelbar danach erzielte David Bayer den Anschlusstreffer. Nach Wiederbeginn schraubte der Gast das Ergebnis höher. Königsfeld ließ den Gegner zu leicht passieren. Tore: 0:1 (22.) Sinan Kurban, 0:2 (27.) Eigentor, 1:2 (28.) Bayer, 1:3 (49.) Tolga Sözer, 1:4 (51.) Markus Mäder, 2:4 (78.) Majdal Jamil Youssef. ZS: 70. SR: Wolfgang Braun (Unadingen).

Spfr. Neukirch – FC Fischbach 0:0 (0:0). Die Zuschauer bekamen keine sonderlichen Torraumszenen zu sehen. Während die Gäste die reifere Spielanlage hatten, hielten die Sportfreunde mit Kampf dagegen. Obwohl es letztlich ein typisches 0:0 war, hatten beide Teams die Chance auf das goldene Tor. ZS: 120. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Peterzell – FC Tannheim 2:3 (1:1). Tannheim erwischte einen Start nach Maß. Manuel Müller brachte den Gast nach vier Minuten in Führung. Circa 30 Minuten dauerte es, bis die Peterzeller durch Dennis Haas zum Ausgleich kamen. Nach ausgeglichener erster Hälfte zog Tannheim nach der Pause auf zwei Tore weg. Haas gelang nur noch das Anschlusstor. Tore: 0:1 (4.) Müller, 1:1 (29.) Haas, 1:2 (52.) Matthäus Jucha, 1:3 (57.) Maximilian Wolfram, 2:3 (59.) Haas. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FC Gütenbach – FC Kappel 1:5 (0:4). Die Begegnung war bereits zur Pause entschieden, da Martin Geppert mit einem Dreierpack und Jens Dude für Kappel zum 4:0 trafen. Tore: 0:1 (9.) Geppert, 0:2 (13. FE) Dude, 0:3 (32. FE) Geppert, 0:4 (45.) Geppert, 1:4 (72.) Oliver Waldvogel, 1:5 (80.) Kevin Kitiratschky. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).