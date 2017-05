Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: "So ein Spiel haben wir gebraucht"

Rückblick auf 27. Spieltag: Trainer analysieren Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nachdem in der Staffel schon einige wichtige Entscheidungen gefallen sind (Marbach ist Meister und Königsfeld II sowie Gütenbach steigen ab) gewinnt der Kampf um Platz zwei und einen möglichen dritten Absteiger an Brisanz.

Weiterhin auf Rang zwei rangiert NK Hajduk Villingen. Die Elf lag am Wochenende in Kappel bis zur 71. Minute mit 0:2 Toren zurück und ging dennoch mit einem 4:2-Erfolg vom Platz. Binnen sechs Minuten machte Hajduk aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung. „Vielleicht haben wir so ein Spiel mal gebraucht, um psychologisch einen Vorteil zu haben. Was wir in den letzten 20 Minuten gezeigt haben, hat mich begeistert und spricht für meine Mannschaft“, sagt Trainer Predag Kicic. Langsam schaut Kicic auch auf die Tabelle der Staffel 2, in der sich ein möglicher Gegner für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga allerdings noch nicht abzeichnet. Kicic: „Ich möchte ungern gegen die SG Riedöschingen spielen. Wir haben als Verein erstklassige Beziehungen und kennen uns in- und auswendig. Sollten wir Platz zwei behaupten, wäre mir deshalb ein anderer Gegner lieber.

Dreimal schloss der FC Triberg in den vergangenen drei Jahren die Saison auf Rang drei ab. Genau diese Platzierung droht erneut, denn Triberg liegt trotz des klaren 3:0-Erfolgs in Weilersbach weiterhin einen Punkt hinter Hajduk. Die große Chance, vorbeizuziehen, vergaben die Triberger am vergangenen Mittwoch mit dem Remis gegen Absteiger Königsfeld. „Ich hoffe“, sagt Trainer Martin Hettich, „dass uns die zwei Punkte am Saisonende nicht fehlen werden.“ Zufrieden war der Übungsleiter indes mit dem Auftritt in Weilersbach. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Ich frage mich jedoch, warum es bei uns nur gegen die Spitzenmannschaften klappt und wir regelmäßig Punkte gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte liegen lassen“, rätselt Hettich.

Bei der DJK Villingen hat Günter Hirsch, Trainer des FC Fischbach, einige erfolgreiche Jahre verbracht. War das der Grund für die 4:6-Heimpleite seiner Fischbacher gegen die DJK Villingen II? „Mit Sicherheit nicht. Meine Spieler haben mich im Stich gelassen. Nach 16 Minuten auf eigenem Platz mit 0:3 und nach 42 Minuten gar mit 0:5 hinten zu liegen, geht gar nicht. Da müssen sich die Spieler hinterfragen, ob sie die Saison so austrudeln lassen wollen“, schimpft Hirsch. Er sei noch immer schwer enttäuscht von der Vorstellung, auch wenn Halbzeit zwei deutlich besser anzuschauen war. Hirsch: „Da wäre sogar noch ein 6:6 möglich gewesen. So richtig versöhnt haben mich die zweiten 45 Minuten indes nicht.“

Mit dem 5:1-Heimsieg gegen Neukirch hat der FC Tannheim seine Chancen im Kampf um den Klassenerhalt deutlich verbessert. „Wir waren vor dem Tor sehr kaltschnäuzig und haben richtig gut gespielt. Noch aber dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen, denn 30 Punkte reichen nicht“, betont Trainer Christoph Raithel. Für Tannheim spricht, dass die Elf weiterhin alle Chancen in der eigenen Hand hat. Raithel ist zuversichtlich: „Wenn wir schon am kommenden Wochenende in Peterzell an diese Leistung anknüpfen, können wir den entscheidenden Schritt machen.“ Danach spielt Tannheim noch gegen Hajduk und in Gütenbach.

Nach dem 1:5 in Tannheim müssen die Sportfreunde Neukirch weiterhin zittern. Am Mittwoch vorher noch strahlender Sieger im Spiel gegen Unterkirnach, gab es diesmal wieder einen Rückschlag. „Ich hatte das Gefühl, dass wir nach dem 0:2 das Fußball spielen eingestellt haben. Da war kein Aufbäumen mehr zu erkennen und die Leistung desolat. Ein reines Fehlpassfestival“, bilanziert Trainer Udo Glander. Er will die Spieler fragen, ob sich wirklich jeder dem Ernst der Lage bewusst sei. Glander: „Es wird immer mehr zur Kopfsache. Wir müssen die Konzentration hoch halten.“ Ein großer Vorteil für die Neukircher könnte beim Saisonfinale sein, dass alle drei noch ausstehenden Spiele auf eigenem Platz ausgetragen werden. Glander: „Die Spieler können es, allerdings müssen sie ihr Potenzial auch auf dem Platz umsetzen.“

Mit dem 9:2-Erfolg gegen Gütenbach hat der FC Unterkirnach seine Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. „Die schnelle Führung hat uns Sicherheit gegeben und die Jungs beflügelt. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, was auch unser Ziel war, um Selbstvertrauen für die letzten drei Aufgaben zu tanken“, sagt Trainer Gerd Fichter. Er freute sich auch über die vielen Tore. „Unterkirnach ist vor Jahren schon einmal wegen einem Tor Unterschied aus der Bezirksliga abgestiegen. Deshalb ist wichtig, das Torverhältnis zu verbessern“, ergänzt Fichter. Er geht davon aus, „dass wir noch vier bis fünf Punkte brauchen werden, um den viertletzten Platz zu erreichen“. Genau das ist das erklärte Ziel der Unterkirnacher.

Kaum erklären kann sich Pascal Schiller, Trainer des FC Gütenbach, die 2:9-Packung in Unterkirnach. „Bei uns hat alles gefehlt. Wir haben ohne Leidenschaft gespielt und uns kampflos ergeben. So etwas darf sich nicht wiederholen. Vielmehr verlange ich von der Mannschaft, dass sie in den kommenden Heimspielen unsere Zuschauer zufriedenstellt. Trotz des sicheren Abstiegs darf sich so eine farblose Leistung nicht wiederholen.“