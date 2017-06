Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Neukirch schafft den Klassenerhalt

30. Spieltag: FC Unterkirnach muss in die Relegation

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Königsfeld II – FC Unterkirnach 0:4 (0:0). (ms) Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte das schnelle 0:1 nach Wiederbeginn die Unterkirnacher auf die Siegerstraße. Jan Koch dribbelte an fünf Gegenspielern vorbei und schloss kühl ab. Danach hatten die Gäste leichtes Spiel und machten den verdienten Sieg deutlich. Trotz des Sieges müssen die Unterkirnacher jedoch in die Relegation um den Verbleib in der Kreisliga A. Dort treffen die Unterkirnacher auf den FC Löffingen II. Tore: 0:1 (51.) Koch, 0:2 (57.) Maximilian Kuberczyk, 0:3 (82.) Benedikt Stockburger, 0:4 (88.) Steffen Müller. ZS: 120. Schiedsrichter: Aykut Demiral (Bräulingen).

Spfr. Neukirch – NK Hajduk Villingen 2:1 (0:0). Nach guter erster Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten gelang Patrick Gruber frei vor dem Tor das 1:0 für die Neukircher. In der Folge drängte Hajduk und kam zum Ausgleich. Josip Cavar schloss eine Kombination zum 1:1 ab. Nur eine Minute später schoss Sascha Rieder mit einem tollen Distanzschuss das entscheidende Tor und damit die Neukircher zum Klassenerhalt. Tore: 1:0 (53.) Gruber, 1:1 (77.) Cavar, 2:1 (78.) Rieder. ZS: 170. SR: Florian Vosseler (Tuningen).

FC Peterzell – FC Fischbach 1:1 (1:1). Mit einem Alleingang über die rechte Seite und anschließendem Abschluss brachte Marvin Stern die Gäste früh in Führung. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. Dennis Haas verwertete einen Pass von Simon Schuster zum gerechten 1:1. In Hälfte zwei ließen beide Teams Chancen zum Siegtreffer aus. Tore: 0:1 (5.) Stern, 1:1 (145.) Haas. ZS: 80. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

SV Rietheim – DJK Villingen II 3:2 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von 15 Minuten stand es 3:1 für den SVR. Die DJK bemühte sich um eine Aufholjagd, mehr als das 2:3 durch Jonathan Giusa sollte aber nicht mehr gelingen. Tore: 1:0 (48.) Markus Neumann, 2:0 (53.) Julian Vosseler, 2:1 (57.) Marvin Scheller, 3:1 (60.) Manuel Gieger, 3:2 (88.) Giusa. ZS: 40. SR: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

FC Triberg – FC Kappel 3:0 (2:0). Triberg dominierte sofort und kam zu guten Chancen. Coskun Öztürk brachte die Hausherren mit einem Volleyschuss in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Steffen Holzapfel per Abstauber. In Hälfte zwei verwaltete der FCT das Resultat, Matthias Klausmann setzte mit einem Heber den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (30.) Öztürk, 2:0 (44.) Holzapfel, 3:0 (87.) Klausmann. ZS: 80. SR: Felix Gärtner (Konstanz).

VfB Villingen – SG Buchenberg/Neuhausen 3:2 (2:2). Mit einem Dreierpack sorgte Steffen Restle für den VfB-Sieg. Nach verdienter SG-Führung drehte Restle das Spiel, ehe Daniel Jäckle zum 2:2 ausglich. In einer umkämpften zweiten Hälfte erzielte Restle in Minute 75 nach schöner Kombination das Siegtor. Tore: 0:1 (18.) Sandro Dalfovo, 1:1 (24.) Restle, 2:1 (29.) Restle, 2:2 (43.) Jäckle, 3:2 (75.) Restle. ZS: 100. SR: Pedro De Vega (Triberg). Rot: SG (89.).

FC Gütenbach – FC Tannheim 1:3 (1:3). Die Gäste waren zu Beginn spielerisch klar besser. Zunächst netzte Maxi Wolfram frei vor dem Torwart zum 0:1 ein, danach nutzte Benjamin Kreuz einen Torwartfehler zum 0:2. Mit dem dritten Treffer nach einer halben Stunde war die Partie entschieden. Patrick Schmidt markierte nach schönem Doppelpass den Endstand. Tore: 0:1 (5.) Wolfram, 0:2 (11.) Kreuz, 0:3 (30.) Kreuz, 1:3 (40.) Schmidt. ZS: 70. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FV Marbach – FC Weilersbach 4:1 (2:1). Eine Flanke von Effinger köpfte Mark Brusche zum frühen 1:0 ein. In der Folge war der Meister besser. Stefan Henseleit erhöhte, ehe Emre Karademir vor der Pause überraschend verkürzte. In Hälfte zwei machte Torschützenkönig Florian Ehmann mit zwei Treffern alles klar. Der Meister bleibt somit die komplette Saison ungeschlagen. Tore: 1:0 (5.) Brusche, 2:0 (8.) Henseleit, 2:1 (40.) Karademir, 3:1 (49.) Ehmann, 4:1 (70.) Ehmann. ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).