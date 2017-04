Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Erster Saisonsieg für Gütenbach

22. Spieltag: Hrvoje Jozinovic beschenkt sich vierfach

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk Villingen – DJK Villingen II 5:1 (2:0). (ms) An seinem Geburtstag erzielte Hrvoje Jozinovic einen Viererpack. Nach dem Führungstor durch Josip Markovic begann die Jozinovic-Show. Besonders schön war das 3:1, ein per Schuss aus 25 Metern in den Winkel. Die DJK verliert in der Höhe verdient. Tore: 1:0 (12.) Josip Markovic, 2:0 (35.) Hrvoje Jozinovic, 2:1 (53.) Marvin Scheller, 3:1 (58.) Jozinovic, 4:1 (65.) Jozinovic, 5:1 (70.) Jozinovic. ZS: 150. SR: Valeri Baidin (Königsfeld).

VfB Villingen – FC Triberg 5:3 (2:1). Von Anfang an war der VfB aktiver und ging früh mit 2:0 in Front. Die Gäste hatten im Spielverlauf wenig entgegenzusetzen. Erst beim Stand von 5:1 betrieb Triberg Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (7.) Roman Rudenko, 2:0 (12.) Rudenko, 2:1 (29.) Florian Qorraj, 3:1 (55.) Simon Berthomier, 4:1 (72.) Steffen Restle, 5:1 (87.) Restle, 5:2 (89.) Jerome Boeken, 5:3 (90.) Steffen Holzapfel. ZS: 150. SR: Sinan Karatas (Gengenbach).

FC Kappel – FC Fischbach 3:3 (1:1). In einer unterhaltsamen Begegnung brachte Andreas Zimmermann die Gäste nach 27 Minuten in Front. Kurz vor der Pause staubte Bastian Inthasane zum Ausgleich ab. Nachdem Kappel nach 70 Minuten in Überzahl 3:1 führte und wie der sichere Sieger aussah, drehten die Gäste nochmal auf und kämpften sich zum Remis. Tore: 0:1 (27.) Zimmermann, 1:1 (41.) Inthasane, 2:1 (57.) Kevin Kitiratschky, 3:1 (71.) Inthasane, 3:2 (82.) Gerd Müller, 3:3 (85.) Fabrice Fleig. ZS: 300. SR: Frank Faller (Hölzlebruck). Rot: FCF (73.), FCK (90.).

FC Tannheim -SV Rietheim 2:3 (1:2). Der FCT startete gut und führte bereits nach zwei Minuten durch Ferdinand Schmid. Danach kamen die Gäste besser in Tritt und drehten mit einem Doppelschlag die Partie. Nach dem 1:3 nach 71 Minuten war die Partie entschieden, Tannheims Schlussoffensive reichte nur für den Anschlusstreffer. Tore: 1:0 (2.) Schmid, 1:1 (22.) Nico Meder, 1:2 (25.) Markus Neumann, 1:3 (71.) Denis Horn, 2:3 (88.) Christian Scheu. ZS: 150. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

SG Buchenberg / Neuhausen – FC Unterkirnach 3:2 (2:1). Die SG behält einen glücklichen Dreier zuhause. Nachdem Julian Lelle und Dionysios Stogiannidis die die Gastgeber in Führung brachten, kämpfte sich Unterkirnach zum Ausgleich. Armin Laufer besorgte mit einem Volleyschuss aus 16 m den späten Siegtreffer. Tore: 1:0 (19.) Lelle, 2:0 (32.) Stogiannidis (FE), 2:1 (35.) Marvin Breithaupt, 2:2 (61.) Michael Niggemeier, 3:2 (80.) Laufer. ZS: 100. SR: Lo Buono (Trossingen). Gelb-Rot: SG B/N (82.).

Spfr. Neukirch – FC Weilersbach 0:3 (0:1). In der Neukircher Drangphase erzielte Weilersbach das 1:0. Der Gastgeber startete furios in Hälfte zwei, vergab aber zwei Elfmeter (48.,50.). Auch weitere Hochkaräter landeten nur am Aluminium. Mit der ersten Chance im zweiten Abschnitt stellte der Gast auf 2:0. Am Ende verlor das bessere Team gegen das effektivere. Tore: 0:1 (27.) Sinan Kurban, 0:2 (83.) Tolga Sözer, 0:3 (90.) Karamo Njie. ZS: 100. SR: Stephan Niggemeier (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (60.) Weilersbach.

FC Gütenbach – FC Königsfeld II 4:1 (1:1). Der erste Abschnitt verlief ausgeglichen. Nach der Pause war der Gastgeber besser. In Minute 75 vergab Gütenbach noch einen Strafstoß. Tore: 0:1 (21.) Yannik Aister, 1:1 (33.) Daniel Tesch, 2:1 (47.) Michael Disch, 3:1 (49.) Tobias Hermann, 4:1 (70.) Patrick Schwär. ZS: 70. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

FC Peterzell – FV Marbach 0:1 (0:0). Marbach marschiert weiter in Richtung Bezirksliga. Das goldene Tor im Auswärtsspiel gegen Peterzell erzielte Stefan Henseleit nach 68 Minuten. Wie auch in den vorherigen Partien war es ein hartes Stück Arbeit für den Spitzenreiter. Tor: 0:1 (68.) Stefan Henseleit. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).