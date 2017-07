Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A: Erleichterung bei Kuno Kayan

Verteilung der beiden Staffeln für die neue Saison ohne „Härtefälle“

Fußball-Kreisliga A: (kat) Wer kommt in die Staffel 1, wer spielt in der Staffel 2? Ein Thema, das in den vergangenen Jahren im Schwarzwald einige Male für Diskussionsstoff sorgte. Spätestens beim Bezirkstag wurde oft deutlich, dass sich mancher Kreisligist nur schwer mit seiner Zuordnung abfinden konnte. Doch den Verantwortlichen im Bezirk blieb oft keine anderen Wahl, auch wenn manche Vereine dadurch in den sauren Apfel beißen und auch auf lukrative Derbys verzichten mussten.

Für den Bezirksvorsitzenden Kuno Kayan war es alles andere als einfach, den betreffenden Klubs klarzumachen, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Beide Kreisliga A-Staffeln müssen mit jeweils 16 Mannschaften in die Saison gehen und somit gibt es immer wieder mal „Härtefälle“. Umso erleichterter waren Kayan und sein Team im Bezirksfußball-Ausschuss, als nach den Relegationsspielen klar war, aus welchen Regionen die 32 A-Ligisten der Saison 2017/18 sind. „Diesbezüglich hatten wir in diesem Jahr Glück. Es gab in einigen Jahren Probleme. Das ist dieses Mal nicht der Fall“, so Kayan.

Am Mittwoch wurde den Vereinen mitgeteilt, in welcher Staffel sie kommende Saison spielen werden. Klagen gab es (fast) keine. Kandidaten für beide Staffeln wären die Aufsteiger SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und TuS Oberbaldingen gewesen. Doch beide Vereine sind froh über die Einteilung. „Wir sind in Staffel 1. Das ist sehr gut und war auch unser Wunsch“, sagt Andreas Ketterer, Vorsitzender des FC Vöhrenbach. Auch der TuS Oberbaldingen ist mit der Staffel 2 zufrieden. Zumindest die Vereinsführung, beim Trainer sieht’s etwas anders aus: „Ich hätte gerne gegen die Villinger Vereine in der Staffel 1 gespielt. Dies sind allerdings persönliche Gründe, da ich über 30 Jahre in Villingen leben“, sagt TuS-Trainer Bernhard Stern.

Kreisliga A – 2017/18

Staffel 1: SG Buchenberg/Neuhausen, FC Fischbach, FC Kappel, Spfr. Neukirch, SV Nußbach, FC Peterzell, SV Rietheim, FC Schonach II, FC Schönwald, FC Tannheim, FC Triberg, DJK Villingen II, Hajduk Villingen, VfB Villingen, SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und FC Weilersbach.

Staffel 2: FC Bad Dürrheim II, FC Bräunlingen, SSC Donaueschingen, SV Eisenbach, SV Göschweiler, SV Grafenhausen, SV Gündelwangen, SV Hinterzarten, FC Hüfingen, FC Lenzkirch, FC Löffingen II, FV Möhringen, FC Neustadt II, TuS Oberbaldingen, SV Öfingen und FC Pfohren.