Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 2: Schuldzuweisungen von Stern und Müller

Rückblick auf den 3. Spieltag. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem FC Bad Dürrheim II und dem FC Lenzkirch haben zwei Mannschaften völlig unbeschadet die ersten drei Spieltage überstanden und grüßen von der Tabellenspitze. Im Tabellenkeller zieren aktuell Hüfingen und Eisenbach mit erst einem Zähler das andere Tabellenende.

Nach zwei Siegen musste Aufsteiger TuS Oberbaldingen in Bräunlingen beim 1:1-Unentschieden die ersten Punkte abgeben. „Wir können mit dem Punkt leben. Nach dem 0:1-Rückstand standen wir etwas unter Druck, haben jedoch schnell den Ausgleich gemacht. Gegen Ende der Partie haben wir unsere spielerische Linie etwas verloren“, sagt TuS-Trainer Bernhard Stern. Er hat das Spiel abgehakt, nicht aber die aus seiner Sicht erfolgten „Provokationen“ gegen seine Spieler. „Es ging schon auf dem Platz verbal mit Beleidigungen los. Später gab es nach dem Abpfiff auch tätliche Auseinandersetzungen. Uns wurden Schläge angedroht. Enttäuscht hat mich, dass mein Bräunlinger Trainerkollege Müller nicht eingegriffen hat und die Dinge einfach laufen ließ“, so Stern.

Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, ist empört über die Aussagen von Stern. „Die Oberbaldinger Spieler haben unsere Spieler am Hals gegriffen und ins Gesicht gefasst. Wir haben die Partie sehr fair geführt. Wir haben in 90 Minuten eine gelbe Karte bekommen, die Gäste acht. Das sagt doch alles darüber aus, wer die Härte ins Spiel gebracht hat“, echauffiert sich Müller und legt Wert darauf zu betonen: „Ich habe keinen Spieler des TuS beleidigt. Wie in der Partie meine Spieler von hinten umgegrätscht wurden, war fernab jeglicher Fußballkultur. Herr Stern hätte Einfluss nehmen müssen, um die Gemüter zu beruhigen. Ich weise seine Worte vehement von mir und bin nur enttäuscht, wie ein Trainerkollege sich so äußern kann.“ Unter sportlichen Gesichtspunkten lobte Müller seinen Schlussmann Patrick Gröber. „Der Junge spielt seit Wochen auf hohem Niveau.“

Drei Spiele, drei Siege. Der FC Bad Dürrheim II hat gut in die Saison gefunden. „Ich hefte das mal unter der Rubrik Momentaufnahme ab. Nach drei Spielen lassen sich noch keine Tendenzen erkennen“, sagt Trainer Dennis Feuerstein, der erfreut feststellt: „Wir haben einen kleinen Lauf. Die Jungs entwickeln sich gut. Seit ich den Job übernommen habe, hat sich einiges getan. Die Rädchen greifen schon ganz gut ineinander. Die kommenden Spiele gegen Neustadt II und Oberbaldingen werden zum richtigen Härtetest“, betont Feuerstein. Beim jüngsten 2:0 in Göschweiler lobte er die mannschaftliche Geschlossenheit, aber auch die Defensivkünste. „Wir wussten um die Gefährlichkeit der Angreifer von Göschweiler und haben vor allem bei Kontern gut aufgepasst“, fügt der Trainer an, der einmal mehr ohne Verstärkungen aus dem Verbandsliga-Kader auskam.

Bei der Landesliga-Reserve des FC Löffingen gelang dem SSC Donaueschingen der erste Saisonsieg (3:1). „Natürlich sind wir glücklich darüber, denn es nimmt uns etwas den Druck“, sagt SSC-Trainer Thomas Minzer. Bis zur 87. Minute stand es 1:1. „Wir haben einen Elfmeter genutzt, der aus meiner Sicht ganz klar war. Wenn wir zukünftig unsere Chancen noch besser nutzen, schaue ich zuversichtlich in die Zukunft. Wir haben die ersten zwei Niederlagen abgeschüttelt. Jetzt gilt es nachzulegen“, ergänzt Minzer und denkt dabei an die kommende Partie in Gündelwangen.

Wie dem SSC gelang auch dem FC Pfohren der erste Sieg. Beim 2:1-Erfolg gegen Eisenbach war Trainer Dominic Häring allerdings nicht rundum zufrieden. „Es war an der Zeit, dreifach zu punkten. Wir haben allerdings allerbeste Chancen ausgelassen. Auch die Ballverluste nach der Balleroberung haben mir nicht gefallen. Mit dem Gegentor haben wir das Spiel unnötig spannend gemacht“, resümiert Häring. Seine Elf habe die drei Punkte verdient eingefahren und sei über weitere Strecken deutlicher überlegen gewesen, als es das Endergebnis ausdrückt.

Mit dem 2:2 in Möhringen sicherte sich der FC Hüfingen den ersten Punkt, doch richtig Freude kam bei den Baaremern darüber nicht auf. Die Elf von Trainer Claudio Andreotti führte zwischenzeitlich bereits mit 2:0 und musste noch den Ausgleich hinnehmen. „Wir haben zwei Punkte verloren. Wir haben nach der Führung die Cleverness vermissen lassen und sind teilweise richtig geschwommen“, analysiert Andreotti. Der Hüfinger Coach gibt sich selbst eine Mitschuld. „Meine Spielerwechsel waren nicht ganz glücklich. Ich habe Akteure gebracht, die noch Trainingsrückstand haben. Aus heutiger Sicht würde ich mich anders verhalten.“