Kreisliga A 2: Fünf Kandidaten für den Meistertitel

Vorschau auf die zweite Saisonhälfte in der Schwarzwälder Kreisliga A, Staffel 2. Zwei Teams punktgleich an der Tabellenspitze

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit vier Spielen am Samstag und vier am Sonntag beginnt am Wochenende die zweite Saisonhälfte in der A 2. Die DJK Donaueschingen II startet auf Platz eins, wobei der erste Verfolger SG Riedöschingen-Hondingen die gleiche Punktzahl (36) aufweist und eine Partie weniger ausgetragen hat. Auch der FC Bräunlingen (32), FC Pfohren (29) und der FC Bad Dürrheim II (29) wollen vorne noch ein Wörtchen mitsprechen. Mit nur einem Sieg hat der SV St. Märgen die schlechteste Ausgangsposition und schon zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Die DJK Donaueschingen II galt schon vor dem ersten Spieltag als einer der Titelkandidaten. Die Mannschaft von Trainer Erich Thurow scheint ernst zu machen. Für die Allmendshofener spricht ihre Abschlussstärke (55 Tore). Zudem hat Thurow personell einige Möglichkeiten. Mit den Spielen gegen Pfohren, Mundelfingen und Hüfingen startet die DJK gleich mit drei heißen Derbys. Der Aufstieg ist kein Muss. Und dennoch würden die Verantwortlichen ihn gern mitnehmen, um einen noch besseren Unterbau für die Landesliga-Elf zu schaffen.

Aufsteiger SG Riedöschingen-Hondingen ist die Überraschung bisher. Im Umfeld wird bereits über den möglichen Durchmarsch in die Bezirksliga gesprochen. Trainer Gerd Hanser will davon nichts wissen. „Ich weiß nicht, ob wir nochmals so eine gute Halbserie spielen können. Wir haben von unseren sechs Vorbereitungsspielen fünf verloren. Da hält sich das Selbstvertrauen in Grenzen“, sagt Hanser. Er sieht eher in den zweiten Mannschaften aus Donaueschingen und Bad Dürrheim sowie im FC Bräunlingen die Anwärter auf die Meisterschaft. Immerhin hat die SG mit Tim Heine und Björn Werhan zwei ehemalige Verbandsliga-Spieler in ihren Reihen.

Eher auf mittelfristigen Erfolg hat Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, seine Arbeit ausgelegt. Das Zwischenzeugnis mit Platz drei darf als Erfolg gewertet werden. „Wir haben mehrere junge Spieler, mit denen wir mittelfristig die Tabellenspitze angreifen wollen. Wir stecken noch mitten in einem Lernprozess“, sagt Müller. Er hat die Gesamtentwicklung noch vor einem Tabellenplatz im Blick. „Ein kurzfristiger Erfolg hat in den seltensten Fällen gut getan“, ergänzt Müller. Dennoch würden die Bräunlinger natürlich gern ihre gegenwärtige Tabellenplatzierung behalten.

Einen deutlichen Sprung nach vorn hat der FC Pfohren in der ersten Saisonhälfte vollzogen. Platz vier und 29 Punkte wurden den Pfohrenern, die vergangene Saison noch im Tabellenkeller steckten, kaum zugetraut. „Die ersten drei Spiele werden zeigen, wohin unser Weg führt“, sagt Trainer Domenic Häring. Mit der DJK Donaueschingen II, dem Spiel in Lenzkirch sowie der Heimpartie gegen Bräunlingen wartet ein schweres Auftaktprogramm. Da passt es gut, dass in der Winterpause mit Samuel Maus aus Gutmadingen ein zentraler Mittelfeldspieler hinzukam. Häring: „Wir würden gern oben dranbleiben.“ Er setzt dabei auch auf die Abschlussqualitäten von Top-Torjäger Fabian Reichmann.

Vor allem auswärts trumpfte die junge Mannschaft des FC Bad Dürrheim II bisher auf. 14 der bisherigen 24 Punkte brachte die Elf von Trainer Wolfgang Heinig von ihren Reisen mit. Sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze erscheinen nicht unaufholbar, doch um ganz oben anzugreifen sollte Bad Dürrheim noch konstanter auftreten. Gerade als Unterbau der Verbandsliga-Elf möchten die Verantwortlichen in der Kurstadt die zweite Garnitur gern auf der höchsten Bezirksebene sehen.

Auch der FC Neustadt II möchte gern eine Etage höher spielen. Der Elf von Trainer Oliver Mahler werden von nahezu allen Konkurrenten große technische und spielerische Fähigkeiten zugesprochen. Die Mannschaft basiert nahezu ausschließlich auf jungen Talenten ohne Verstärkungen aus der Verbandsliga-Elf und soll ein Sprungbrett sein. Mit Eugen Baibarak und Björn Fischer steigen am Saisonende zumindest zwei Spieler in die erste Garnitur auf. Neustadt ist bisher noch ohne Platzverweis.

Erst vor der Winterpause kam der FV Möhringen so richtig in Fahrt. Dennoch hat die Elf mehr Spiele verloren als gewonnen. Immerhin ist das Torverhältnis positiv. Im Frühjahr 2015 als Vizemeister noch in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga, sollte Möhringen das Potenzial haben, um einen guten Mittelfeldplatz zu schaffen. Möhringen startet mit vier Heimspielen in Folge in die Rest-Saison. Mit Göschweiler, Löffingen II, SSC und Neustadt II warten keine unüberwindlichen Hürden.

Deutlich bergauf ging es zuletzt beim FC Lenzkirch. Der neue Trainer Zejlko Cosic hat es offenbar verstanden, eine neue Euphorie zu wecken. Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen hat Lenzkirch eine ausgeglichene Bilanz. Wie Neustadt II blieb auch Lenzkirch bisher ohne Platzverweis. Von den 32 Punkten aus der vergangenen Saison ist Lenzkirch nur noch neun Zähler entfernt. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist bei acht Zählern jedoch kein Ruhekissen.

In der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt kämpfend, hat der SV Gündelwangen bisher eine starke Saison gespielt. Die 23 Punkte sind eine gute Basis für den Klassenerhalt. Platz neun sieht optisch gut aus, doch die Elf von Trainer Nurhan Ardiclik hat nur fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die ersten Spiele gegen Lenzkirch, in Bräunlingen, gegen Öfingen und in St. Märgen, erscheinen nicht unlösbar. Holt die Elf da einige Punkte, sollte das schon mehr als die halbe Miete zum Ligaerhalt darstellen.

Der FC Hüfingen geht mit dem neuen Trainer-Duo Michael Hägele und David Invernot in die Rest-Saison. „Primär zählt für uns der Klassenerhalt. Wir schauen in der Tabelle zunächst nach unten. Wir wollen die Mannschaft taktisch und spielerisch voranbringen“, sagt Hägele, der wegen einer Verletzung seine aktive Karriere beenden musste. In der Vorbereitung absolvierte Hüfingen ein Trainingslager, das nach Aussage der Trainer viel gebracht hat. In den Vorbereitungsspielen wurde einiges getestet, um möglichst vom Start weg in Form zu sein und zu punkten. „In der Mannschaft steckt einiges an Potenzial. Das gilt es zu entwickeln“, ergänzt Hägele.

Den Ruf einer launischen Diva bestätigte der SV Öfingen auch in der ersten Saisonhälfte. Beispiele dafür sind ein Sieg gegen die DJK Donaueschingen II und eine Niederlage gegen den FC Löffingen II. Trainer Martin Föhr hofft auf konstantere Leistungen. Unberechenbar scheint Öfingen in jedem Fall zu sein. In der Vorbereitung gelang unter anderem ein 8:0-Erfolg in Aldingen. Da zeigte auch Fabian Ott mit drei Treffern seine Abschlussqualitäten. Mit 20 Toren ist Ott der Top-Torjäger der Staffel. „Wir sollten die große Streuung in den Ergebnissen abstellen“, betont Föhr. Öfingen startet gegen die zweiten Mannschaften aus Neustadt und Bad Dürrheim.

Wieder einmal hinkt der SSC Donaueschingen deutlich den eigenen Ansprüchen hinterher. „Wir wollten in das obere Tabellendrittel. Davon sind wir weit entfernt. Die Zwischenbilanz ist bei erst 20 Punkten ernüchternd“, sagt Spielausschussvorsitzender Andreas Pleples. Nun gehe es einzig und allein darum, nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Schon die erste Partie gegen Schlusslicht St. Märgen muss gewonnen werden. „Wir hatten viel Verletzungspech und durch Schichtarbeit auch Spielerausfälle. Letztlich fehlte uns auch die Konstanz“, ergänzt Pleples. Für Trainer Jürgen Feuerstein ist es die letzte Halbserie beim SSC. Ab Sommer übernimmt Thomas Minzer.

Nach einem starken Premierenjahr in der A 2 hat es der SV Göschweiler in der zweiten Saison deutlich schwerer. Bei aktuell 18 Zählern ist die Elf noch ein ganzes Stück vom Vorjahresergebnis (38) entfernt. Ein Grund dafür ist sicherlich die Tatsache, dass Göschweiler sechs Mal die Spiele in Unterzahl beenden musste. Weitere Gründe sind die lange Verletzung von Torjäger Tominc und der Abgang von Hoheisel. In den Vorbereitungsspielen schoss die Elf viele Tore, jedoch meist gegen unterklassige Gegner.

Für den SV Mundelfingen geht es in den kommenden Wochen allein um den Klassenerhalt. „Alles andere wäre vermessen. Schon dieses Ziel zu erreichen wird sehr schwer. Da muss schon alles klappen“, sagt Vorsitzender Peter Allaut. Helfen sollen die drei Neuzugänge, die Mundelfingen in der Winterpause gewann und die durchaus die Qualität mitbringen. Steigerungspotenzial hat die Elf vor allem beim Torabschluss. Bisher gelangen in 16 Spielen nur 18 Treffer. „Natürlich muss diese Zahl verbessert werden, aber wir werden jetzt keinen Offensivfußball der Marke Vollgas spielen. Es ist auch wichtig, defensiv gut zu stehen“, betont Allaut.

Zum falschen Zeitpunkt kam für den FC Löffingen II die Winterpause. Nach 15 sieglosen Spielen gelangen der Elf von Trainer Michael Baumann in den ersten zwei Rückrundenpartien zwei Erfolge. Daran gilt es für die Löffinger anzuknüpfen, denn noch beträgt der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz acht Zähler. Vor allem personelle Sorgen waren dafür verantwortlich, dass die Punktausbeute lange bescheiden blieb. Nun soll die Aufholjagd fortgesetzt werden, wobei gleich zum Auftakt die SG Riedöschingen nach Löffingen kommt.

Mit einer denkbar schlechten Ausgangsposition geht der SV St. Märgen in die restlichen 13 Partien. Nur magere sechs Punkte zieren das Konto. Um überhaupt noch eine Chance auf den Ligaerhalt zu haben, braucht St. Märgen eine schnelle Erfolgsserie. Ein zwischenzeitlicher Trainerwechsel, Holger Wursthorn kam für Wilfried Karle, zahlte sich bisher noch nicht in Punkten aus. Die Hypothek der ersten Saisonhälfte wiegt schwer, sodass St. Märgen sicherlich mit dem Prädikat erster Abstiegsanwärter leben muss.