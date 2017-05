Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 1: Kein Sieger im Topspiel in Triberg

Kreisliga A 1: Kein Sieger im Topspiel in Triberg

26. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Sieben Treffer in Peterzell

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk Villingen – FC Unterkirnach 2:2 (0:1). (ms) Die Gäste starteten hellwach: Marius Hönig schloss nach drei Minuten einen Spielzug zur frühen Führung ab. Hajduk brauchte lange, um ins Spiel zu kommen. Nach gut einer Stunde drehten Ilija und Ivica Jozinovic binnen drei Minuten die Partie. Unterkirnach hatte aber das letzte Wort: Jan Koch setzte in der Nachspielzeit den Lucky Punch. Tore: 0:1 (3.) Hönig, 1:1 (65.) Ilija Jozinovic, 2:1 (68.) Ivica Jozinovic, 2:2 (90.+1) Koch. ZS: 90. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Triberg – FV Marbach 1:1 (1:1). Im Topspiel begann Marbach besser. Florian Ehmann fing einen Rückpass ab und schob locker ein. In der Folge steigerte sich Triberg und kam zum Ausgleich: Steffen Holzapfel stand bei einem Freistoß richtig und stellte auf 1:1. Vor der Pause sah ein Triberger Spieler eine umstrittene rote Karte. In Abschnitt zwei vergaben beide Teams Chancen zum Sieg. Tore: 0:1 (8.) Ehmann, 1:1 (30.) Holzapfel. ZS: 90. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen). Rot: FCT (43.).

VfB Villingen – FC Weilersbach 4:0 (4:0). Nach 16 Minuten stand es nach schön herausgespielten Toren von Nick Bitter und Roman Rudenko bereits 2:0 für den VfB. Rudenko per Weitschuss sowie Stefan Drzyzga per Kopf legten noch vor der Pause nach. Die Gäste hatten in Hälfte eins einen Pfostenschuss, blieben ansonsten aber harmlos. Tore: 1:0 (14.) Bitter, 2:0 (15.) Rudenko, 3:0 (37.) Rudenko, 4:0 (45.) Drzyzga. ZS: 70. SR: Chris Schäper (Villingen).

Spfr. Neukirch – SG Buchenberg/Neuhausen 2:2 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten brachte Dino Stogiannidis die SG per indirektem Freistoß in Führung. Kurz darauf legte Daniel Jäckle zum 0:2 nach. Die Sportfreunde zeigten tolle Moral und erkämpften sich mit zwei Toren nach Eckbällen einen verdienten Punkt. Tore: 0:1 (58.) Stogiannidis, 0:2 (65.) Jäckle, 1:2 (73.) Michael Burger, 2:2 (76.) Thomas Grosspietsch. ZS: 100. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

FC Gütenbach – SV Rietheim 1:2 (1:1). Der SV Rietheim war zunächst besser und kam zu guten Chancen. Nach einem schönen Doppelpass erzielte Matthias Schuhmacher das 0:1. Die Hausherren antworteten kurz vor der Pause, als Oliver Waldvogel per Kopf ausglich. Nach einer Stunde verwandelte Markus Neumann einen umstrittenen Elfmeter zum insgesamt verdienten Sieg für die Gäste. Tore: 0:1 (40.) Schuhmacher, 1:1 (45.) Waldvogel, 1:2 (60.) Neumann (FE). ZS: 60. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

FC Königsfeld II – DJK Villingen II 3:0 (1:0). Der abgeschlagenen Königsfelder Reserve gelang gegen die DJK der zweite Saisonsieg. Die Zuschauer sahen in beiden Halbzeiten ein gutes Spiel. Tore: 1:0 (41.) Dennis Münch, 2:0 (70.) Majdal Jamil Youssef, 3:0 (87.) Yannick Aister. ZS: 80. SR: Ömer Sari (Villingen).

FC Tannheim – FC Fischbach 2:2 (1:1). Halbzeit eins verlief ausgeglichen. Im zweiten Abschnitt hatte Fischbach mehr Ballbesitz und ein Chancenplus. Nach 90 Minuten stand ein gerechtes Remis. Tore: 1:0 (20.) Benjamin Kreuz, 1:1 (27.) Andreas Zimmermann, 2:1 (65.) Kreuz, 2:2 (81.) Zimmermann. ZS: 100. SR: Ole Henze (Unterkirnach). Bes. Vork.: Gelb-Rot (63.) Fischbach.

FC Peterzell – FC Kappel 2:5 (1:2). Dem Gast gelang mit dem frühen 1:0 ein Traumstart. Den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand egalisierte Peterzell direkt nach der Pause. Durch eine starke Schlussphase nahm Kappel alle drei Punkte mit. Tore: 0:1 (2.) Kevin Kitiratschky, 0:2 (18.) Marius Süss, 1:2 (41.) Giovanni Mercuri, 2:2 (48.) Dominik Kamberger, 2:3 (72.) Süss, 2:4 (83.) Süss, 2:5 (90.) Kitiratschky. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).