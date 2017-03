Kreisliga A 1: FV Marbach wird gejagt

Zweite Saisonhälfte startet am Wochenende. FC Triberg auf Verfolgerkurs

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit einem kompletten Spieltag startet am Wochenende die zweite Saisonhälfte in der Kreisliga A 1. Noch 13 Spieltage sind zu absolvieren, wobei sich an der Tabellenspitze ein Dreikampf zwischen dem FV Marbach, FC Triberg und Hajduk Villingen um die ersten zwei Plätze abzeichnet. Im Tabellenkeller sind der FC Königsfeld II und FC Gütenbach bereits etwas abgeschlagen.

Ungeschlagen marschierte der FV Marbach durch die ersten 17 Saisonspiele und ist der Top-Favorit für Meisterschaft und Aufstieg. „Wir machen uns keinen Druck. Einen der ersten zwei Plätze streben wir an. Das ist das klare Ziel. Wir wissen aber auch, dass sechs Punkte Vorsprung schnell weg sein können“, warnt Trainer Michael Henseleit. In der Vorbereitung habe seine Elf Licht und Schatten gezeigt. Nun gelte es, die Stärken der ersten Saison-hälfte zurückzuholen. Henseleit: „Meine Mannschaft ist heiß und freut sich auf die Punktspiele. Wir werden die Gejagten sein und nehmen die Rolle an.“

Nachdem der FC Triberg in der vergangenen Saison die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga denkbar knapp verpasst hat, startet die Elf um den am Saisonende scheidenden Trainer Martin Hettich einen neuen Anlauf. „Ich rechne mit einem Dreikampf um die zwei ersten Plätze. Marbach ist zwar schon ein Stück weg, aber nicht uneinholbar. Andererseits wollen wir Platz zwei absichern. Wir haben eine großartige erste Saisonhälfte gespielt und setzen darauf, wie in der vergangenen Saison wieder eine ausgezeichnete zweite Hälfte zu spielen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele erreichen werden“, ergänzt Hettich.

Mit Platz drei und 38 Punkten hat sich Aufsteiger Hajduk Villingen eine glänzende Ausgangsposition geschaffen. Die Elf um Trainer Predrag Kicic hat nur drei Zähler Rückstand auf Triberg. „Natürlich schielen wir auf Platz zwei. Jede andere Aussage wäre eine Lüge. Sechs der acht langzeitverletzten Spieler sind zurück und für uns wie sechs Neuzugänge. Das wird uns noch stärker und schwerer ausrechenbar machen. Wir wollen das Rennen an der Spitze solange wie möglich spanend halten“, betont Kicic, der Ende März bekanntgeben will, ob er eine weitere Saison bei Hajduk anhängt. Minimalziel sei es, Rang drei zu verteidigen.

Wie Hajduk war mit dem FC Peterzell auch der zweite Aufsteiger bisher eine Bereicherung der Liga. Zehn von 17 Spielen gewann die Elf von Trainer Giovanni Mercuri. Mit 32 Punkten sollte nach unten nichts mehr anbrennen. Nur zu gern möchte die Elf den gegenwärtigen vierten Tabellenplatz verteidigen. Mit dem VfB Villingen auf eigenem Platz und anschließend in Triberg hat Peterzell ein schweres Auftaktprogramm. Mercuri will die Zahl der Gegentreffer (34) eindämmen und weiter jungen Akteuren eine Chance geben.

Viel Potenzial wurde dem FC Weilersbach schon in den vergangenen Jahren attestiert. Seit vier Spieltagen hat sich Weilersbach auf Platz fünf festgesetzt. Diesen zu halten und eventuell sogar noch zu verbessern, ist das große Ziel. Wichtig wird es sein, disziplinierter aufzutreten, denn aktuell ist Weilersbach das Schlusslicht in der Fairnesstabelle. Ein großer Vorteil der Weilersbacher ist es, dass Trainer Thomas Speck mehrere Akteure in seinen Reihen hat, die Tore erzielen können.

Schon jetzt hat die Mannschaft der DJK Villingen II das Punktekonto der vergangenen kompletten Saison erreicht. Eine gute Basis, um im letzten halben Jahr unter Trainer Goran Gavran, er wechselt aus beruflichen Gründen in die Schweiz, den starken sechsten Tabellenplatz zu verteidigen. Da der Klassenerhalt als wichtiges Ziel fast geschafft ist, sollen nun weitere junge Akteure an ein höheres Niveau herangeführt werden. Der Ausbildungsauftrag ist das klare Ziel dieser Mannschaft.

Großes Verletzungspech und ständige Umstellungen hinderten den FC Fischbach daran, ganz oben mitzuspielen. Bei aktuell 16 Punkten Rückstand auf Platz zwei geht realistisch gesehen kaum noch etwas. Trainer Günter Hirsch hat bereits verlängert und will die restlichen Punktspiele nutzen, um bereits die Saison 2017/18 vorzubereiten. Einige Plätze möchten die Fischbacher noch gut machen, um in der kommenden Saison anzugreifen. Da sich die Mannschaft personell kaum verändern wird, ist Hirsch zuversichtlich.

Der VfB Villingen muss die gute Vorrunde bestätigen. In der vergangenen Saison nur haarscharf dem Abstieg in die Kreisliga B entgangen, hat Trainer Antonio Szarmach aus der Elf eine Mannschaft geformt, die eine gute Mittelfeldplatzierung verwirklichen kann. Mit Roman Rudenko (Bad Dürrheim) hat Szarmach einen Winter-Neuzugang gewonnen, der sofort helfen kann. Schon die erste Partie in Peterzell wird zeigen, wohin die Reise geht. Gelingt ein ähnlich guter Start wie im vergangenen Sommer – am achten Spieltag stand der VfB auf Platz zwei – muss der aktuelle achte Tabellenplatz noch nicht das letzte Wort der Villinger sein.

Mit einem Heimspiel gegen Spitzenreiter Marbach startet der FC Kappel in die Rest-Saison. Der Vizemeister von 2016, der in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga an Geisingen scheiterte, hat bisher mehr Spiele verloren als gewonnen. „Wir werden nicht absteigen, aber auch nicht aufsteigen. Fakt ist, dass der bisherige Saisonverlauf keinen bei uns glücklich macht“, sagt Trainer Kai Bommer, der möglicherweise auch in der kommenden Saison zur Verfügung steht. „Die Tendenz geht in diese Richtung“, so Bommer. Er will noch ein deutliches Stück nach oben klettern, hat aber wie in der Vorrunde einige personelle Engpässe zu meistern.

Auf dem ersten zweistelligen Tabellenplatz überwinterte die SG Buchenberg/Neuhausen. Trainer Hannes Feucht wollte und will weiterhin mit der Elf ein deutliches Stück weiter oben angreifen. Im Herbst scheiterte das Unterfangen an der mangelnden Chancenauswertung. Daran wurde in der Vorbereitung gearbeitet. Der Auftakt mit Spielen gegen die DJK Villingen II, in Marbach und gegen Weilersbach ist nicht einfach. In den fünf Vorbereitungsspielen ging die Elf fünf Mal als Verlierer vom Platz. Jetzt sollte schnell der Umkehrschub kommen, um den Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Abstiegsplatz nicht schmelzen zu lassen.

Nach Platz zwölf in der vergangenen Saison kam der FC Tannheim auch im bisherigen Saisonverlauf nie über Platz elf hinaus. Im Schnitt kassierte die Elf bisher fast drei Gegentreffer pro Spiel, was die Schwachstelle der Mannschaft von Trainer Christoph Raithel unterstreicht. Tannheim startet mit Partien gegen die Reserveteams aus Königsfeld und von der DJK Villingen. Vor allem gegen Königsfeld ist ein Heimsieg Pflicht, um nicht in ungewollte Tabellenregionen abzurutschen. Anschließend warten mit Marbach und Weilersbach Teams aus dem Vorderfeld der Tabelle.

Der SV Rietheim ist die einzige Mannschaft in der Staffel, die noch nie die Punkte teilte. Sechs Siegen stehen elf Niederlagen gegenüber. Zudem hat Rietheim, zusammen mit Triberg, noch keine gelbrote oder rote Karte kassiert. Die bisherigen 18 Punkte, zwölf davon wurden auswärts eingesammelt, sollten schnell aufgestockt werden, da die dahinter platzierten Teams aus Neukirch und Unterkirnach mit Sicherheit schnell einige Gänge höher schalten werden. Rietheim startet mit zwei Heimspielen gegen Fischbach und Unterkirnach. Sechs Punkte würden der Elf von Trainer Rafael Zimmermann helfen und sicherlich auch etwas den Druck von den Schultern nehmen.

Das Trainer-Duo Klaus Waldvogel und Udo Glander will mit den Sportfreunden Neukirch schnell Platz 13 verbessern. „Die jungen Spieler sind jetzt etwas gereifter, was uns Hoffnung macht“, sagt Waldvogel. Am vergangenen Wochenende belegte die Elf ein Trainingslager in Hornberg, um die Feinheiten einzubringen und die letzten taktischen Vorstellungen zu probieren. Personell hat sich in Neukirch in der Pause nichts getan. Eine Verlängerung von Waldvogel und Glander ist noch offen, wobei Waldvogel betont: „Wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Es passt gut in dieser Konstellation. Wir sind ein gutes Team.“

Platz 14 und nur 14 Punkte. Der FC Unterkirnach läuft Gefahr, seinen Platz in der Liga zu verlieren. Die Personalsorgen aus der ersten Saisonhälfte setzen sich fort. „Wieder gehen drei Spieler aus beruflichen Gründen ins Ausland. Es wird nicht einfacher für uns“, warnt Trainer Robert Logusan, der am Saisonende seine Trainer-Tätigkeit beendet. Für die Unterkirnacher könne es nur das eine Ziel geben, am 30. Spieltag über dem Strich zu stehen. Hinzu kommt, dass einige vereinbarte Testspiele ausfielen und Logusan befürchtet, dass zum Punktspielauftakt längst noch nicht alles klappt.

Beim FC Königsfeld II war den Verantwortlichen schon nach dem Aufstieg klar, dass der Klassenerhalt schwierig wird. Als schließlich noch Verletzungspech hinzu kam, wuchs schnell der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Bei sechs Punkten aus 17 Spielen scheint sich abzuzeichnen, wohin der Weg führen wird. Viel Anerkennung hat sich die Elf von Trainer Jürgen Wimmer nicht nur wegen Platz eins in der Fairnesstabelle verschafft.

Noch ohne Sieg und mit nur drei Punkteteilungen ist der FC Gütenbach wohl kaum noch zu retten. Zwar gelang es in der Winterpause einige ehemalige Spieler zurückzuholen, doch die Hypothek des klaren Rückstandes wiegt schwer. Bis zum Saisonende wird das Duo Pascal Schiller und Thomas Eschle die Elf trainieren. „Wir sind ganz realistisch und planen für die Kreisliga B. Minimalziel wird es sein, den letzten Tabellenplatz noch abzugeben und einige Spiele zu gewinnen“, sagt Schiller. In der Vorbereitung waren immer 15 bis 20 Spieler im Training.