Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 1: Bommer kam, traf und siegte

Rückblick auf den 3. Spieltag

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit dem SV Rietheim und der DJK Villingen II haben zwei Mannschaften die Maximalpunktzahl neun aus den ersten drei Partien mitgenommen. Die DJK Villingen II feierte am Wochenende gegen die SG Vöhrenbach einen Last-Minute-Sieg (3:2). „Der entscheidende Aspekt war der Wille. Meine Jungs wollten nach dem späten Ausgleich zurückschlagen. Wir haben uns für das Aufbäumen belohnt“, freut sich DJK-Trainer Adrian Schade. Er will die neun Punkte zum Auftakt nicht überbewerten. „Es gibt sicherlich drei, vier andere Vereine, die auf Dauer ganz oben mitspielen. Aber dahinter möchten wir uns schon einrangieren.“ Aktuell sieht er die Abläufe schon gut einstudiert. „Im Spielaufbau müssen wir uns noch steigern. Wir nehmen den guten Auftakt gern mit“, ergänzt Schade.

Für die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach war es die erste Saisonniederlage, noch dazu ohne Trainer Franz Ratz, der aus beruflichen Gründen fehlte. „Ich hoffe, es lag nicht an meiner Abwesenheit“, schmunzelt Ratz und ist sich sicher, „dass uns diese Niederlage nicht umwerfen wird“. In der Schlussminute kassierte seine Elf den Treffer zum 2:3. Vor einer Woche sah es noch ganz anders aus. Da gelang der SG der Siegtreffer gegen Schonach II in der Schlussminute. Ratz: „So gleicht sich im Fußball vieles aus. Ich habe aber gehört, dass wir die bisher schwächste Partie abgeliefert haben. Wir werden es wieder besser machen.“

Weiterhin ohne Punktverlust und ohne Gegentreffer ist der FC Fischbach nach dem 3:0-Erfolg gegen Neukirch. Allerdings hat Fischbach erst zwei Partien absolviert. „Ich bin mit dem Auftakt zufrieden, auch weil wir spielerisch sehr gut waren. Wir haben geduldig gespielt, wobei uns noch einige Stammspieler fehlten. Es zeigt sich, dass wir in dieser Saison 17 gute Akteure haben, die ich alle bringen kann, ohne einen Qualitätsverlust befürchten zu müssen“, sagt Trainer Günter Hirsch.

Mit 2:5 Toren musste sich Aufsteiger SV Nußbach beim Staffelfavoriten Hajduk Villingen geschlagen geben. „Nach 14 Minuten lagen wir mit 0:2 zurück und schaffen den Ausgleich. Danach haben wir es versäumt, mehr mitzunehmen, denn wir hatten die Partie weitgehend im Griff. Wahrscheinlich wird es nie wieder so einfach sein, Hajduk drei Punkte abzunehmen, denn da hatten einige Spieler noch Trainingsrückstand. Deshalb kann ich nicht zufrieden sein“, sagt SVN-Trainer Richard Dittrich. Der Saisonstart ist Nußbach mit vier Punkten dennoch gelungen. Nun wartet am heutigen Mittwoch das stets brisante Derby gegen Triberg.

Die Partie zwischen Triberg und dem FC Kappel stand 1:1, als die Gäste mehr wollten. Kappels Trainer Kai Bommer wechselte sich selbst ein, denn: „Ich war die einzige Offensivoption, die wir noch auf der Bank hatten.“ Fünf Minuten nach seiner Einwechslung gelang Bommer tatsächlich der 2:1-Siegtreffer. „Ich hatte kurz zuvor noch eine bessere, weil einfachere Chance. Letztlich ist es schön, getroffen zu haben“, so Bommer, der immer einsatzbereit auf der Bank sitzt, meistens jedoch als Torhüter-Ersatz. Mit den vier Punkten zum Auftakt ist Kappel zufrieden. „Wir hatten keine einfachen Spiele in Weilersbach und Triberg. Das kann auch schief gehen. So bin ich mit dem Einstieg in die Saison natürlich zunächst einmal sehr zufrieden“, fügt Bommer an.

Aufatmen beim FC Schönwald. Nach zwei Niederlagen gelang dem Bezirksliga-Absteiger mit dem 3:0-Erfolg gegen den VfB Villingen der erste Saisonsieg. „Wir haben sehr nervös begonnen, was sicherlich dem Saisonstart geschuldet war. Mit dem 1:0 lief es deutlich besser. Die Spielzüge haben funktioniert und wir haben die Kontrolle über die Partie gewonnen“, analysiert Trainer Alexander Schätzle. Er bittet das Umfeld, mit den jungen Spielern Geduld zu haben und hofft, „dass wir nun dranbleiben und uns weiter von der unteren Tabellenhälfte entfernen“. Die nächste Chance gibt es am Donnerstag in Neukirch.

In den vergangenen zwei Wochen gönnte sich Antonio Szarmach, Trainer des VfB Villingen, seinen Urlaub. Nie und nimmer hätte Szarmach daran gedacht, was ihn bei seiner Rückkehr erwartet. „Ich dachte, ich bin im falschen Film“, schoss es Szarmach beim ersten Blick auf die Tabelle durch den Kopf. Null Punkte, null Tore und Tabellenletzer. „Ich bin fassungslos, aber nicht sprachlos. Wir müssen den Karren jetzt schnell wieder aus dem Dreck ziehen. Die Mannschaft ist verunsichert, aber das müssen wir abstellen“, so Szarmach. Schon am Montag führte er viele Gespräche mit den Spielern, um Antworten auf Fragen zu finden.