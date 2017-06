Regionalsport Schwarzwald Königsfelder Golfjugend: Marco Rossrucker trumpft auf

Bei Ranglistenturnier mit starker Leistung

Golf: (hu) Im Goflclub Liebenstein fand das 2. Ranglistenturnier der besten Jugendlichen (Altersklasse 16/18) in Baden-Württemberg statt. Auf dem anspruchsvollen Platz in Neckarwestheim ging Marco Rossrucker aus Königsfeld am ersten Tag in Führung und spielte eine hervorragende Runde mit 70 Schlägen (zwei unter Par). Nach 54 Löchern erreichte Rossrucker mit zwei unter Par den zweiten. Er hatte lediglich einen Schlag Rückstand gegenüber dem derzeit besten Spieler in baden-württembergischen Nachwuchsspieler, Philipp Reiss aus Mannheim. Bosse Lenßen belegte im starken Feld einen tollen sechsten Platz, gefolgt von Nikals Beetz auf Platz sieben.

Die Young Eagles aus Königsfeld waren mit drei Top-Ten-Plazierungen der erfolgreichste Club in Neckarwestheim und bekamen von allen Seiten große Anerkennung. Gekrönt wurden die Ergebnisse durch die Tatsache, dass von den 16 Spielern aus Baden-Württemberg, die sich für das Deutschlandfinale qualifizierten, fünf aus dem Young Eagles-Team kommen. Trainer Walter Kirchmaier freute sich natürlich über das erfolgreiche Abschneiden seiner Schützlinge.

Das nächste Highlight mit den baden-württembergischen Meisterschaften im Golfclub Bad Überkingen steht diese Woche bevor. Das Königsfelder Team reist mit großen Erwartungen bereits am Donnerstag zur Turniervorbereitung an.

Die DGL-Mannschaft aus Königsfeld erspielte sich in Baden-Baden auf einem der ältesten Golfplätze Deutschlands die Führung in der Liga und ist schon sicher für das Finale zum Aufstieg in die Landesliga qualifiziert. Bosse Lenßen spielte auf dem trickreichen und schweren Golfplatz 69 Schläge und erzielte damit das beste Ergebnis des gesamten Turniers. Zu dem guten Mannschaftsergebnis trugen außerdem Kapitän Maik Hawkins, Michael Höfler, Nemo Kostic, Niklas Beetz, Timo Findeklee, Luca Sulzmann und Goncalo Fonseca bei. Am kommenden Wochenende findet der dritte Spieltag des Jugendmannschaftspokals auf der Anlage in Königsfeld statt. Der Gastgeber startet stark besetzt mit über 30 Jugendlichen in das Rennen.