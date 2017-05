Regionalsport Schwarzwald Königsfeld übernimmt Tabellenführung

26. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Schönwald gewinnt Kellerduell in Hinterzarten

Fußball-Bezirksliga: SV Hinterzarten – FC Schönwald 1:4 (0:1). Kampfloses Hinterzarten: Die Gäste waren über 90 Minuten sehr präsent in den Zweikämpfen. Nach zehn Minuten stellte der Mann des Tages, Julian Kaiser, auf 0:1. Erst ab Minute 70 wachte der Gastgeber auf. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 warf Hinterzarten alles nach vorn, doch durch einen Kontertreffer von Kaiser war der alte Abstand wiederhergestellt. Schönwald gewann das Sechs-Punkte-Spiel verdient. Außer einem kurzen Aufbäumen war von Hinterzarten nichts zu sehen. Die Hausherren waren zu weit vom Gegenspieler weg und hatten viele Ballverluste. Tore: 0:1 (10.) Kaiser, 0:2 (49.) Kaiser, 1:2 (73.) Vencimo Micael Do Cabo, 1:3 (80.) Kaiser, 1:4 (83. FE) Christian Allgaier. ZS: 50. SR: Stephan Niggemeier (Villingen).

FC Brigachtal – FC Hochemmingen 1:3 (1:3). Hochemmingen gelang mit der frühen Führung ein Traumstart. Mit dem zweiten Torschuss sorgte Pascal Heinig (17.) gar für das 2:0 der Gäste. Nach einer knappen halben Stunde traf der Brigachtaler Christoph Bausch mit einem Hammer aus 30 Metern. Zehn Minuten vor der Pause setzte sich Markus Romer gut durch und jubelte anschließend über das 3:1 für Hochemmingen. Es war bereits sein zweiter Treffer. Das Heimteam kam danach gut aus der Kabine, einige Torchancen wurden jedoch vergeben. Bausch hatte nach 50 Minuten die Beste: Sein Seitfallzieher wäre ein Traumtor geworden, landete aber am Aluminium. Hochemmingen versuchte der Brigachtaler Power-Play-Phase mit Kontern zu entgegnen. Alles in allem war für Brigachtal durchaus ein Zähler drin, doch für viel Offensivdruck belohnten sich die Spieler nicht. Hälfte eins war trotz leichter Vorteile für die Gäste eher ausgeglichen. Abschnitt zwei ging an Brigachtal. Tore: 0:1 (3.) Romer, 0:2 (17.) Heinig, 1:2 (26.) Bausch, 1:3 (36.) Romer. ZS: 100. SR: Sinan Karatas (Gengenbach).

SV Geisingen – TuS Bonndorf 1:0 (1:0). Zu Beginn tasteten sich beide Teams ab. Das Tor des Tages fiel in Minute 14. Luca Arceri traf flach ins Eck, der Keeper hatte keine Abwehrchance. In der Folge drängten die Bonndorfer auf den Ausgleich. Kurz vor der Pause traf der TuS die Latte. Nach dem Pausentee hatten beide Mannschaften weitere Chancen. Je länger die Partie ging, desto mehr Druck übte der Gast aus. Für die Geisinger ergab sich mehr Raum für Konter. Marijan Tucakovic vergab die dickste Möglichkeit zum 2:0. Tor: 1:0 (14.) Arceri. ZS: 50. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

SV Überauchen – SV Grafenhausen 5:1 (1:0). Die ersten 45 Minuten verliefen ausgeglichen. Ein couragierter Auftritt des Tabellenletzten, der gut mitspielte, sorgte dafür, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Erst nach dem 3:0 gewann Überauchen zunehmend an Sicherheit und hatte fortan Oberwasser. Ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten sorgte zuvor für die Tore zwei und drei. Die Grafenhausener warfen nun alles nach vorn. Per Konter stellte André Weets auf 4:0. Tore: 1:0 (42.) Pascal Hoch, 2:0 (50.) Marc Albrecht, 3:0 (55.) Hoch, 4:0 (64.) Weets, 4:1 (73. FE) Florian Haselbacher, 5:1 (80.) Albrecht. ZS: 80. SR: Fabian Langenbacher (Wolterdingen).

SV Obereschach – FC Pfaffenweiler 3:4 (2:2). Erst in den letzten zehn Minuten nahm die Partie so richtig Fahrt auf. 80 Minuten lang war das Spiel taktisch geprägt. Bereits nach zwei Minuten traf Jan Sakschewski vom Punkt aus für Obereschach. Die ausgeglichene Begegnung ging mit 2:2 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams auf Augenhöhe. Die Gäste störten die Obereschacher geschickt, sodass die Heim-Elf zu keinem geordneten Spielaufbau kam. Obereschach lockerte am Schluss die Abwehr und Pfaffenweiler kam in der Nachspielzeit per Konter zum Siegtor. Eigentlich hatte die Begegnung keinen Gewinner verdient. Tore: 1:0 (2. FE) Sakschewski, 1:1 (13.) Florian Herbst, 2:1 (14.) Tom Duffner, 2:2 (21.) Stefan Link, 3:2 (73.) Lamin Njie, 3:3 (84. ET) Sakschewski, 3:4 (90.+4) Felix Ohlhauser. ZS: 270. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

SG Riedböhringen/Fützen – SV TuS Immendingen 2:1 (1:0). Für die Zuschauer war es eine Partie, die schön anzusehen war. Viele Torchancen auf beiden Seiten sorgten für ein interessantes Spiel. Vor allem die Anfangsphase hatte es in sich. Nach vier Minuten kam die SG zur ersten Riesenchance. Nur eine Minute später ergab sich für den Gast eine dicke Möglichkeit. Vor der Pause sorgte Niko Götz für das 1:0 der Hausherren. Nach etwas mehr als einer Stunde stellte Atila Yüce auf 1:1. Trotz des späten Siegtreffers in der Nachspielzeit war der "Dreier" für die SG nicht unverdient. Insgesamt war der Gastgeber die etwas reifere Mannschaft. Tore: 1:0 (38.) Götz, 1:1 (62.) Yüce, 2:1 (90.+2) Philipp Gleichauf. ZS: 150. SR: Serkan Öz (Lauchringen).

FC Königsfeld – FV Tennenbronn 1:0 (1:0). Die Begegnung verlief auf einem hohen Niveau. Beide Seiten kamen in Abschnitt eins zu aussichtsreichen Torabschlüssen, wobei sich die Königsfelder als die effizientere Mannschaft erwies. Den Treffer des Tages erzielte Christian Moosmann nach genau einer halben Stunde. Auch Hälfte zwei war geprägt von viel Tempo. Es waren faire und vor allem interessante 90 Minuten, die im Endeffekt auch mit einem Remis hätten enden können. Durch den Patzer von Obereschach und die eigenen drei Zähler hat jetzt der FC Königsfeld die Tabellenführung erobert. Tor: 1:0 (30.) Moosmann. ZS: 210. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Hölzlebruck – FC Dauchingen 0:2 (0:0). In der ersten Halbzeit trat der Gastgeber etwas dominanter auf als der FC Dauchingen. Für die guten 45 Minuten belohnten sich die Hölzlebrucker jedoch nicht, denn ein Torerfolg blieb aus. Die Dauchinger wurden lediglich durch zwei individuelle Aktionen gefährlich und hatten defensiv das nötige Glück auf der eigenen Seite. Nach der Pause wendete sich das Blatt. Der Gast war überlegen, doch die beiden Treffer kamen durch gute Einzelaktionen zustande. Spielerisch war die Partie kein Leckerbissen. Der Auswärtssieg ging letztendlich in Ordnung. Tore: 0:1 (67.) Tom Zepf, 0:2 (78.) Marius Eisele. ZS: 60. SR: Axel Amann (Stühlingen).