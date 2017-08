Regionalsport Schwarzwald Königsfeld gewinnt Top-Spiel

Zweiter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Pfaffenweiler bleibt Tabellenführer

Fußball-Bezirksliga: FC Gutmadingen – SG Riedöschingen/Hondingen 5:0 (1:0). Das Duell zwischen dem Landesligaabsteiger und dem Liganeuling war eine klare Sache. Der FC Gutmadingen startete zwar nervös, entwickelte dann aber nach 20 Minuten immer größeren Druck auf das Tor der Gäste. Folgerichtig fiel das 1:0 durch Nicolai Haves, der eine starke Kombination über außen abschloss. In Hälfte zwei wandelten die Gastgeber ihre Überlegenheit in Tore um. Drei Kopfballtreffer von Manuel Huber nach Standards sowie ein Eigentor trugen zum deutlichen 5:0-Sieg bei. Auf der anderen Seite kamen die Aufsteiger zu keiner klaren Chance. Gästekeeper Fabian Pfeiffer verhinderte eine noch deutlichere Pleite. Tore: 1:0 (39.) Haves, 2:0 (48.) ET, 3:0 (50.) Huber, 4:0 (80.) Huber, 5:0 (83.) Huber. Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Chris Schäper (Villingen).

FC Dauchingen – FV Tennenbronn 1:2 (1:0). In einer ausgeglichenen Partie ging der FV Tennenbronn als glücklicher Sieger hervor. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in das Spiel und waren immer wieder durch Standards gefährlich. Symptomatisch dafür fiel der Führungstreffer durch Aaron Vossler nach einem Eckstoß. In Hälfte zwei wendete sich das Blatt. Die Gäste erzielten kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich durch Andreas Dold, der nach einem Eckball den Ball ins lange Eck beförderte. Manuel Hilser brachte Tennenbronn in Minute 78 nach einem kontroversen Zweikampf im Strafraum sogar in Führung. Dauchingen drängte nun auf den Ausgleich, vergab in den letzten Minuten aber noch beste Chancen. Tore: 1:0 (20.) Vossler, 1:1 (56.) Dold, 1:2 (78.) Hilser. Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Andreas Sättele (Löffingen).

SV TuS Immendingen – FV Marbach 1:3 (0:2). Der Aufsteiger nimmt drei hochverdiente Punkte aus Immendingen mit. Über die gesamten 90 Minuten hinweg war Immendingen zu passiv, während Marbach Abwehrfehler schonungslos ausnutzte. Alle drei Treffer der Gäste fielen nach Flanken von außen, bei denen die Immendinger Hintermannschaft große Lücken ließ. Tim Häring sowie Torjäger Florian Ehmann trugen sich in die Torschützenliste ein. Der Ehrentreffer in der Schlussminute durch Marcel Winkler entstand durch einen schönen Steilpass im Mittelfeld. Tore: 0:1 (7.) Häring, 0:2 (24.) Ehmann, 0:3 (56.) Ehmann, 1:3 (90.) Winkler. ZS: 150. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Hochemmingen – DJK Donaueschingen II 2:0 (1:0). Hochemmingen stand tief und spielte auf Konter, weshalb das Auswärtsteam aus Donaueschingen das Spiel machte. Hochemmingen ließ den Gegner kommen, ging kurz vor dem Pausentee aber selbst in Führung. Julian Künstler (43.) verwandelte einen Elfmeter. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, doch der Treffer für den FCH fiel zum richtigen Zeitpunkt. In Hälfte zwei verlief die Partie ähnlich. Die DJK-Reserve war stets bemüht und wurde mutiger, doch kurz vor dem Abpfiff machte Hochemmingen den Deckel auf die Partie drauf. Nach Ecke von Spielertrainer Mario Maus köpfte Jan Vollmer zum 2:0-Endstand ein. Tore: 1:0 (43. FE) Künstler, 2:0 (90.) Vollmer. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Philipp Eschle (Gütenbach).

FC Brigachtal – SG Riedböhringen/Fützen 0:4 (0:0). Anfänglich sahen die Zuschauer eine Begegnung auf Augenhöhe. Beide Teams glänzten wegen ihrer guten Defensivreihen. Nach knapp 30 Minuten nahm das Spiel Fahrt auf. Brigachtal war in der Folge spielbestimmend, doch die SG ging in Führung. Eher aus dem Nichts heraus stellte Jörg Fetz (47.) auf 0:1. Fortan war der Gast am Drücker und stets nach schnell vorgetragenen Kontern gefährlich. Am Ende gewann die SG verdient, auch wenn der Erfolg zu hoch ausfiel. Tore: 0:1 (47.) Fetz, 0:2 (65.) Nico Meister, 0:3 (78. FE) Philipp Gleichauf, 0:4 (90.+1) Gleichauf. ZS: 150. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

TuS Bonndorf – FC Pfaffenweiler 2:4 (0:1). Der Auswärtssieg des FC Pfaffenweiler war hochverdient. Über die gesamten 90 Minuten hinweg war die Elf von Trainer Patrick Anders die cleverere Mannschaft, die durch eine gute Raumaufteilung sowie technische Stärke auffiel. Das junge Team aus Bonndorf dagegen zahlte Lehrgeld, gab sich aber zu keinem Zeitpunkt auf. Nach der Zwei-Tore-Führung machte der Gast nur noch das Nötigste und der TuS durfte spielen. Durch einen Konter aus dem Lehrbuch stellte Pfaffenweiler nach dem Anschlusstreffer auf 1:3. Tore: 0:1 (17.) Stefan Link, 0:2 (51.) Florian Herbst, 1:2 (59.) Lars Baumgärtner, 1:3 (65.) Marc Baumhäckel, 1:4 (83.) Baumhäckel, 2:4 (89.) Benjamin Schönle. Zuschauer: 180. Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten).

SV Überauchen – SV Hölzlebruck 0:1 (0:0). Die Gastgeber dominierten die ersten 45 Minuten. Zahlreiche Chancen ließen die Überauchener jedoch liegen. Patrick Drzyzga (6.) traf nur das Außennetz. Dennis Kleisers Schuss (8.) landete am Pfosten. Nach 32 Minuten kam Hölzlebruck zu seiner besten Gelegenheit in Durchgang eins. Kevin Raißer traf die Latte. In der Folge scheiterten auch noch Bernd Weets (Überauchen) und Patrick Koch (Hölzlebruck) am Aluminium. Mit zunehmender Spieldauer machten die Hausherren hinten auf. Hölzlebruck lauerte auf Konter. Nach einer couragierten Leistung im Anschluss an den Führungstreffer durch Henrick Sorgius (53.) verdienten sich die Gäste den Auswärtssieg. Tor: 0:1 (53. FE) Sorgius. Zuschauer: 100. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

SV Geisingen – FC Königsfeld 0:2 (0:2). Königsfelder Traumstart: Die Partie war kaum angepfiffen, da musste Geisingens Torhüter Marjan Tomasic bereits hinter sich greifen. Christian Richter (1.) sorgte für frühen Jubel auf Seiten der Gäste. Königsfelds Spielertrainer Jörg Holik legte nach 20 Minuten zum 0:2 nach. Insgesamt verlief Hälfte eins ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel war es sogar ein Spiel auf ein Tor. Geisingen rannte ohne Erfolg an und ließ sechs Hochkaräter aus. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre das Heimteam in dieser Partie sicherlich nicht als Verlierer vom Platz gegangen. So gingen die Punkte jedoch an Königsfeld. Tore: 0:1 (1.) Richter, 0:2 (20.) Holik. Zuschauer: 160. SR: Thomas Engel (Furtwangen). Bes. Vork.: Rote Karte: (83.) Frank Bausch (Geisingen).