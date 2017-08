Regionalsport Schwarzwald Knapper Sieg für FC Königsfeld

SV Immendingen verliert spannendes Nachholspiel in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball, Bezirksliga: FC Königsfeld -SV TuS Immendingen 2:1 (2:1). (jsi) Im verspätet ausgetragenen Auftaktspiel zur neuen Saison setzte sich der im Vorfeld favorisierte FC Königsfeld am Mittwochabend mit 2:1-Toren gegen den SV TuS Immendingen durch.

Die Gastgeber fanden besser in die Partie und verzeichneten nach etwas mehr als zehn Minuten die erste gefährliche Torchance. Quasi im Gegenzug zeigte sich Immendingen dann aber eiskalt vor dem Tor der Hausherren und Atila Yüce (12) traf zum 0:1 für die Gäste. Die Königsfelder blieben in der Folge weiterhin am Drücker, ließen sich durch den frühen Rückstand nicht verunsichern und drehten noch vor der Pause das Spiel zu ihren Gunsten durch die Treffer von Marco Haas und Christian Richter.

Nach dem „Pausentee“ kamen engagierte Immendinger zur ersten dicken Gelegenheit des zweiten Abschnittes. Im Minutentakt schossen nun beide Mannschaften aufs gegnerische Tor, doch vergeblich. In Abschnitt zwei der Partie fielen keine weiteren Treffer. Die Immendinger schnupperten zwar am Ausgleich, fuhren jedoch mit leeren Händen nach Hause.

Tore: 0:1 (12.) Atila Yüce, 1:1 (17.) Marco Haas, 2:1 (28.) Christian Richter. Schiedsrichter: Sven Pacher (Bräunlingen). Zuschauer: 160; Besondere Vorkommnisse: Rot (89.) für Dennis Martin (Immendingen).