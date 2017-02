Knapper Sieg für FC Gutmadingen

Landesliga-Aufsteiger setzt sich gegen Schramberg durch

Fußball: (daz) In einem weiteren Vorbereitungsspiel setzte sich Landesligist FC Gutmadingen am Samstag bei der Spielvereinigung Schramberg mit 2:1 (0:1) Toren durch. Nach dem Rückstand (37.) trafen Nicolai Haves (75.) und Benjamin Huber (82.) für den Sieger. Schon in den ersten 45 Minuten hatte Gutmadingen einige gute Abschlussmöglichkeiten, Schramberg nutzte die einzige Chance zur Führung. „Eigentlich müssen wir mit einer 3:0-Führung statt eines 0:1-Rückstands in die Pause gehen. Letztendlich war der Sieg bei der Vielzahl unserer Chancen gerecht“, bilanzierte Gutmadingens Co-Trainer Dietmar Ohnmacht. Es gebe bis zum Punktspielauftakt in zwei Wochen zwar noch einiges zu verbessern, doch Ohnmacht sieht die Gutmadinger Elf „auf einem guten Weg“.