FC Löffingen kassiert 1:2-HeimniederlageSchwarzwald-Derby mit zahlreichen Torchancen

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Donaueschingen 1:2 (1:1) (wm) Wie schon im Hinspiel hatte Donaueschingen im Schwarzwald-Derby die Nase vorn. Die Löffinger mussten einmal mehr ihren verpassten Chancen nachtrauern. Im spannenden Duell spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, wobei sich die Gäste in einigen Situationen präsenter zeigten.

Ohne Abtasten suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive. In der 2. Minute prüfte Jannik Beha das erste Mal DJK-Torhüter Vesenmayer. Im Gegenzug knallte ein Schuss von Schneider an den Löffinger Pfosten. In der 6. Minute scheiterte Gaudig nach einem Pass von Zimoch an der starken Reaktion von Vesenmayer. Die Gäste störten früh den Spielaufbau der Löffinger und wirkten in dieser Phase bissiger.

In der 20. Minute gelang Donaueschingen die Führung, als FCL-Torhüter Osek nach einem Eckstoß der Ball durch die Finger rutschte und Schorpp die Chance zum 0:1 nutzte. Der Gastgeber konnte sich allmählich vom Druck befreien und kam zu guten Möglichkeiten. In der 31. Minute hatte Kopp nach einem Diagonalpass von Kaufmann Pech, als er nur das Außennetz der DJK traf. Drei Minuten später scheiterte Weißenberger an Vesenmayer, der den Ball gerade noch über die Latte leiten konnte. Den fälligen Ausgleich zum 1:1 markierte Gaudig in der 36. Minute. Er knallte nach einem Zuspiel in den Strafraum von Beha das Leder ins Netz. Weitere zwei Minuten später ließ Gaudig die Möglichkeit zur Führung liegen und brachte den Ball nach einem Alleingang nicht am Torhüter vorbei. Die nächste Chance zur Führung bot sich den Gästen in der 39. Minute. Hier scheiterte aber Ohnmacht an der Reaktion von Osek, der die Kugel noch um den Pfosten lenkte.

Nach der Pause hatte Weißenberger in der 46. Minute die Möglichkeit zum 2:1, verpasste aber knapp das Gehäuse. Im weiteren Schlagabtausch gelang den Gästen die neuerliche Führung in der 56. Minute, wiederum nach einer Standartsituation. Nach einem von Albicker getretenen Eckstoß verlängerte Erndle den Ball an den Innenpfosten und der Ball zappelte zum 1:2 im Netz.

Die Löffinger drängten in der Folge auf den Ausgleich, der Gaudig in der 81. Minute fast geglückt wäre. Nach einem Alleingang ging sein Schuss über die Querstange. Die Zeit lief den Löffingern immer mehr davon. Die Gäste ließen in den verbleibenden Minuten nichts mehr anbrennen und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Tore: 0:1 (20.) Schorpp, 1:1 (36.) Gaudig, 1:2 (56.) Erndle; Gelb-Rot: Schwirtz (FCL/91.); ZS: 200; SR: Dorss (Markdorf).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, D. Fuß, Weißenberger (66. Isele), Kaufmann (75. Schmitt), Zimoch, Gaudig Kopp, Baumann (66. Hirschbolz), J. Beha, Ketterer.

DJK Donaueschingen:. Vesenmayer, Erndle (92. Ganter), Kleinhans, Schneider(90. Limberger), Schorpp, Wild (63. Hölzenbein), Albicker, Ohnmacht (87. Zeller),Cakici, Sauter, Heitzmann.