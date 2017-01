Knackmuß verlängert

42-jähriger Trainer bleibt beim Landesligisten FC Furtwangen

Fußball, Landesliga: (kat) Markus Knackmuß wird auch in der kommenden Saison 2017/18 den FC Furtwangen trainieren. „Er hat uns für die neue Saison recht schnell zugesagt und wir sind froh darüber“, teilte Peter Mark, der Spielausschussvorsitzende der Furtwanger, mit. Mark führte gemeinsam mit Sportvorstand Thomas Losch die Gespräche mit dem Trainer.

Knackmuß löste im vergangenen Sommer Tim Heine als Trainer des Landesligisten ab und war in den vergangenen Monaten auch immer wieder als Spieler im Einsatz. Mark schätzt die Qualitäten des 42-Jährigen hoch ein: „Markus macht hervorragende Arbeit und gutes Training. Zudem ist er bei der Mannschaft sehr beliebt.“ Derzeit stehen die Bregtäler lediglich auf Rang 14 der Landesliga-Tabelle. Mark ist jedoch zuversichtlich, dass es in der Rückrunde aufwärts geht: „Wir haben in der Vorrunde zu wenige Tore geschossen. Ich bin überzeugt, dass sich dies mit der Rückkehr von Jan Meier ändern wird“.