Klaus Gallmann hat nachgerechnet

FC Neustadt spielt am Samstag zu Hause gegen den SC Lahr

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Durch das spielfreie Wochenende ist der Vorsprung des FC Neustadt auf den ersten Abstiegsplatz wieder auf einen Punkt geschmolzen. „Immerhin sind wir nun mit nahezu allen Konkurrenten bei den ausgetragenen Spielen gleichauf und die Tabelle hat wieder mehr Aussagekraft“, sagt FCN-Trainer Klaus Gallmann.

Das vergangene Wochenende nutzten die Neustädter für eine Trainingseinheit, wobei viele Spieler aus unterschiedlichen Gründen abgesagt hatten. Die Trainer nahmen die Chance wahr, sich den kommenden Gegner beim Heimspiel gegen Bühlertal genauer anzuschauen. „Lahr war besser als Bühlertal, kassierte aber eine 1:2-Heimniederlage. Das gefällt mir überhaupt nicht, denn nun werden sie bei uns Wiedergutmachung anstreben. Ich hätte lieber gegen einen SC Lahr gespielt, der mit einem Erfolgserlebnis im Rücken kommt“, ergänzt Gallmann.

Im ersten Vergleich in Lahr kassierte Neustadt eine 2:3-Niederlage. Unter den Lahrer Torschützen war Hakan Ilhan, der sich zwischenzeitlich den Ruf eines außergewöhnlichen Angreifers erarbeitet hat. „Er ist uns auch gegen Bühlertal wieder aufgefallen. Für uns gilt es, schon die Vorarbeiter von Ilhan zu stoppen, damit er nicht in gute Abschlusspositionen kommt“, lautet eine Erkenntnis von Gallmann.

Für den Neustädter Trainer ist klar, „dass wir aus den restlichen elf Partien noch fünf Siege brauchen. 41 Punkten sollten für den Klassenerhalt genügen“. Diese Planspiele bedeuten, dass möglichst gegen Lahr der erste von den fünf Erfolgen gelingt. Die personellen Voraussetzungen scheinen gut, denn das Lazarett ist bis auf Louis Schanz und Sascha Waldvogel komplett leer. Für Schanz, dem eine Operation droht, ist die Saison bereits beendet. Nicht ganz so günstig ist, dass der zuletzt starke Schlussmann Simon Gantert wegen des Studiums nur noch an den Spieltagen und nicht mehr unter der Woche zur Verfügung steht. „Einerseits ist das nicht ideal, andererseits müssen und werden wir es akzeptieren. Simon hat die Klasse, um uns auch ohne Training mit der Mannschaft zu helfen“, fügt Gallmann an.