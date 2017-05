Regionalsport Schwarzwald Klasse Rennen von Rothweiler

Nachwuchsläuferin siegt beim Bönnigheimer Sportfest über 800 Meter. Christoph Kessler deutscher Hochschulmeister

Leichtathletik: (rk) Carina Rothweiler zeigte beim Bönnigheimer Sportfest an Christi Himmelfahrt eine klasse Vorstellung. Das Lauftalent von der LG Baar/LV Donaueschingen ging über 800 Meter bei der W14 an den Start. Mit einem gut eingeteilten Rennen und einem starken Schlusssprint lief sie nach 2.26,18 Minuten über die Ziellinie. Carina Rothweiler gewann den Lauf souverän und knackte zugleich die Norm für die süddeutschen Meisterschaften in Ingolstadt Ende Juli.

Der Donaueschinger Christoph Kessler zeigte bei den deutschen Hochschulmeisterschaften ebenfalls eine bärenstarke Leistung. Er gewann den Titel über 800 Meter. Alexander Kessler lief bei den baden-württembergischen Staffelmeisterschaften in Balingen über 3x1000 Meter mit seinen Vereinskameraden Pascal Kleyer und Leonard Ketterer von der LG Region Karlsruhe auf Rang zwei. Das Trio schaffte mit 7.45 Minuten die Qualifikation für die deutschen U 20-Staffelmeisterschaften am 8. Juli in Erfurt.