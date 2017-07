Klasse Auftakt für Stefanie Herhalt

Regionale Reiter zum Turnierauftakt beim 21. Fest der Pferde auf den Immenhöfen erfolgreich

Reitsport:(rom) Zum Turnierauftakt standen beim 21. Fest der Pferde auf dem Reitzentrum Frese Immenhöfe die Einlaufprüfungen im Blickpunkt. Die erste Siegerin des Tages hieß Isabelle Heiter vom PST Schwarzwald Baar, die sich auf Coriano’s Boy das A** Springen in der Regiotour sicherte.

Es folgte die erste internationale Springprüfung. Hier waren mit Stefanie Herhalt und Leah Engstler gleich zwei Amazonen vom gastgebenden Verein am Start. Auf ihrem Wallach Crause sicherte sich Herhalt mit dem schnellsten Nuller auch gleich den Sieg. Leah Engstler folgte auf Platz vier. Im nationalen Stil-L Springen, in dem es um Punkte für die Baden Classics 2018 ging, waren ebenfalls Starter der Region im Parcours. Hier sicherte sich Franziska Fleig von der RSG Gnadental mit der Wertnote 8,4 den Sieg und damit die Teilnahme an der L-Tour im Rahmen der Baden Classics in Offenburg im nächsten Jahr.

Dann stiegen die Profis in den Sattel, um ihre sechs- und siebenjährigen Pferde vorzustellen. Es ging Schlag auf Schlag, schon gingen die Amateurreiter der CSIAmA-Tour über die Hindernisse. Auch hier vertrat Stefanie Herhalt vom RZ Frese mit Rang zwei und vier erneut erfolgreich die Farben des gastgebenden Reitzentrums. Auch Leah Engstler sattelte zum zweiten Mal und blieb fehlerfrei, Dirk Chudzinsky, ebenfalls RZ Frese, hatte einen Abwurf.

Vor dem großen Showabend ging noch die Eröffnungsspringprüfung der großen und mittleren Tour CSI2** über die Bühne. Am heutigen Freitag geht es ab 8.30 Uhr weiter. Höhepunkt ist um 18.30 Uhr die CSI2** Prüfung um den Preis des Quellenlandes Schwarzwald- Baar. Die Ergebnisse:

Springprüfung A**: 1. Isabelle Heiter, Coriano´s Boy (PST Schwarzwald Baar), 2. Nadine Bauer, Qualite de la Vier (RC Gustav Bauer), 3. Martine Sander, Cnödl Deluxe (RSG Riedwiese Fischbach). CSIAmB: 1. Stefanie Herhalt, Crause (RZ Frese), 2. Christine Weiss, Claudius (Österreich), 3. Antonia Rinninger, Christiano (Isny-Rohrdorf), 4. Leah Engstler, Win Life (RZ Frese). Stil-L-Springen: 1. Franziska Fleig, Cinderessla (RSG Gnadental), 2. Tatjana Braun, Cecilia (Bahlinger RFV), 3. Chiara Marie Beying, Ci Ci Cool (RFV Breisach). CSYYHI 6-7 jährige Pferde: 1. Tobias Schwarz, Carlchen (Kenzingen), 2. Sven Fehnl, Conrad (Hahnbach), 3. Mohamad Mogheeth Al Shehab, Bleu Boy (Syrien). CSIAmA: 1. Maximiliane Ruppert, Looking For You (Eggenfelden), 2. Stefanie Herhalt, Campino (RZ Frese), 3. Alexandra Amar, Jabari Van De Maltahoeve (Schweiz), 4. Stefanie Herhalt, Galenkan (RZ Frese).