Klare Niederlage für TB Bad Dürrheim

Volleyballerinnen verlieren in Mannheim

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Volleyball, Oberliga Damen: (gre) Der TB Bad Dürrheim musste sich dem Favoriten VSG Mannheim mit 0:3 (13:25, 19:25, 18:25) geschlagen geben. Unter denkbar schlechten Voraussetzungen reisten die Dürrheimerinnen nach Nordbaden. Trainer Zdravko Greguric hatte gerade mal sieben Spielerinnen zur Verfügung. Somit blieben das gesamte Spiel über nur wenig taktische Möglichkeiten. Libera Yvonne Schräpler wurde kurzerhand zur Feldspielerin umfunktioniert, was sich im Verlauf des Spieles vor allem in der Annahme bemerkbar machte. Dennoch sah man zu Beginn des ersten Satzes von der Startsechs mit Beatriz Celma-Hall, Martina Sias, Camilla Zametica, Jennifer Schütz, Andrea Greguric und Zuspielerin Claudia Mrowetz einige schöne Aktionen, so dass die TB-Damen bis zum 6:6 mithalten konnten. Doch dann zeigten die Gastgeberinnen ihre spielerischen Qualitäten und gewannen den ersten Satz mit 25:13.

Im zweiten Satz zeigte sich das TB-Team im Angriff etwas mutiger und erspielte sich eine 18:15-Führung. Doch Mannheim hatte die alten Machtverhältnisse bald wieder hergestellt. Die Gastgeber schlugen platzierter und härter auf, was dem Aufbauspiel der Dürrheimerinnen große Probleme bereitete. Somit entschieden die Mannheimerinnen auch den zweiten Satz für sich (25:19). Die Gastgeberinnen gewannen auch den dritten Durchgang 25:18 und somit das Spiel. TB-Trainer Greguric meinte nach der Niederlage: „Mannheim war eine Nummer zu groß für uns. Wichtig sind die kommenden Spiele. Ich kann nur hoffen, dass sich bis nächste Woche unser Kader wieder füllt.“