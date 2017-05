Regionalsport Schwarzwald Kirchen-Hausen in der Relegation

Kirchen-Hausen in der Relegation

Stenogramme der Kreisliga B, Staffel 2

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (ju) Durch den 3:2 Heimsieg über die SG Aulfingen/Leipferdingen ist der SG Kirchen-Hausen der zweite Platz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation nicht mehr zu nehmen. In den vier Partien gab es am vorletzten Spieltag 20 Tore zu sehen. Eine beeindruckende Kulisse von 400 Zuschauern verfolgte das Heimspiel von Meister TuS Oberbaldingen, der gegen die Gutmadinger Reserve mit 3:0 gewann.

TuS Oberbaldingen – FC Gutmadingen II 3:0 (3:0). Tore: 1:0 (18.) Steven Noguiera Rodrigues. 2:0 (19.) Almani Camara, 3:0 (38.) Jallow Saja. Zuschauer: 400.

SG Kirchen-Hausen – SG Aulfingen/ Leipferdingen 3:2 (1:2). Tore: 0:1 (9.) Heiko Weizenegger, 1:1 (21.) Yannic Thoma, 1:2 (44.) Eigentor, 2:2 (55.) Tonis Schreiter, 3:2 (78.) Patrick Messmer. Zuschauer: 180. Schiedsrichter: Thomas Renner (Stockach).

FC Wolterdingen – SG Unadingen /Dittishausen 1:5 (1:1). Tore: 0:1 (20.) Jochen Weber, 1:1 (30.) Sebastian Scheer, 1:2 (53.) Robin Wolf. 1:3 (59.) Christian Siebler, 1:4 (63.) Christian Siebler, 1:5 (90.) Simon Straub. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Elmar Stürmer (Oberbaldingen)

TuS Blumberg – SV Aasen 1:5 – Zuschauer: 60. Schiedsrichter: Martin Bernhart (Bonndorf). Weitere Informationen waren von dieser Begegnung nicht zu bekommen.

Die Partie SG Döggingen/Hausen vor Wald gegen FC Grüningen wurde abgesagt.