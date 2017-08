Regionalsport Schwarzwald Kevin Schiller holt zwei EM-Titel

Toller Erfolg für Billardspieler aus Donaueschingen

Billard: Bei den Junioren Europameisterschaften im Pool-Billard in Leende/Niederlande gewann der 18-jährige Donaueschinger Kevin Schiller zwei Europameistertitel. In der Finalrunde im 14/1 Wettbewerb kam es zum Duell mit Peter Brancusky aus Tschechien, welches Kevin mit 100:42 für sich entschied. Im Achtelfinale wartete sein Nationalmannschaftskollege und amtierende Titelverteidiger, Patrick Hofmann vom PBV Paderborn. In einem hochklassigen Spiel lag Kevin nach einer 72 Serie von Patrick schnell mit 30:88 hinten, um anschließend mit einer 70 Serie das Spiel zu drehen und mit 100:88 zu gewinnen. Nach zwei weiteren Erfolgen stand der Donaueschinger im Finale gegen Mark Magi aus Estland. Auch hier geriet der Schiller zunächst in Rückstand, konnte jedoch mit einer 61 Serie das Spiel mit 100:42 für sich entscheiden. Mit diesem Einzelerfolg qualifizierte sich Kevin Schiller für die Junioren-Weltmeisterschaft, welche Anfang November in Russland stattfindet. In den Disziplinen 9-Ball und 10-Ball erreichte er die Plätze fünf und neun.

An den beiden letzten Turniertagen standen die Teamwettbewerbe auf dem Programm. Deutschland ging als Titelverteidiger an den Start und wiederholte den Vorjahressieg. Im Finale bezwang das Team den Dauerrivalen Polen, wobei Schiller großen Anteil am Erfolg hatte. Der 18-jährige Donaueschinger spielte in den vergangenen beiden Jahren in der 2. Bundesliga beim BSF Kurpfalz und wechselt zur neuen Saison aufgrund seines Studiums in Bonn zum 1. PBC Sankt Augustin.