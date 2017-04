Regionalsport Schwarzwald Kevin Schiller holt Doppel-Gold

Billard-Talent aus Donaueschingen zweifacher deutscher Jugendmeister. Qualifikation für Jugend-Europameisterschaft

Billard: (ls) Kevin Schiller aus Donaueschingen räumte bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Pool-Billard mächtig ab. Der 17-Jährige, der in der 2. Bundesliga für die BSF Kurpfalz spielt, gewann in Bad Wildungen zweimal Gold und eine Silbermedaille.

Am ersten Wettkampftag stand die Disziplin 14/1 auf dem Programm. Bei der U19 kam es im Finale zum Duell mit dem Dürener Luca Menn. In einem hochklassigen Duell setzte sich Kevin Schiller mit 75:64 durch. Im 10-Ball traf Schiller im Endspiel auf seinen Dauerrivalen Hermann Hoyh vom BSV Filderstadt. In einem dramatischen Finalkrimi lag der Donaueschinger bereits mit 0:4 und 2:5 zurück lag. Doch mit Nervenstärke und dem nötigen Quäntchen Glück entschied er die Partie noch für sich und gewann somit den zweiten Meistertitel.

Im 8-Ball erreichte der Donaueschinger einen guten 5.Platz und im 9-Ball musste er sich erst im Finale seinem Nationalmannschaftskollegen Patrik Hofmann geschlagen geben.

Aufgrund seiner Erfolge qualifizierte sich der 17-Jährige für die Jugend-Europameisterschaft, die Anfang August in Leende in den Niederlanden stattfindet. Für Schiller waren es die letzten Deutschen Meisterschaften im Pool-Billard bei den Jugendlichen. Dabei kann er auf eine überragende Gesamtbilanz zurückblicken mit achtmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. Auf den Donaueschinger warten demnächst die Abiturprüfungen. Danach will Schiller sich ein Jahr auf den Billardsport konzentrieren. Um die großen Turniere in USA und Asien zu spielen, hofft er auf die Unterstützung von Sponsoren.