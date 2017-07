Regionalsport schwarzwald "Keiner will im März in den Urlaub"

"Keiner will im März in den Urlaub"

Dustin Strahlmeier jetzt klare Nummer eins bei den Wild Wings zwischen den Pfosten. Schlussmann setzt sich neue Ziele

Eishockey: Dustin Strahlmeier hat bereits in seinem ersten Jahr bei den Schwenninger Wild Wings eine extrem gute Leistung gezeigt. Nun kehrt er zwischen die Pfosten zurück – unter gänzlich anderen Voraussetzungen.

Patrick Ehelechner kann kaum an sich halten. Der ehemalige DEL-Torwart arbeitet mittlerweile als Experte bei Telekom-Eishockey und in dieser Funktion stellt er Woche für Woche die Top Ten der besten Szenen der vergangenen DEL-Spiele zusammen. In Woche 20 der vergangenen Saison schließlich flippte Ehelechner bei seiner Nummer eins aber mal so richtig aus. Im Spiel gegen die Eisbären Berlin gelang Dustin Strahlmeier ein Weltklasse-Save (so Ehelechner) in Fußballtorwart-Manier, flog dabei mit einem Hechtsprung quer durch den Torraum und schnappte sich den Puck mit der Fanghand. Auf Facebook präsentierte Ehelechner die Parade ein ums andere Mal, der Schwenninger Goalie reagierte irgendwann darauf. "Kann man mal machen", erklärte Strahlmeier ganz lapidar.

Der Gelsenkirchener ist eben ein entspannter Typ. Wenige Dinge bringen ihn zumindest etwas aus der Fassung. Ein Beispiel: Die Rückkehr nach Schwenningen als neue und klare Nummer eins im Kasten der Wild Wings. "Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll“, versucht der 25-Jährige seine Gefühle zu sortieren und richtet dabei den Blick grinsend zu Boden. "Es war ja nicht von Anfang an klar, sondern kam dann irgendwann so raus. Es freut mich natürlich sehr, denn darauf habe ich immer hingearbeitet. Jetzt muss ich auch das Beste daraus machen. " Eine neue Situation also, auch mehr Druck? "Nein, ich bin nicht der Typ, der sich Druck macht“, erklärt Strahlmeier wieder in gewohnt entspannter Manier. "Natürlich erwartet man von einer klaren Nummer eins mehr als in der vergangenen Saison, als ich ja nur maximal die Hälfte der Spiele machen sollte. Aber da darf man sich nicht zu sehr den Kopf darüber zerbrechen."

Vielmehr begreift er die neue Situation als Chance. Als Chance zu zeigen, dass er da hingehört. In die DEL, als Nummer eins. Dabei hatte Dustin Strahlmeier das eigentlich immer schon gewusst, dass es einmal so kommen wird. Vor drei Jahren, als er seinen ersten DEL-Vertrag bei den Straubing Tigers unterschrieb, sagte er seinem Agenten: "In den nächsten drei Jahren werde ich die Nummer eins." Gesagt, getan – auch wenn es damals gar nicht so wirklich ernst gemeint war. "Ziele bracht man eben", meint "Strahlie" lachend, "aber es muss natürlich auch alles zusammen passen."

Bei den Wild Wings tut es das für den Linksfänger. Und das Übrige tut er selbst dazu. Seine Sommerpause bestand vor allem aus Arbeit. Seit Jahren fährt er dafür allmorgendlich von seinem "Urlaubsort" Gelsenkirchen nach Dortmund und schuftet gemeinsam mit anderen Sportlern in einem Trainingszentrum. Der Chef dort, ein Physiotherapeut, liefert maßgeschneiderte Trainingspläne und mentale Unterstützung. Dazu kommen die anderen Sportler, alles in allem eine entspannte Atmosphäre. "Es macht wirklich Spaß, dort zu trainieren", sagt Strahlmeier. Und Urlaub? Den gab es nicht und er fehlt ihm auch nicht. In seiner Freizeit war er mit den alten Kumpels unterwegs, genießt diese Zeit mehr als einen Tripp beispielsweise nach Italien. Oder er nutzt seine Freizeit für andere Dinge. So sind in den vergangenen Woche etliche neue Tattoos zu den schon in einer Vielzahl vorhandenen dazu gekommen. Nicht ohne Stolz entblößt er mal eben seine Beine, zeigt auf den Waden eine seiner neuesten "Errungenschaften". Links steht Ruhr und rechts Pott. "Damit auch jeder weiß, wo ich herkomme", erklärt der Goalie mit einem ganz breiten Grinsen.

Andere Tätowierungen haben dagegen einen etwas tieferen Sinn. So hat er sich das Auge seiner Mutter stechen lassen oder eine Taschenuhr von seinem Opa. Viele Tattoos haben einen Bezug zur Familie. Und zu seinem Beruf. Das Neueste, gerade einmal zwei Wochen alt, zeigt den Schriftzug „Fight for it“. Eine Aufforderung, ein Lebensmotto und für Dustin Strahlmeier bislang auch ein Erfolgsrezept.

Ein Erfolgsweg, den er in seiner kurz bevorstehenden zweiten Saison bei den Wild Wings auch weiter gehen will. Vom nicht ganz so neuen Team ist er dabei voll überzeugt. Einige der Neuzugänge kennt er bereits, Mirko Höfflin ist gar ein guter Freund. „Die Jungs sind alle super drauf“, berichtet Strahlmeier von seinen Eindrücken aus den vergangenen vier Wochen und definiert ein glasklares Saisonziel. "Keiner von uns will im nächsten März schon in den Urlaub. Wir wollen in die Playoffs, das ist absolut klar." Er selbst möchte dafür noch ein bisschen besser werden, den nächsten Schritt machen. "Ich bin da ganz positiv, dass ich das hier vernünftig machen werde."