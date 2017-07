Keiner will die Favoritenrolle

Bezirksligist FC Dauchingen erwartet im südbadischen Pokal Landesligist DJK Donaueschingen

Fußball, südbadscher Pokal, 1. Runde: FC Dauchingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 17 Uhr). (daz) Bereits nach dem Erfolg in der Qualifikation gegen Aach-Eigeltingen am vergangenen Wochenende, war in Dauchingen die Vorfreude auf das Spiel gegen Donaueschingen groß. Nun will der Bezirksligist auch gegen den Landesligisten zeigen, dass die Mannschaft in der Vorbereitung gut gearbeitet hat.

Dauchingens Trainer Uli Bärmann hatte kurz nach dem Qualifikationsspiel eine weitere Testpartie gegen Schönwald angesetzt, die seine Elf allerdings verlor. Die 120 Pokalminuten steckten den Akteuren noch in den Knochen. Unter der Woche hat Dauchingen dreimal trainiert und Bärmann besitzt einige Alternativen für die Startformation. „Leider sind wir nicht in Bestbesetzung, was wir sicherlich schwerer als der Gegner kompensieren können. Allerdings habe ich bei meinen Spielern eine große Vorfreude ausgemacht. Wir werden alles versuchen, um den Landesligisten zu ärgern“, kündigt Bärmann an. Vorfreude herrscht in Dauchingen auch wegen der bekannt reiselustigen DJK-Fans. Bärmann: „Das könnte eine tolle Stimmung und Atmosphäre werden. Eben ein richtiger Pokal-Fight.“

Als Außenseiter fühlen sich die Dauchinger pudelwohl. Gegenüber dem vergangenen Wochenende könnte es laut Trainer zwei, drei personelle Veränderungen geben. „Die Jungs sollen Spaß haben und das Spiel genießen. Wir spielen nicht so oft gegen einen Landesligisten.“, ergänzt der Übungsleiter.

Große personelle Sorgen hat gegenwärtig Christian Leda, Trainer der Donaueschinger. Mit Künstler, Ohnmacht und Wild fällt die komplette Offensivreihe aus. Auch Hölzenbein und Jäggle, die in den vergangenen Testspielen eingesprungen waren, sind am Samstag nicht verfügbar. „Ich weiß nicht, wer für uns die Tore schießen soll. Wahrscheinlich werden Spieler aus der zweiten Mannschaft im Angriff spielen müssen“, kündigt Leda an. Defensiv hat der Coach weitaus weniger Sorgen. „Wir werden dennoch kaum mehr als zwölf oder 13 Spieler mitnehmen können. Von Favoritenrolle will ich vor diesem Hintergrund nichts wissen“, ergänzt Leda. Für ihn ist die Partie in erster Linie ein Vorbereitungsspiel unter Wettkampfbedingungen.