"Keiner behielt die Übersicht"  Landesliga-Trainer kommentieren Spiele ihrer Mannschaften

Rückblick auf den 25. Spieltag. Schwarzwälder Trio zittert weiterhin um Klassenerhalt

Fußball-Landesliga: Für die ganz große Überraschung der Schwarzwälder Landesligisten sorgte der FC Schonach mit dem Sieg gegen Radolfzell. Die größte Pleite muss der FC Furtwangen verarbeiten.

Statt der angepeilten drei Punkte musste sich der FC 08 Villingen II gegen den Hegauer FV mit einem 1:1 begnügen. „Das ist der Unterschied zu einem Spitzenteam in der Liga. Wir lassen zu viele Punkte liegen“, sagt Trainer Jörg Klausmann. Dabei hatte seine Elf in den ersten 45 Minuten auch nur eine Chance, die genutzt wurde. „Hegau hat sich den Punkt verdient. Wenn wir 20 bis 30 Prozent weniger bringen, reicht es eben nicht zum Gewinnen“, so Klausmann. Er hofft, dass seine in den kommenden Partien wieder bissiger agieren. „Ich will den dritten Platz. Dann hätten wir eine gute Saison gespielt“, ergänzt der Trainer. Bitter für die Villinger: Tobias Weißhaar musste nach 20 Minuten mit einer Zerrung vom Platz. Klausmann: „Das tat uns und unserem Spiel definitiv nicht gut.“

Null Punkte und 3:12 Tore standen bis zum Sonntag auf der Habenseite der DJK Donaueschingen nach der Winterpause. Mit dem 3:1-Erfolg gegen Walbertsweiler wurde der Negativtrend zumindest unterbrochen. „Wir dürfen kurzfristig einmal durchatmen. Mehr nicht“, warnt Trainer Christian Leda. Immerhin sei der Sieg eine Bestätigung für eine gute Trainingswoche gewesen. „Wir wussten ja nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Diesen Erfolg hat sich meine Elf erarbeitet“, wobei Leda auch etwas Glück in den ersten zehn Spielminuten nicht verschwieg. Unterdessen entwickeln sich die Partien zwischen beiden Teams langsam zum Klassiker. „Wir haben jetzt viermal gegeneinander gespielt und jedes Mal war es ein Spektakel. Beide Teams spielen Vollgas-Fußball“, fügt Leda an. Freude herrscht beim DJK-Trainer über die Tatsache, dass sich das Lazarett lichtet und er mehr personelle Möglichkeiten hat.

Ohne Punkte kehrte der FC Löffingen vom Gastspiel in Stockach (1:3) zurück. Fast noch schwerer wiegt die Tatsache, dass Löffingen auch noch zwei Stammspieler verloren hat. Torhüter Dominik Osek mit Roter Karte und Peter Beha, der schon nach 33 Minuten aus gesundheitlichen Gründen vom Platz musste. „Es ist alles blöd gelaufen. Dabei war die erste Halbzeit noch in Ordnung. Ganz dumm waren die zwei Fehlpässe, die zu zwei Gegentreffern und der Roten Karte führten. So haben wir Stockach zurück ins Spiel geholt. Das Ergebnis ist sehr bitter, weil es nicht sein musste“, sagt Trainer Tobias Urban. Urban wird nun Ideen entwickeln müssen, wie er die Ausfälle kompensiert, wobei er auf der Position des Schlussmanns mit Michael Langenbacher und Raphael Albert zwei Spieler hat, die es schon nachgewiesen haben, Osek ersetzen zu können.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der FC Schonach mit dem 2:1-Erfolg gegen Aufstiegsanwärter Radolfzell. Für Trainer Enrique Blanco war der Schlüssel zum Erfolg eine „taktische Meisterleistung meiner Mannschaft“. Über 90 Minuten habe sich die Elf an die Vorgaben des Trainers gehalten und diese nahezu perfekt umgesetzt. „Wir wollten zumindest einen Punkt. Ich werte den Sieg nicht als Zeichen an die Konkurrenz, sondern als Zeichen an uns selbst. Wir haben gezeigt, dass wir in diese Liga gehören. Wir brauchen eine kleine Serie, damit die Auf und Abs enden“, ergänzt Blanco. Mit den Leistungen im Training ist der Schonacher Coach schon länger zufrieden. Daher sei der Sieg eine Bestätigung der harten Arbeit, die Blanco auch vorerst nicht reduzieren wird. Schließlich hat seine Elf nur sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Nahezu mit einem Totalschaden kehrte der FC Furtwangen aus Markdorf zurück. Im Gepäck eine 1:7-Klatsche. „Es war erschreckend zu sehen, wie wir im Kollektiv weggebrochen sind. Keiner war da, der die Übersicht behielt“, bilanziert Spielertrainer Markus Knackmuß. Bitter sei die Niederlage zudem, da sie bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt geschah. Sechsmal traf der Markdorfer Sascha Hohmann. „Ich habe nach dem Spiel schlecht geschlafen. Ich bin jedoch weiterhin der Meinung, dass wir uns stabilisiert haben. Es gibt solche Tage, die wir richtig auswerten, dann aber auch schnell abhaken werden“, kündigt Knackmuß an. Dabei hätte die Partie einen anderen Verlauf nehmen können, wenn Furtwangen die eigene Großchance nach zwei Minuten nutzt. So aber gab es eine bittere Klatsche, in der Knackmuß auch ein kleines positives Detail sieht. „Das Knie und der Oberschenkel von Jörg Ringwald und mir haben gehalten.“

Trotz der 0:1-Niederlage bei der DJK Villingen und acht Punkten Rückstand auf den drittletzten Tabellenplatz hat Heinz Jäger, Trainer des FC Gutmadingen, den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben: „Wenn es einer schaffen kann, dann der FC Gutmadingen. Wir haben noch zwei Nachholspiele und ich habe immer noch die Hoffnung, dass der drittletzte Platz für den Ligaerhalt reichen kann.“ In Villingen sah Jäger in den ersten 45 Minuten die DJK „griffiger“. Nach dem Seitenwechsel habe seine Elf alles probiert, jedoch ohne zählbaren Erfolg. „Die Niederlage ist deshalb so bitter, weil wir auf diese Art und Weise schon einige Spiele verloren haben. Der Gegner war nicht besser, trifft aber das Tor.“

Im Kellerduell gelang der DJK Villingen gegen Gutmadingen (1:0) der vierte Saisonsieg. „Die erste Halbzeit ging an uns. Da haben wir es versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen, mit dem das Spiel etwas entspannter für uns geworden wäre“, sagt Trainer Ralf Hellmer. Die Partie war für Hellmer eine „enge Kiste“. Auch ein 1:1 oder 2:0 hätte zum Schluss stehen können. Gefreut hat sich der Trainer, dass seine zwei Umstellungen in der Defensive klappten. Aaron Bettecken wechselte von der Innenverteidigung auf die rechte Seite und Michael Förnbacher spielte nach langer Verletzungspause zentral. Hellmer: „Wenn nach 90 Minuten die Null auf der richtigen Seite steht, hast du immer alles richtig gemacht. Für uns war es wichtig, zu Null zu spielen, um weitere Sicherheit zu gewinnen.“ Die DJK ist trotz des Sieges weiterhin Tabellenletzter, aber auf die Tabelle schaut der Trainer seit Wochen nicht mehr. Ihm geht es um den Entwicklungsprozess der Mannschaft.