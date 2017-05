Regionalsport Schwarzwald Keine ungetrübte Freude beim TC Blau Weiß Villingen

Regionalliga-Damen bezwingen Offenbach. Herren 30 beklagen einen verletzten Spieler

Tennis-Regionalliga Frauen: TC BW Villingen – TGS Bieber Offenbach 6:3. Die Villinger Tennisdamen nutzten den Heimvorteil und bezwangen Offenbach mit 6:3. „Das war ein extrem wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt“, atmete Villingens Coach Jürgen Müller nach der Begegnung erleichtert auf.

Bereits nach den Einzeln hatten sich die Schwarzwälderinnen einen 4:2-Vorsprung herausgespielt. Dabei tat sich besonders Pia Schwarz hervor, die gesundheitlich angeschlagen war und dennoch ihr Duell gegen Denise Torrealba im Matchtiebreak gewann. „Dieser Punkt zum 4:2 war der Türöffner zum Sieg“, sagte Müller. Aus gutem Grund, denn die Gäste aus Offenbach mussten wegen einer verletzten Spielerin eines der drei Doppel kampflos abgeben. Die Spiele im Überblick:

Einzel: Chiara Grimm – Natalie Pröse 6:4/6:1, Kinnie Laisne – Jolina Feger 6:1//:5, Nikola Schweinerova – Mallaurie Noel 2:6/4:6, Xenia De Luna – Luise Reisel 1:0/Aufgabe Reisel, Pia Schwarz – Denise Torrealba 5:7/6:2/10:7, Josy Escalona – Katarina Kachlikova 1:6/2:6. Doppel: Grimm/Laisne – Pröse/Feger 6:0/6:1, Schweinerova/De Luna – Reisel/Torrealba (Aufgabe Offenbach), Schwarz/Escalona – Noel/Kachlikova 2:6/2:6.

Regionalliga Herren 30: TC Wolfsberg-Pforzheim – TC BW Villingen 4:5. Mit dem knappen Auswärtssieg wahrten die Villinger Herren 30 ihre Chance auf die Meisterschaft, die den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga bedeuten würde. Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen, denn die Doppelstädter kehrten mit einem verletzten Spieler nach Hause zurück. Tobias Storz knickte im Doppel um und zog sich eine Bänderverletzung zu.

Nach den Einzeln führten die Blau-Weißen mit 4:2. Jiri Vencl (6:3, 6:2), Dominik Adelhardt (6:2, 7:6), Michael Heppler (6:3, 6:1) und Alexander Ruf (6:1, 6:2) gewannen ihre Duelle jeweils in zwei Sätzen. Stefan Hauser (5:7, 6:2, 8:10) und Tobias Storz (6:7. 6:1, 8:10) unterlagen im Matchtiebreak. In den Doppel reichte es nur zu einem Villinger Erfolg durch Vencl/Hauser. Storz/Heppler mussten nach dem Verletzungspech von Storz aufgeben und Moritz Jessen/Adelhardt verloren im Matchtiebreak knapp mit 6:3, 6:7, 9:11. Am Donnerstag (Beginn 11 Uhr) trifft Villingen auf eigenem Platz auf Böblingen. „Dieses Spiel müssen wir möglichst klar gewinnen, dann kommt es am Sonntag beim letzten Heimspiel gegen Güglingen zum entscheidenden Match um die Meisterschaft“, sagte Villingens Teamkapitän Dominik Adelhardt. Aktuell führt Güglingen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Blau-Weißen an.