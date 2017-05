Regionalsport Schwarzwald Keine Pro B-Lizenz für Panthers  Hat die falsche Organisation die Lizenz beantragt?

2. Basketball-Bundesliga lehnt Aufstieg der Schwenninger Basketballer in Liga Pro B ab

Basketball: Das ist ein echter Paukenschlag. Die 2. Basketball-Bundesliga gab am Donnerstag die Lizenzierung für die Saison 2017/18 bekannt und lieferte den wiha.Panthers Schwenningen dabei keine erfreulichen Nachrichten. Der Regionalliga-Meister erhält von der Liga keine Lizenz für die Pro B. Panthers-Pressesprecher Matthias Busse sieht den Ablehnungsbescheid allerdings recht gelassen: „Auf den ersten Blick ist es nichts, worüber wir uns große Sorgen machen müssen. Möglicherweise gab es Missverständnisse, die wir nun aufarbeiten werden.“ Auch Panthers-Geschäftsführer Frank Singer bezeichnet die Ablehnung als „nicht so dramatisch“. Singer ist „zu 95 Prozent sicher, dass wir die Lizenz bekommen werden“. Sieben Tage haben die Schwenninger Basketballer Zeit, um die entsprechenden Anforderungen der 2. Bundesliga zu erfüllen bzw. um Missverständnisse zu klären.

Nach den Ausführungen von Daniel Müller, Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga, unterlief den Schwenninger Basketballern ein Fauxpas, der nicht so einfach zu klären sein dürfte. „Den Lizenzantrag muss die Mannschaft stellen, die am Spielbetrieb teilgenommen hat. Dies war hier nicht der Fall.“ Laut Müller habe die Basketball Villingen-Schwenningen GmbH den Lizenzantrag gestellt, am Spielbetrieb in der Regionalliga habe jedoch der Basketballverein Villingen-Schwenningen e. V. teilgenommen. Dabei stellt Müller klar: „Die Organisation, die am Spielbetrieb in der Regionalliga teilnahm, hat somit die Frist für die Lizenzierung verstreichen lassen. So etwas ist nachträglich nicht korrigierbar.“ Frank Singer ist verwundert über diesen Vorwurf: „Bisher liefen unsere Lizenzanträge immer über die GmH. Ich weiß nicht, warum das jetzt ein Problem sein soll.“

Daniel Müller führt für die Begründung der Ablehnung allerdings noch weitere Punkte auf: „Es gab vielfältige Verfehlungen in verschiedenen Bereichen. Unterlagen waren nicht vollständig und in der Qualität nicht ausreichen.“ Hier zeigt sich Singer teilweise einsichtig: „Dass Unterlagen nicht vollständig sind, stimmt nicht. Wir bekamen vor einiger Zeit ein Schreiben, welche Unterlagen fehlen und haben diese nachgereicht.“ Was die mangelnde Qualität der Unterlagen betrifft, sagt Singer jedoch: „Diesen Schuh müssen wir uns anziehen. Wir hätten unseren Trainer Alen Velcic bei der Lizenzierung mehr unterstützen müssen“.

Hauptgrund für die Ablehnung bleibt aber wohl die Tatsache, dass bis zur Einreichungsfrist am 15. April nicht der eingetragene Verein BV Villingen-Schwenningen die Lizenz beantragt hatte, sondern die GmbH. Eine verspätete Antragstellung ist laut Müller nicht mehr möglich.

Nun liegt es an den Panthers, bis zum Ende der Widerspruchsfrist die entsprechenden Argumente zu liefern, damit der Regionalliga-Meister nach der sportlichen auch die formale Qualifikation für die Pro B bekommt. Wird auch der Widerspruch von der 2. Basketball-Bundesliga abgelehnt, haben die Schwenninger noch die Möglichkeit, vor ein Schiedsgericht zu gehen.

Die Panthers lagen ohnehin mit der 2. Basketball-Bundesliga schon im Clinch, da sie die bisherige Ausländerregelung in der Pro B für rechtswidrig halten. Sowohl Busse als auch Müller betonen jedoch, dass die Ablehnung der Lizenz nichts mit dem Rechtsstreit bezüglich der Ausländerquote zu tun habe. „Das ist kompletter Blödsinn“, so Busse. „Die Ablehnung hat mit der Vorgeschichte nichts zu tun“, versichert Müller. Es dürfte wohl nie geklärt werden, ob der Streit um die Ausländerregelung bei der Lizenzierung wirklich keine Rolle spielte.

Fekete verlängert

Die Wiha Panthers VS haben die dritte Vertragsverlängerung in trockene Tücher gebracht: Flügelspieler Nikola Fekete verlängerte sein Arbeitspapier und geht damit in seine dritte Saison im Schwarzwald, seine insgesamt fünfte in Deutschland nach zuvor zwei Spielzeiten in Konstanz. „Ich freue mich sehr, dass Nikola Teil unserer Mannschaft bleiben will. Er identifiziert sich mit unserem Verein und ist mit seiner Power und seinem unbändigen Willen ein sehr wertvoller Spieler“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic.